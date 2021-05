Forlì parte subito bene con l’iniziativa personale di Roderick che va fino in fond. Bolpin lo imita, poi Cappelletti sblocca anche Torino con il 2+1. Rodriguez segna da fuori la bomba che poi sarà anche l’unica dei primi 20′. Torino ha già preso le misure a Forlì e con Toscano ed il canestro+fallo di Clark è già avanti (7-8). Segue un botta e risposta da ambo le parti con l’Unieuro che costruisce buoni tiri ma ha difficoltà a trovare il fondo del cesto. Spezza l’equilibrio la tripla di Alibegovic (15-20). Forlì prova ad aggrapparsi a Bruttini che sbaglia canestri facili ma guadagna due viaggi in lunetta dai quali ricava un 3/4 (18-24). Pinkins imita il pivot senese mandando in archivio il primo quarto con i piemontesi avanti di 8 (18-26).

Mentre continuano le difficoltà offensive di Forlì, il duo a stelle e strisce di Torino trova la via del canestro con facilità, confezionando un parziale di 11-0 che vale il ventello di vantaggio (20-40). Roderick ispira la schiacciata di Dilas poi si accende Giachetti che prova a caricarsi i compagni sulle spalle con 6 punti personali per il -15 (56-93). Torino risponde immediatamente con Alibegovic e Clark e può raggiungere gli spogliatoi per l’intervallo con il vantaggio che è tornato a+20 (29-49).

Al rientro in campo mentre continua la pioggia di canestri di Torino, dall’altra parte Forlì non la mette mai dalla lunga e perde costantemente i contrasti a rimbalzo. Bruttini prova a fare la voce grossa sotto canestro ma il parziale premia ancora una volta Torino che chiude la terza frazione con 30 punti di vantaggio (43-73).

In questa situazione di punteggio il terzo periodo diventa puro garbage time con tanti minuti in campo concessi anche ai giovani Ndour e Serra e la gara che si conclude con 37 punti di scarto per una delle peggiori sconfitte di sempre, a livello di punteggio, di Forlì in casa. Padroni di casa sostanzialmente mai in partita e che soffrono l’assenza di Rush e pagano il dazio di una serata con un complessivo 3/28 da 3. In attesa di conoscere i risultati delle avversarie, Torino può chiudere seconda mentre Forlì sarà quinta o sesta.

Unieuro Forli – Reale Mutua Torino 56-93 (18-26, 11-23, 14-24, 13-20)

Unieuro Forli: Davide Bruttini 14 (4/6, 0/0), Riccardo Bolpin 7 (3/5, 0/3), Nicola Natali 7 (1/2, 1/5), Terrence Roderick 6 (2/5, 0/4), Jacopo Giachetti 6 (3/5, 0/1), Yancarlos Rodriguez 5 (1/3, 1/4), Luca Campori 5 (0/0, 1/5), Aristide Landi 4 (2/3, 0/4), Samuel Dilas 2 (1/1, 0/1), Benjamin babacar Ndour 0 (0/0, 0/0), Pietro Serra 0 (0/0, 0/1), Erik Rush 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 28 7 + 21 (Aristide Landi 10) – Assist: 11 (Terrence Roderick 4)

Reale Mutua Torino: Kruize Pinkins 19 (4/7, 3/4), Jason Clark 16 (4/6, 2/6), Mirza Alibegovic 13 (1/2, 3/6), Franko Bushati 11 (4/5, 1/2), Daniele Toscano 10 (4/5, 0/4), Lorenzo Penna 9 (0/2, 3/4), Ousmane Diop 7 (3/4, 0/0), Alessandro Cappelletti 5 (2/3, 0/1), Giordano Pagani 2 (1/1, 0/0), Luca Campani 1 (0/1, 0/3)Tiri liberi: 11 / 12 – Rimbalzi: 36 6 + 30 (Kruize Pinkins 8) – Assist: 20 (Alessandro Cappelletti 7)