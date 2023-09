SUPERCOPPA LNP – Trieste si prende derby e qualificazione, Udine sconfitta

Grande prova esterna per l’Apu Old Wild West Udine, seguiti da oltre 200 tifosi. La truppa di coach Vertemati al PalaTrieste lotta fino alla fine, ma ad avere la meglio sono i padroni di casa con il risultato di 86-75.

Mvp bianconero il Capitano, Diego Monaldi, autore di 17 punti e 15 di valutazione complessiva. Ancora ai box, in via precauzionale, Raphael Gaspardo. L’Apu si presenta in campo con il quintetto formato da: Monaldi, Clark, Arletti, Da Ros, Delia.

I primi punti della gara li firmano Reyes, all’esordio con la maglia di Trieste: i padroni di casa prendono subito un pesante vantaggio con 8 punti consecutivi di Candussi (10-2). L’attacco bianconero è bloccato e il canestro di Ruzzier costringe coach Vertemati al timeout. È ancora Clark ad andare a segno per Udine (3/4 ai liberi, fallo di Deangeli e Candussi). La tripla di Monaldi vale il -4 e Iris in contropiede completa il parziale di 2-10 bianconero (12-12). Ferrero torna a muovere il tabellino di Trieste (2+1, fallo di Da Ros) e la sua tripla, insieme a quella di Brooks riportano a +7 i biancorossi (21-14). Nonostante i tentativi bianconeri, l’Apu scivola sul -10 dopo la tripla di Filloy e il canestro Candussi (26-16). Con 4 punti personali Ikangi prova a dare una scossa ai suoi: Clark completa un gioco da tre punti (fallo di Filloy) e la seconda tripla della gara di Monaldi vale il -4. Sul risultato di 28-24 ecco il primo squillo dall’arco della gara di Alibegovic che porta coach Christian al timeout. La fortunosa tripla di Reyes sul filo della sirena da respiro a Trieste: Da Ros prima (1/2, dallo di Reyes), Delia poi, tengono viva l’Apu. Sale in cattedra ancora Reyes con 5 punti (36-30). Udine risponde con un parziale di 2-7 alimentato dai primi punti di Caroti, ma prima della sirena ecco il canestro di Brooks per il 40-37 all’intervallo.

Inizio di fuoco per Trieste in attacco: Monaldi replica subito a Reyes, ma Candussi dall’angolo è glaciale per il +8 (47-39). Con 4 punti di fila Alibegovic prova a scuotere l’Apu dopo la tripla di Brooks. Candussi ancora a referto (2+1, fallo di Caroti) per il nuovo +10 (53-43). Caroti torna a segnare da tre, ma ecco 5 punti consecutivi di Filloy. Monaldi si prende la scena e manda a referto due triple consecutive che rivitalizzano l’Apu (59-54). La tripla di Alibegovic per il -6 arriva dopo i canestri di Filloy e Brooks: sul risultato di 63-57 Candussi chiude 1/2 dalla lunetta (fallo di Arletti), ma è ancora Alibegovic a segnare da tre in maniera rocambolesca. Lo squillo di Caroti vale il -1, ma Brooks punisce subito dall’arco la difesa bianconera. Ci prova allora Ikangi, sempre da tre (67-66), ma Filloy risponde con la stessa moneta. Trieste prova a dare uno strappo con un parziale di 9-2 e Filloy dalla lunetta aumenta il vantaggio tra le due squadre a metà quarto quarto (76-68). Campogrande firma il +10: Alibegovic tiene vive le speranze bianconere (80-72) e Monaldi segna il contropiede la tripla del -5. Nell’ultimo minuto Ruzzier è preciso ai liberi (4/4, fallo di Da Ros e Clark) e Trieste conquista la vittoria.

PALLACANESTRO TRIESTE – APU OLD WILD WEST UDINE 86-75

(21-14, 40-37, 64-60)

PALLACANESTRO TRIESTE: Bossi n.e, Filloy 12, Rolli n.e., Reyes 12, Deangeli 6, Pieri n.e., Ruzzier 8, Campogrande 4, Candussi 21, Ferrero 6, Brooks 17. All. Jamion Christian

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato n.e., Clark 12, Alibegovic 17, Caroti 9, Arletti 2, Delia 4, Dabo n.e., Da Ros 1, Agostini n.e., Zomero n.e., Monaldi 17, Ikangi 13. All. Adriano Vertemati

Arbitri:

Uscito per cinque falli: Monaldi.

UFF.STAMPA APU UDINE