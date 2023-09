SUPERCOPPA LNP – Tripudio Trapani Shark! Battuta Treviglio in finale

La Blu Basket rincorre per tutta la gara, ma non riesce a raggiungere Trapani che si aggiudica la finale di Montecatini Terme (83-67) e conquista la Supercoppa LNP 2023.

Finelli ripropone il quintetto visto contro Rieti: Vitali in regia, Miaschi, Pollone, Pacher e Guariglia. Parente sceglie Imbrò, Notae, l’ex Marini, Mobio e Pullazi. Primi sei punti in casa Sharks segnati da Notae, per i lombardi cinque di Pacher nel pitturato e bomba di Pollone: dopo 5′ minuti i siciliani conducono 11-10. Si va avanti punto a punto, gli attacchi sono più un fattore rispetto alle difese. Nove punti consecutivi di Pullazi valgono il primo strappo per i granata: 21-12 con parziale di 10-2. Finelli ferma il gioco e inserisce Sacchetti e Harris. Due falli in attacco di Pacher costringono in panchina il miglior realizzatore del primo periodo della Blu Basket. Un piazzato dell’ex Rodriguez chiude il primo periodo 26-18.

Il play dominicano scappa ancora dopo aver rubato palla e segna con il libero aggiuntivo. Sale l’intensità difensiva di Trapani e la Blu Basket fatica a segnare: dalla lunga Mian punisce i biancoblù (32-20), mentre i trevigliesi tirano con 1/9 da tre. Gli Sharks continuano a condurre il match fino all’intervallo, trovando tanti secondi tiri (9 rimbalzi offensivi). La bomba di Pacher (il migliore tra i biancoblù con 14 punti all’intervallo) e di Vitali avvicinano Treviglio, ma Rodriguez manda i siciliani avanti 43-34 all’intervallo lungo.

Nel terzo periodo la Blu Basket parte male: parziale targato Notae e due tecnici assegnati a Vitali e alla panchina cacciano i lombardi sotto di 13 (50-37 al 23′). Quattro punti consecutivi dei lunghi biancoblù, uniti alla tripla di Harris rappresentano una bella reazione, ma dalla lunga Rodriguez e Imbrò difendono la doppia cifra di vantaggio (58-44 a metà frazione). Poi la Blu Basket dalla difesa trae linfa per l’attacco: Giuri e Guariglia segnano da tre, Harris accelera e il parziale di 11-0 porta il quintetto di Finelli a un possesso (58-55, con Giuri che fallisce la tripla del pareggio al 29′). Al 30′, Trapani conduce 62-59, ma la gara è riaperta.

Notae commette il quarto e quinto fallo nei primi due minuti di ultimo periodo, ma la Gruppo Mascio perde alcuni palloni ingenuamente e Trapani si porta sul +7, senza però chiudere la gara: i lombardi sono di nuovo a contatto (68-64). A 5’21” dalla fine la bomba di Imbrò e il piazzato di Mobio riportano a +9 i siciliani. La Blu Basket non sfrutta le possibilità di rientrare e Trapani continua a segnare portandosi 81-67 a 3′ dalla fine, chiudendo di fatto le ostilità. Alla sirena è 83-67 per Trapani e la Supercoppa LNP 2023 prende il volo per la Sicilia.

Trapani Shark – Gruppo Mascio Treviglio 83-67 (26-18, 17-16; 19-25, 21-8)

Shark: Imbrò 14, Notae 13, Marini 8, Mobio 9, Pullazi 15; Rodríguez 13, Mian 9, Renzi 2, Dancetovic, Mollura ne. All. Parente.

Gruppo Mascio: Vitali 3, Pollone 3, Miaschi 11, Pacher 16, Guariglia 16; Harris 5, Sacchetti 5, Cerella 2, Giuri 6, Barbante. All. Finelli.

Arbitri: Lo Guzzo di Pisa, Rossi di Anghiari (AR), Galasso di Siena.

uff.stampa blu basket treviglio