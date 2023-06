SF G4 -Torino pesca il jolly con Guariglia e va in finale. Treviglio cede sulla sirena

Il Pala Gianni Asti è gremito anche per gara 4, il pubblico regala appalusi ad un altro grande ex presente Pepe Poeta. Si celebra un minuto di raccoglimento per la triste scomparsa di Andrea Cristofaro giovane arbitro di pallacanestro scomparso qualche giorno fa.

PRIMO QUARTO Fase di studio nei primi minuti, il punteggio non si smuove, Torinesi e lombardi incappano in un paio di palle perse. Tommaso Guariglia sfrutta l’occasione per muovere il punteggio con 2’ di gioco, l’ala gialloblù schiaccia subito dopo il pallone che vale il 6-0, rompe il ghiaccio Marcius per gli ospiti che sfrutta a pieno un contropiede. Giuri scalda la mano dalla lunga e Treviglio è già rientrata (6-5).

L’asse Marcius Marini regala il primo vantaggio al Gruppo Mascio, Mayfield è di nuovo pronto a cimentarsi dalla lunetta, questa volta è solo rete a differenza del finale di gara tre. L’esterno a stelle e strisce mette ancora pepe sull’avvio gialloblù e si iscrive a referto anche dalla lunga distanza. Guariglia continua ad essere un rebus irrisolto per Treviglio, Bruttini è costretto a mandarlo in lunetta (12-7). Una combinazione splendida manda Bruttini a canestro e Treviglio sale ad un solo possesso. Gli ospiti mettono a posto la difesa e Giuri scalda ancora la mano dalla lunga, Schina pesca il jolly sulla sirena dei 24”, Marini infierisce ancora. Torino si riporta a contatto con Taflaj, l’ex Clarke per il blu basket converte un gioco da tre punti, la Reale Mutua aggiusta il punteggio sul finale con una tripla di Schina. Treviglio chiude avanti di una lunghezza

(20-21)

SECONDO QUARTO Poser apre le ostilità sfuttando un viaggio in lunetta, Schina infila un piazzato, Clarke è agile nel pitturato a procurarsi rimbalzi e falli, dalla linea della carità è impeccabile.Slalom di Lombardi in transizione, Clarke non fallisce e regala un nuovo vantaggio alla Gruppo Mascio, Vencato stecca in contropiede ma Jakson è pronto a correggere con una schiacciata. La mano di Mayfield è sempre rovente, Clarke si batte sotto le plance riporta a contatto il Blu Basket (29-28).

Lombardi regala un minibreak che mette le ali a Treviglio, Pepe frena la fuga dalla lunga distanza (32-32). Vitali trova angoli impossibili serve Lombardi che è immarcabile, Torino litiga ancora con il ferro mentre Marini buca ancora la difesa gialloblù. Un canestro di Zanotti ridà morale ai gialloblù, Vitali regala dalla lunga distanza il massimo vantaggio ospite (34-40).Marini si infila ancora nella difesa gialloblù, Treviglio allunga ancora sul finale di quarto con Vitali dalla lunetta. Schina lima lo svantaggio sullo scadere, ma i piemontesi devono invertire la rotta (37 – 44).

TERZO QUARTO Parte sottotono la formazione di casa che incassa i primi punti da Marcius, Mayfield è abile a trovare un gioco da tre punti che iscrive i primi punti a referto. Marini si butta dentro e realizza un libero, il solito Guariglia piazza la schiacciata, Sacchetti e Jakson rivaleggiano, Marcius è murato da Jakson che alza i decibel del Pala Gianni Asti regalando una schiacciata. La Reale Mutua sembra più in partita ora, Guariglia infierisce ancora dalla lunga, Giuri risponde prontamente da distanza siderale. Vencato pesca Jakson che schiaccia. Treviglio sfrutta però un’ingenuità gialloblù che gli consente un mini allungo a 4’ dalla fine del quarto. Jakson trova una tripla fortunosa, poi Schina completa l’opera in sottomano Torino risale a -1. Sacchetti riporta ad un possesso pieno di vantaggio la Gruppo Mascio (55-58), Taflaj firma l’aggancio che manda in visibilio il Pala Gianni Asti, Clarke converte un tris a cronometro fermo. Marini e Lombardi duettano con successo, Pepe lima lo svantaggio dalla lunetta (59-63). La sfida è apertissima, Poser sfrutta prontamente un assist che permette alla Reale Mutua di chiudere appena sotto di un possesso. (61-63)

ULTIMO QUARTO Apre le ostilità Vencato che pareggia subito, Lombardi e Vitali muovono il punteggio a cronometro fermo per Treviglio.Gli arbitri sanzionano un fallo tecnico alla panchina gialloblù, Vencato ferma un contropiede di Cerella che segna un solo libero. Vencato Guariglia dialogano splendidamente, Cerella risponde dalla lunga e Treviglio allunga (65-71). La Reale sfrutta a pieno un viaggio in lunetta con Pepe, Vitali infila ancora un piazzato. Molti falli in questa fase, ne risente un po’ il gioco che è sempre più spezzettato. Lombardi svetta tra i lunghi gialloblù, Mayfield scalda la mano dalla lunga poi serve un assist al bacio a Pepe, la sfida ora si accende (72-75). Mayfield si guadagna tre liberi che riportano i piemontesi a contatto (75-76).

Mancano solo 4’ sul cronometro l’arrivo è in volata, Mayfiel è on fire e suona la carica del Pala Gianni Asti. Guariglia piazza la tripla che vale il +3, Mayfield trova un piazzato, Clarke non è da meno e realizza.L’iracheno di Torino segna dalla lunetta, Giuri infila una tripla Pepe esagera e concede il possesso, Vitali non perdona ma Guariglia indovina la giocata della partita e in semigancio regala agli uomini di Ciani la finalissima per salire in serie A.