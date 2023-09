SUPERCOPPA LNP – Verona espugna Vigevano

Elachem Vigevano 1955 – Tezenis Verona 61-69 (21-20, 8-18, 14-15, 18-16)

Elachem Vigevano 1955: Ikeon deonta Smith 18 (3/5, 3/5), Filippo Rossi 16 (4/6, 1/1), Michele Peroni 12 (0/0, 4/8), Gianmarco Bertetti 6 (0/0, 2/7), Tyler Wideman 4 (1/5, 0/6), Leonardo Battistini 3 (1/5, 0/0), Kristofers Strautmanis 2 (1/2, 0/0), Giacomo Leardini 0 (0/1, 0/2), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pisati 0 (0/0, 0/0), Lorenzo D’alessandro 0 (0/0, 0/0), Matteo Bettanti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Leonardo Battistini 11) – Assist: 16 (Filippo Rossi, Gianmarco Bertetti 4)

Tezenis Verona: Ethan Esposito 16 (4/7, 1/2), Gabe Devoe 15 (6/9, 1/4), Liam Udom 12 (6/7, 0/3), Vittorio Bartoli 7 (3/4, 0/0), Giulio Gazzotti 6 (3/8, 0/0), Lorenzo Penna 5 (2/5, 0/2), Francesco Stefanelli 4 (0/3, 1/3), Kamari Murphy 2 (1/6, 0/0), Federico Massone 2 (1/2, 0/1), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/1), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 – Rimbalzi: 37 11 + 26 (Ethan Esposito 10) – Assist: 19 (Lorenzo Penna 7)

La Tezenis Verona vince la sfida di Supercoppa, 2^ giornata del girone, giocata a Vigevano. Contro la Elachem finisce 61 a 69 con i gialloblù di coach Ramagli che raggiungono in classifica, a quota 2 punti, Orzinuovi. Venerdì, palla a due ore 20:30, sfida decisiva per il passaggio del turno al Pala AGSM Aim.

Una gara, quella del PalaElachem, che ha visto la Tezenis Verona giocare in una situazione di equilibrio nel primo quarto. Poi l’allungo fino al +14 del terzo quarto, salvo poi subire il rientro dei padroni di casa fino al finale giocato punto a punto.

E’ Udom ad aprire la partita dopo un minuto di gioco, confermando da sotto canestro il vantaggio sul 4-2. La gara è caratterizzata dalle basse percentuali e Verona ne approfitta per costruire il primo break con Penna che appoggia il 2-6. Vigevano recupera azione dopo azione con quattro triple consecutive; Peroni guida il recupero firmando il sorpasso sul 18-15. I padroni di casa mantengono il vantaggio e chiudono il primo quarto avanti di un punto, 21-20.

Verona alza l’intensità in difesa nel secondo quarto. Concede solamente 8 punti agli avversari mentre ne mette a referto 18; la Tezenis mostra talento diffuso in attacco, con 9 giocatori a referto a metà gara.

Massone firma il sorpasso sul 21-22, poi il fallo offensivo di Vigevano regala un possesso che Verona capitalizza subito dall’attacco della formazione di coach Ramagli che con Udom (10 punti nel primo tempo) costruisce il break che vale il +6 (26-32). Verona scappa fino al 29-38 realizzato con il libero di Esposito.

Terzo quarto a due velocità. La Tezenis scende in campo imponendo il proprio ritmo al match raggiungendo il +14 a metà quarto. Verona viaggia consolidando il proprio vantaggio ma nel finale la fiammata dei padroni di casa riavvicina le due squadre; il tiro realizzato da Smith vale il +6 per la formazione di coach Pansa (43-49). Devoe trova 4 punti consecutivi e i gialloblù chiudono sul 43-53.

Devoe apre l’ultimo quarto colpendo dalla lunga distanza (43-56). Nel finale Verona sembra continuare nel proprio percorso fino a quando Vigevano inizia un lungo recupero che riapre il match. La gara si accende, Vigevano arriva ad un possesso di distanza ma nel finale i canestri di Esposito chiudono il match a favore di Verona.

Elachem Vigevano – Tezenis Verona 61-69 (21-20, 8-18, 14-15, 18-16)

Elachem Vigevano: Leardini, Bettanti ne, Smith 18, Wideman 4, Pisati ne, D’Alessandro ne, Strautmanis 3, Bertetti 6, Bertoni, Battistini 3, Rossi 16, Peroni 12. All. Pansa

Tezenis Verona: Stefanelli 4, Morati ne, Gazzotti 6, Gajic, Devoe15, Esposito 16, Murphy 2, Massone 2, Penna 5, Udom 12, Bartoli 7. All. Ramagli

LE PAROLE DI COACH RAMAGLI

Al termine dell’incontro con Vigevano, coach Ramagli ha commentato: “E’ stata una partita molto utile per gli spunti a noi e ai nostri avversari. Sono gare che si collocano nella prima parte di settembre quindi con molte cose ancora da fare. Però è stata una partita utile perché Vigevano ha giocato un match di grande cuore e di grande intensità; soprattutto con i giocatori che facevano parte di questo gruppo vincendo il campionato lo scorso anno si è vista la confidenza e l’attitudine che avevano. Oggi hanno dimostrato la forza e la capacità, lo spirito e la qualità per poter stare in questo campionato. Partita complessa che non abbiamo iniziato bene, che poi abbiamo preso in mano. Nel finale si è rimessa in gioco con possessi importanti. E’ stato importante portarli a casa perché passi avanti si fanno in situazioni come queste, quando la partita si sporca. Nell’ottica di una crescita, queste sono partite che hanno un significato molto importante che danno tanti spunti”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket