SUPERCOPPA LNP – Udom sulla sirena: Verona supera Forlì e va in semifinale

Tezenis Verona – Unieuro Forlì 85-84 (18-16; 41-33; 63-54)

Una tripla all’ultimo secondo di Liam Udom gela la rimonta di Forlì e regala a Verona le Final Four di Supercoppa. Non basta alla Unieuro la serata di Valentini (29 punti) che però sbaglia il libero chiave concedendo la possibilità alla Tezenis di prendere l’ultimo tiro decisivo.

Valentini e Allen inaugurano la sfida col 5-0 rapido. Peraltro ci pensano DeVoe e Udom a rimediare immediatamente. Proprio Udom è il più brillante dei padroni di casa, si prende le proprie responsabilità e finalizza con brillantezza. Forlì risponde con la presenza di Radonijc e la puntura da sotto di Zilli. Proprio Radonijc regala ai suoi il sorpasso (14-13) a 3′ dalla sirena. Prima Esposito e poi Cinciarini piazzano i rispettivi primi canestri della loro serata. È l’attivissimo Bartoli dalla lunetta a rovinare il perfetto equilibrio fissando il 18-16 Tezenis al termine del primo quarto.

Verona scatta sulla transizione Massone-Bartoli a inizio secondo periodo. Altrettanto fa Forlì innescando l’esplosività di Allen. Verona sfrutta la forza propulsiva ed energetica di Stefanelli e di Massone e sale a +9 (32-23). Il solito Radonijc cerca di mettere una pezza, ma Forlì ha poco da Cinciarini e Zilli e soffre. La Tezenis prende ritmo ed è un bel vedere in attacco trascinata da Massone e Udom, dall’energia di Bartoli da sotto e dal sigillo dalla media di Murphy per il massimo vantaggio sul +11 (41-30). Ci pensa Allen dalla distanza a rintuzzare: 41-33 Verona dopo 20′.

È sempre Allen a salire a quota 12 personali riducendo il disavanzo forlivese. Valentini gli dà una gran mano con un paio di triple pesanti che rispondono all’impatto sotto i tabelloni di Esposito e Murphy. DeVoe cerca di entrare in partita ma Valentini continua la sua serata magica e la Unieuro prima riduce a -3 (43-46), poi pareggia anche grazie al tiro pesante di Pollone (49-49). A dare energia a Verona ci pensa Esposito: l’ex Udine esplode 5 punti in fila propiziando la fuga gialloblù impacchettata dal gioco da quattro punti di Gajic per il 63-54 a fine terzo quarto.

Gaijc cavalca l’onda positiva a inizio quarto periodo. Forlì si affida ad Allen e prova la difficile risalita. Penna con la tripla porta a 10 i giocatori a segno per la Tezenis che si dimostra in buona condizione e vogliosa di condividere la palla: da qui nasce la tripla di Bartoli del nuovo +9 (71-62). Difesa, transizione e talento di DeVoe: la Tezenis piazza un ulteriore break importante di 9-3 per il +15 (80-65) coronato dalla volata in contropiede di Gazzotti a 5′ dalla fine. Qui Verona si ferma. Dopo il timeout di Martino la Unieuro registra la difesa e piazza un parziale di 10-0 suggellato da Pollone e dal solito Valentini che riaprono tutto a 2′ dalla sirena. DeVoe spezza il trend ma Cinciarini e Valentini insistono: il parziale si estende a 16-2 per il -1 (81-82). Poi il clamoroso sorpasso grazie a qualche pasticcio di troppo dell’attacco veronese. Fino alla tripla finale di Udom che apre la strada alla semifinale.

Tabellini.

Verona: Penna 5, DeVoe 11, Udom 14, Esposito 11, Murphy 7, Massone 7, Stefanelli 7, Gajic 6, Bartoli 11, Gazzotti 6. All.: Ramagli

Forlì: Valentini 29, Allen 18, Pollone 7, Radonijc 15, Zilli 4, Zampini 3, Cinciarini 8, Pascolo, Tassone. All.: Martino.