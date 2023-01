QUARTI COPPA ITALIA LNP – Torino vince una controversa partita contro Forlì

Partita molto combattuta all’ Unieuro Arena, con Torino che alla fine riesce a trionfare e a guadagnarsi l’accesso alle final four. Ciò che sin dai primi minuti ha fortemente influenzato sia il comportamento dei giocatori in campo che il risultato sono stati i troppi e a volte scandalosi errori arbitrali, che hanno più volte sbagliato dove non si poteva e doveva sbagliare. Inizio sprint per Torino, che da subito si porta sul +8. Forlì però non si fa impensierire, e riesce subito a riportarsi sul pari. Da qui l’Uniero si dimostra superiore, e nonostante vari errori arbitrali ed un attacco assillante degli avversari, riesce a concludere il primo quarto in vantaggio 24-14.

Secondo quarto caratterizzato dai tantissimi errori arbitrali, ai danni soprattutto della squadra di casa. Comunque la partita resta equilibrata, e seppur a 10 punti di differenza, le squadre si fronteggiano in modo del tutto equivalente. Questo primo tempo finisce 42-34.

Terzo quarto a favore degli ospiti, che riescono con una macchinosa ma efficace azione di attacco a sfondare più volte la difesa avversaria. Tuttavia Forlì risulta vincente alla fine del quarto, sul punteggio di 54-48, grazie ad una grande azione contenitiva.

Nell’ultimo quarto la condotta arbitrale continua ad essere prevalentemente errata, e ciò inizia a condizionare pesantemente il gioco, che ora verte a favore degli ospiti. Ma il vantaggio sul punteggio continua ad esserci , e Forlì anche nei momenti di profonda crisi non molla, non muore mai. Il finale è tesissimo, con l’Uniero che ha un vantaggio di soli 3 punti e Torino che spinge in tutti i modi per portarsela a casa. Pareggiano, segnano entrambi i liberi e passano in vantaggio. Forlì pareggia, ma gli avversari fanno una tripla a 20 secondi dalla fine . Forlì riesce a pareggiare ma subisce di nuovo canestro, e alla fine proprio per colpa di un altro errore arbitrale Torino riesce a vincere la partita 73-75.

Unieuro Forlì – Reale Mutua Torino 73-75(24-14,18-20, 12-14,19-27)