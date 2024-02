Tilghman show non basta a Chiusi, Vigevano vince il finale punto a punto

Elachem Vigevano – Umana San Giobbe Basket 76-70 (21-19; 20-14; 19-25; 16-12)

Vigevano Leardini 10, Bettanti, Smith 8, Wideman 25, Bertoni, D’Alessandro, Strautmanis, Bertetti 13, Battistini 14, Rossi, Peroni 6; Capo All. Pansa, Primo Ass. Bruni

San Giobbe Tilghman 34, Ceron, Dellosto, Visintin 2, Chapelli, Stefanini 10, Bozzetto 3, Gaddefors 14, Jerkovic, Raffaelli 3, Possamai 4; Capo All. Bassi, Primo Ass. Zanco, Secondo Ass. Civinini

Arbitri Maschio, Foti, Costa

Tilghman sblocca, Vigevano impatta immediatamente e la partita diventa subito frizzante. Avvio attento per i toscani, bravi a chiudere in difesa nelle prime azioni e a punire in ripiegamento. Dopo tre minuti il punteggio dice 2-6. Tilghman particolarmente ispirato trascina i suoi, Vigevano si appoggia al solo Leardini, autore di tutti i sette punti siglati. Prima disattenzione biancorossa e Elachem che mette la testa avanti sul 10-8 con Wideman. Stefanini riporta i suoi sul più uno, ma la contesa è accesissima e le squadre si rispondono botta su botta. Tripla di Peroni per il nuovo sorpasso Vigevano (15-13) a quattro dalla prima sirena. Break di 0-4 per l’Umana interrotto dalla tripla di Bertetti. Percentuali alte per i lombardi dalla lunga e tabellone sul 21-19. L’ultimo possesso del tempino è dei Bulls ma il tiro di Stefanini si spegne sul ferro. Mini fuga Vigevano in avvio di secondo periodo e Bulls in difficoltà nel trovare la via della retina. Dopo oltre tre giri di lancette Tilghman interrompe il digiuno e timbra da tre, Bertetti dall’altra parte, è però un fattore di punti. Meno due San Giobbe con il gioco da tre di Tilghman già salito oltre la doppia cifra. Rosicchia ancora l’Umana e con pazienza torna avanti grazie alla tripla di Raffaelli. Vigevano però non ci sta e cambia nuovamente la rotta con Bertetti vero e proprio protagonista dei lombardi. Bassi ferma il tempo sul 35-31. Altra fuga ducale spinta dalle triple di Leardini e Wideman e secondo time out per i Bulls. Ultimi secondi con difese che fanno la voce grossa. Il primo tempo si chiude 41-33.

Stefanini apre le danze nel terzo periodo con cinque punti in meno di un minuto. Smith ricaccia indietro i toscani siglando la tripla del 44-38. Restituito completamente il break dai padroni di casa, di nuovo al massimo vantaggio sul più otto. Per l’Umana è Tilghman a tenere botta ma il divario non si discosta dal meno otto. Parziale di 0-4 tutto ad opera di Possamai, poi solo Vigevano che allunga sul più nove e costringe Bassi al time out. Folate da una parte e dall’altra, ma Elachem sempre in controllo. Tilghman sale a ventiquattro personali, Smith e Battistini replicano. A novanta secondi dalla sirena del terzo periodo ancora Tilghman da oltre l’arco e Bulls a meno quattro. Il numero zero dei toscani si veste da Re Mida, Gaddefors mette i liberi del 59-58. L’ultima parola è però dei locali che con Smith in lunetta che fissa 60-58. Pari sessanta con il canestro di caparbietà di Tilghman, poi tanta difesa da entrambe le parti. Botta e risposta nei minuti centrali del tempino, Vigevano alza la freccia con la tripla di Peroni che fa esplodere il palazzetto e aumenta il gap con Wideman sul 69-64. Bassi chiama tempo a tre minuti e trenta dalla quarta sirena. Il margine si allarga ai sette con Battistini, Tilghman però è micidiale e dall’arco porta i Bulls 71-67. Palla persa Vigevano, contropiede con gioco da tre di Gaddefors e Bertetti fuori per falli. A sessanta secondi dalla fine del quarto tripla magistrale di Wideman e 74-70 Elachem. Smith ai liberi chiude la contesa per i lombardi 76-70.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.