Supercoppa LNP – Una spumeggiante Cento supera Rimini

La Tramec Cento si aggiudica, in casa, la prima partita di Supercoppa LNP contro la Rivierabanca Rimini.

L’inizio è un po’ contratto per entrambe le squadre con poche soluzioni dall’area. Punteggio basso ed in equilibrio nella prima metà del quarto complici anche le ampie rotazioni di entrambi i coaches. Verso la fine del quarto mini-break di Cento che sfrutta il bonus raggiunto molto presto da Rimini e alcune buone soluzioni dall’arco conMoreno.

Il primo quarto finisce 20-11.

Al rientro sul parquet anche il secondo quarto segue lo stesso copione. Attacchi un po’ bloccati ma Cento riesce a rimanere in doppia cifra di vantaggio grazie ai secondi tiri frutto di diversi rimbalzi offensivi di Archie e Berti. Berti sotto canestro mette in difficoltà la difesa di Rimini. Negli ultimi minuti del quarto la rimonta di Rimini, firmata da Ogbeide e Bedetti, costringe coach Mecacci a chiamare due time-out negli ultimi minuti del quarto. La squadra rientra dalla pausa ancora in confusione perde palloni e manca di lucidità in attacco.

Rimini in rimonta conclude sul -5. Cento 35 Rimini 30.

La seconda metà di partita inizia con Rimini che raggiunge presto Cento e la sorpassa dopo soli due minuti dall’inizio. Archie da 3 rimette davanti Cento. Bedetti non ci sta e con una tripla riporta Rimini in vantaggio. Rimini scappa a +6 a metà del quarto. Archie è costretto ad abbandonare il campo per una brutto colpo. Tomassini con due triple e Toscano con un 2+1 riportano la Tramec avanti ad un minuto dalla fine del quarto.

Il terzo quarto vede Cento rimanere padrona del suo campo la tripla di Marks sulla sirena sigilla il 56 a 50 per la squadra di Coach Mecacci.

L’ultimo periodo inizia ancora con difese individuali e gioco spesso interrotto dai falli. Kuuba da sotto e Toscano con energia e punti portano Cento sul +11 a metà quarto. Berti si impone sotto al ferro e porta la Tramec avanti di 14 lunghezze. Applausi per Zampini che recupera palle e produce punti.

Finisce così alla Milwaukee Dinelli Arena:la Tramec Cento batte la Rivierabanca Rimini 73-63 per i padroni di casa.

TABELLINI

Parziali: 20-11, 35-30, 56-50, 73-63

Rivierabanca Rimini: Meluzzi 7, Scarponi 9, Masciadri 4, Arrigoni 3, D’Almeida 6, Bedetti 10, Morandotti 0, Johnson 12, Ogbeide 12, Tassinari n.e., Sirri n.e., Anumba n.e.

All. Mattia Ferrari

Tramec Cento: Marks 12, Tomassini 14 , Kuuba 7, Toscano 8, Zampini 5, Berti 8, Archie 12, Moreno 7, Zilli n.e, Baldinotti n.e, Roncarti n.e

All. Matteo Mecaci

Arbitri: Gonella, Bettini, Scaramellini

