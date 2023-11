Talento, energia e triple: Verona travolge Forlì

Tezenis Verona-Unieuro Forlì 96-82 (30-18; 48-42; 71-57)

Talento ed energia, profondità ed efficacia. Verona travolge Forlì, colpisce con 11/21 dall’arco e manda un messaggio interessante al campionato. Quattro giocatori in doppia cifra, tante soluzioni offensive e ritmo indiavolato. La Unieuro, tradita dagli americani a lungo dormienti, non può reggere.

Inizio sprint per Verona (9-0) con Esposito, Udom e Murphy che attaccano il ferro, la difesa che produce recuperi e DeVoe a mettere il sigillo al parziale con la tripla. Più perimetrale il gioco di Forlì che però si sblocca da sotto con l’ex di turno Johnson dopo 4′ di gioco. Unieuro che ritrova continuità coinvolgendo Pascolo e Pollone ma la Tezenis è calda in attacco e trova punti con Massone in entrata ed Esposito dal perimetro per il +8 (18-10). Verona approfitta della porosità difensiva romagnola e spinge con un Udom ispirato e la presenza di Gazzotti dalla panchina volando a +12 (25-13). Buono tuttavia per Forlì l’impatto dalla panchina di Zampini che compensa un Allen abulico e con l’aiuto di Cinciarini tenta di rianimare i suoi. L’asse Massone-Murphy è però letale: 30-18 dopo 10′ di alto livello per i padroni di casa.

Forlì tenta la riscossa animando sotto canestro Zilli ma Massone è scatenato a colpisce da fuori. L’energia veronese è maggiore, tuttavia la Unieuro si desta con la pressione a tutto campo che confonde le idee agli avversari: Pollone corona un mini break di 5-0 per il -9 (25-34). DeVoe torna a colpire da tre ma Verona “sporca” il proprio attacco con qualche palla persa di troppo e falli evitabili. Così Forlì risponde a tono con i primi canestri di Allen e si riavvicina prima a -7 (32-39) e poi a -1 (40-41) a 2′ dalla sirena del secondo quarto con Valentini dalla lunetta. Nel finale la difesa di Verona torna a mordere, Murphy e DeVoe incidono, Esposito fa esplodere il pubblico con la schiacciata: 48-42 al termine dei primi 20′.

5-0 firmato Penna-Esposito al rientro: Verona sale subito a +11 (53-42). Forlì alimenta il talento di Allen ma in difesa fatica a contenere la varietà di soluzioni a disposizione della Tezenis. Udom e in particolare DeVoe crivellano la retina dando ai gialloblù il +16 (61-45). La Unieuro prova a scuotersi andando forte a rimbalzo d’attacco con Zilli. La Tezenis fa altrettanto con Gazzotti e Murphy mantenendosi avanti. La gara è ad alto ritmo: Cinciarini e Stefanelli si scambiano fendenti, Zilli fa la voce grossa e Allen si fa sentire dalla lunetta. Johnson assente ingiustificato. Il vantaggio scaligero si mantiene a +14 (71-57) dopo i primi tre quarti.

L’impatto energetico di un super Esposito permette a Verona di volare all’inizio del quarto decisivo. Quando Stefanelli colpisce dall’angolo, sono 21 (81-60) i punti di disavanzo a favore dei padroni di casa. Con colpevole ritardo si risveglia Johnson per Forlì: due canestri di fila da sotto e Unieuro torna a -16 (70-86). Ci pensa DeVoe a tornare a brillare in attacco rispondendo al cuore di Pollone. Ma la gara è incanalata: Verona sale a quota 96 (record stagionale) con la schiacciata di Murphy e festeggia.

Tabellini:

Verona: Penna 3, DeVoe 21, Udom 13, Esposito 16, Murphy 16, Massone 9, Stefanelli 8, Gajic, Gazzotti 8. All.: Ramagli.

Forlì: Valentini 6, Allen 16, Pollone 16, Johnson 12, Pascolo 7, Zampini 9, Cinciarini 5, Zilli 8, Radonjic 3. All.: Martino.