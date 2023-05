Tassone e Tucker trascinano la Npc Rieti, Ravenna a un passo dalla retrocessione

Kienergia Rieti – OraSì Ravenna 86-74 (23-20, 23-18, 16-19, 24-17)

Kienergia Rieti: Darryl Tucker 18 (6/13, 1/3), Maurizio Tassone 15 (0/0, 5/6), Paolo Paci 14 (6/9, 0/0), Lucas Maglietti 10 (0/0, 2/5), Davide Bonacini 8 (2/4, 0/2), Marco Timperi 8 (1/1, 1/1), Jordan Geist 5 (0/0, 1/4), Paolo Rotondo 5 (2/7, 0/1), Maurizio Del testa 3 (0/0, 1/4), Nikola Nonkovic 0 (0/1, 0/1), Alessandro Naoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 22 – Rimbalzi: 40 9 + 31 (Darryl Tucker 13) – Assist: 20 (Davide Bonacini 5)

OraSì Ravenna: Josip Vrankic 21 (7/13, 1/5), Bernardo Musso 17 (2/4, 3/7), Nicola Giordano 8 (3/4, 0/2), Kendall Anthony 7 (1/2, 1/3), Federico Bonacini 7 (2/6, 1/5), Danilo Petrovic 6 (1/3, 1/1), Vittorio Bartoli 5 (1/2, 1/3), Tommaso Oxilia 3 (0/1, 1/1), Tommaso Galletti 0 (0/0, 0/0), Ivan Onojaife 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 26 5 + 21 (Josip Vrankic, Kendall Anthony, Tommaso Oxilia 5) – Assist: 21 (Bernardo Musso, Kendall Anthony, Tommaso Oxilia 5)

Rieti non sbaglia, batte Ravenna e tiene vive le speranze di playout, con la consapevolezza di giocarsi tutto a Mantova tra sette giorni.

Rieti e Ravenna si giocano la stagione l’una contro l’altra. Parte forte Tucker, letteralmente dominante sotto ai tabelloni e Paci, saranno 7 punti nel solo primo parziale. Ravenna fatica, a rimbalzo poi risponde dal perimetro con un Vrankic particolarmente ispirato, ed autore di 13 punti. Gli ospiti in velocità, nonostante la giornata storta di Anthony, vanno avanti di 5( 13-18). Poi la reazione di Rieti che dalla lunga distanza costruisce la sua fortuna( 8 su 18 nei primi 20 minuti). Il primo quarto si chiude con i ragazzi di Ruggieri avanti di 3. E’ nel secondo parziale però che il solco inizia a prendere dimensioni importanti. Tassone è una sentenza (3 su 4 dal perimetro) e Rieti scappa anche sul +11( massimo vantaggio), prima che la tripla di Bartoli allo scadere fissi lo score sul 46 a 38 con cui si chiudono i primi 20 minuti di partita.

La reazione di Ravenna non arriva, almeno all’inizio del terzo quarto. Anzi Rieti dilaga fino al potenziale +12, anche perché Federico Bonacini fallisce almeno tre conclusioni aperte che potrebbero riaprirla. Poi però il finale in crescendo, con le triple di Musso, della formazione di Lotesoriere, regala un quarto periodo entusiasmante. Si perché prima Anthony, che decide di piazzare gli unici 7 punti della sua partita nel quarto parziale, poi Bonacini che manda a referto l’unica tripla della sua gara, riportano Ravenna a-3. Vrankic fallisce l’aggancio, e Rieti ringrazia uno stellare Tassone che con due triple da fenomeno la chiude. Poi solo Rieti fino al 86 a 74 che decide questa sfida. Si interrompe a due la serie di sconfitte consecutive della Kienergia. Doppia doppia per Tucker, ora per i playout necessario vincere in trasferta a Mantova.

UFF.STAMPA NPC RIETI