Supercoppa LNP – Udine allunga nella ripresa e stende Ferrara

Ancora una vittoria per l’Apu Old Wild West Udine che questa sera, nella prima gara ufficiale della stagione al PalaCarnera valida come seconda giornata del Girone Arancione di Supercoppa LNP, ha superato Kleb Basket Ferrara per 72-58. Mvp bianconero Federico Mussini, autore di 13 punti e con 16 di valutazione complessiva.

Recuperati tutti gli acciaccati e in attesa dell’arrivo del neo-acquisto Isaiah Briscoe, coach Matteo Boniciolli schiera il quintetto formato da: Sherrill, Nobile, Gaspardo, Antonutti e Cusin. Ferrara rompe il ghiaccio con Bellan (0-3), ma l’Apu nel giro di due minuti ribalta la situazione imponendo un parziale di 7-0 agli ospiti (7-3). A metà periodo la formazione di Spiro Leka rientra in partita con la tripla di Bellan (9-8), ma l’Old Wild West in poco più tre minuti vola sul +11 (21-10), con il canestro di Esposito che mette il sigillo sul primo periodo. In avvio di secondo quarto la Kleb Basket accorcia con Jerkovic (2/2 dalla lunetta, fallo di Esposito) e Cleaves (21-14), ma Gaspardo punisce dall’arco per il nuovo +10 (24-14). I bianconeri cominciano a sbagliare qualcosa di troppo in attacco, ne approfittano i ferraresi che a metà periodo prima accorciano con la tripla di Bellan (26-22) e poi dimezzano lo svantaggio grazie al canestro dall’area dell’ex Jerkovic (26-24). Boniciolli chiama il time out, ma al rientro in campo Cusin commette fallo su Tassone che trasforma entrambi i liberi concessi dalla terna arbitrale, consentendo agli emiliani di impattare (26-26). A un minuto e 34 secondi dall’intervallo lungo, poi, Smith riporta avanti i suoi (26-28). Con i liberi di Mussini (2/2, fallo di Cleaves) si chiude il primo tempo (28-28).

La terza frazione si apre con le stesse difficoltà in attacco palesate dall’Apu nel corso del periodo precedente. A sbloccare la situazione ci pensa capitan Antonutti, a segno dall’arco dopo due minuti di gioco (31-28). Trenta secondi più tardi è Gaspardo a colpire dalla distanza per il +6 friulano (34-28). Ancora una volta, però, la reazione del team di Spiro Leka non si fa attendere e a metà periodo un solo punto separa le contendenti (36-35). A due minuti dalla terza sirena l’Old Wild West torna sul +4 grazie al canestro di Pellegrino servito ottimamente da Mussini (42-38). A 24 secondi dalla fine del terzo periodo Palumbo subisce fallo da Cleaves e trasforma i due liberi per il +6 (46-40), mentre allo scadere Pellegrino proprio sulla sirena fissa il terzo parziale sul 48-40. In avvio di quarto periodo, Ferrara accorcia (48-43), ma si accende all’improvviso tutta la fantasia di Mussini. In due minuti il numero 4 bianconero mette a segno due triple dall’angolo in sequenza e altri due canestri per un totale di 10 punti che portano a 15 le lunghezze di distacco dagli emiliani (58-43). A metà periodo Cleaves dimezza il gap (60-53), ma a 3 minuti e 42 secondi dalla fine dell’incontro Gaspardo torna a ruggire e riporta i friulani sul +13 (66-53). A un minuto e 45 secondi dal termine del match Bertetti commette il quinto fallo (su Mussini, 1/2) ed è costretto ad abbandonare il campo (67-56). Nel finale i bianconeri amministrano senza troppi patemi il vantaggio. Finisce 72-58 al PalaCarnera, dove sabato sempre alle 20.00 l’Old Wild West riceverà la Ueb Gesteco Cividale.

APU OLD WILD WEST UDINE – KLEB BASKET FERRARA 72-58

(21-10, 28-28, 48-40)

APU OLD WILD WEST UDINE: Mussini 13 punti, Palumbo 3, Mian 11, Antonutti 7, Gaspardo 13, Cusin 7, Fantoma, Esposito 9, Nobile, Pellegrino 6, Sherrill 3. All. Matteo Boniciolli.

KLEB BASKET FERRARA: Bellan 11 punti, Cleaves 16, Tassone 5, Smith 8, Campani 7, Bertetti, Valente ne, Jerkovic 9, Pianegonda 2, Cazzanti ne, Cavicchi ne, Amici ne. All. Spiro Leka.

Arbitri: Wassermann, Pellicani, Spessot.

Uscito per cinque falli: Bertetti.