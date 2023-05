Torino si illude ma sciupa tutto sul più bello, Udine è corsara al Pala Gianni Asti

Ultimi sforzi della fase ad orologio per le formazioni di Ciani e Finetti,la leadership del girone Blu è ormai in cassaforte ma l’esito della partita determinerà avversarie e fattore campo per la fase play off, entrambe le formazioni sono motivate ci sono tutti i presupposti per assistere ad una bella partita.

PRIMO QUARTO Apre le ostilità Ron Jakson dalla lunetta, le percentuali sono alte Pellegrino lo imita subito sull’altro fronte. C’è spazio sin dalle prime battute per giocate di pregio : il tap in di Vencato, la tripla di Esposito, la risposta di Mayfield e la doppia stoppata di Jakson Jr che cancella Alessandro Gentile. Meglio Torino nei primi minuti ma Udine non demorde con buone conclusioni dalla lunga. Gentile sfida Mayfield dalla media, l’americano gialloblù converte in transizione. Sale in cattedra Briscoe con un paio di conclusioni che l’ex Orlando Magic non risparmia ai gialloblù, Schina risponde a Cusin con un piazzato. Si arriva al primo mini intervallo con la tripla a bersaglio di Palumbo e un punteggio altissimo che recita 33-26 per i piemontesi

SECONDO QUARTO I piemontesi provano Con Mayfield e Jakson ad accelerare ma Udine tiene botta nei minuti iniziali grazie anche ad un Gaspardo in buona vena

Pepe innesca Taflaj, ma Udine non si schioda e resta viva due possessi sotto e con Gaspardo lima ancora lo svantaggio (41 -38).

Si accende ancora Gaspardo, pregevole il fade away del numero 10, Mayfield si scalda dalla lunga distanza, Gentile si procura un viaggio in lunetta che converte solo a metà. L’ex azzurro si ripete e in lay up va ad appoggiare la palla che vale il -1, Jakson Jr risolve senza troppi patemi in mischia. Si avvicina l’ultimo giro di lancette con i friulani che reggono l’urto e i piemontesi che provano a scappare (46-43).

I gialloblù steccano e Gaspardo ne approfitta dalla media, ossigeno puro per Torino arriva da Tommaso Guariglia, ma Gentile si inventa un no look ancora per Gaspardo che inchioda la schiacciata. Schina infila una tripla in un momento complesso per gli uomini di Ciani, la preghiera dei friulani si spegne sul ferro, è sempre la Reale Mutua a condurre le danze all’intervallo (51 – 47)

TERZO PERIODO Pepe è il primo a iscriversi a referto, Pellegrino vince un miss match con la difesa gialloblù male accoppiata. Il primo sussulto del quarto arriva sulla transizione di De Vico che vale un gioco da tre punti, Gentile si guadagna un viaggio in lunetta costringendo Guariglia al fallo sul fade away. Il giocatore Campano trova così il canestro che lo porta in doppia cifra, Jakson Jr è una trottola sotto canestro, la difesa friulana è costretta al fallo e l’esterno gialloblù converte. Gentile s’infila tra le maglie gialloblù, ma Pepe piazza una tripla da distanza siderale. Udine risale grazie ad Esposito che è abilissimo ad infilarsi in contropiede, ma la mano educatissima di Vencato infierisce nuovamente dalla lunga. Gli arbitri sanzionano un tecnico a coach Finetti, Pepe converte i liberi che spingono la Reale fino al doppio vantaggio. Ci pensa Gentile a inguaiare Torino con Taflaj che si macchia del quarto fallo. L’albanese si vendica però subito infilando un canestro di importanza capitale, Finetti richiama nuovamente i suoi, per la Reale prove di allungo (68-56).

Gaspardo in transizione si conferma una spina nel fianco gialloblù e raggiunge i 20 punti personali, l’ala friulana è immarcabile e dalla lunetta completa l’opera : i bianconeri risalgono a -8 (68-60)

Mayfield rimette ordine per Torino realizzando da sotto, Monaldi converte un viaggio in lunetta, Briscoe imprime una sterzata realizzando una tripla. Mayfiled vuole essere da meno e colpisce dalla lunga, Monaldi scappa e segna in transizione, ma Guariglia non perdona dai 6e75 permettendo ai piemontesi di chiudere il quarto in scioltezza (78-68).

ULTIMO QUARTO E’ subito Schina ad andare a referto in penetrazione, Torino allunga ancora dalla lunetta. Briscoe colpisce dalla lunga, Taflaj infila un piazzato c’è ancora un eternità nonostante il divario (84-73).

Briscoe ha mani roventi dalla lunga, la difesa gialloblù concede due punti facili a Nobile che riapre il match Anche Antonutti si iscrive al festival del canestro, Mayfield stecca, il quinto di Vencato è una tegola per coach Ciani. Gentile riporta a contatto i friulani (86-84), Jakson Jr lotta sotto le plance ma l’attacco gialloblù si è inceppato. I bianconeri sfruttano con Antonutti la chance per impattare a cronometro fermo. (86-86).

Si prospetta un finale al cardiopalma, De Vico è il porto sicuro della Reale Mutua, Esposito risponde subito infilando il tap in. Schina e Jakson Jr sferrano il primo colpo dell’ultimo round con la Reale che si ritrova avanti di due possessi (93-88). Gaspardo si fa trovare pronto con due punti rapidi che aiutano la causa di coach Finetti, Schina forza troppo la mano e Udine si ritrova la palla in mano del possibile pareggio, Gentile sfrutta un rimbalzo offensivo ne realizza altri due da sotto. (93-92). I bianconeri mettono addirittura le frecce con Briscoe, scorre inesorabile il cronometro, Briscoe punisce ancora i gialloblù dalla lunetta con 3” da giocare. Time out obbligato e ultimo tiro affidato a Pepe che non va a bersaglio, Torino si arrende gettando alle ortiche un match condotto per 35’ abbondanti, si chiude così sul 93-96 per gli ospiti.