La Bertram Tortona ha la meglio, dopo un overtime, sulla Uniero Forli, in una gara dove si respirava a pieni polmoni aria di play off. Due squadre che sino date battaglia fino alla fine, con difese fisiche ed atletiche. La squadra di Ramondino ha la meglio grazie ad un overtime ad altissimo livello da parte di Sanders e Mascolo.

Quinta giornata di “fase ad orologio” per la Bertam Tortona che ospita la diretta rivale Unieuro Forlì. Tutte e due le compagini si trovano appaiate a quota otto punti nel giro e la gara odierna potrebbe assumere un significato determinante ai fini della griglia paly off, complice anche la sconfitta di Udine con Napoli nell’anticipo pomeridiano. Per i bianconeri non sarà presente il capitano Tavernelli a causa di un risentimento muscolare riportato durante l’ultima gara vinta con Scafati, mentre coach Dell’Agnello potrà contare sul roster al completo;

Primo Periodo: La Bertram schiera il quintetto Mascolo, Sanders, Cannon, Fabi e Severini, mentre la Uniero parte con Roderick Rush, Landi, Natali e Rodriguez. Forli parte subito forte con landi e Rodriguez che attaccano il ferro in modo efficace per il primo vantaggio degli ospiti sillo 0 a 5 dopo due minuti di gioco. Tortona, con Mascolo prova la reazione (2 a 5) ma Forlì subito riprende ad attaccare l’area bianconera. Landi sotto le plance fa la voce grossa e la squadra di Dell’Agnello mantiene sempre alcuni punti di vantaggio sulla Bertram (4 a 7); Le due compagini si scambiano punto su punto e quando mancano cinque minuti al termine del periodo, Forli conduce per 10 a 11 al Pala Oltrepò. Tortona pare patire un pò Forlì, in questo inizio partita, ma rimane attaccata alla partita non permettendo ai romagnoli di scappare via. Forli attacca bene la difesa bianconera, con pazienza, e quando mancano 2 minuti alla sirena, la Uniero conduce per 12 a 15. Tortona, fino ad ra, opaca, però rimane pienamente in gara mettendo fisicità difensiva e facendo faticare gli ospiti nel trovare la via del canestro. Però rientra in campo Landi che spezza il momento di equilibrio e regala agli ospiti il massimo vantaggio di serata (12 a 17) con 34 secondi sul tabellone. Sull’ultimo possesso Severini trova la tripla per accorciare la distanza dagli ospiti ed il primo periodo si chiude sul punteggio di 15 a 17 per la Uniero Forli.

Secondo Periodo: La Bertram segna il suo primo vantaggio di serata con la bomba di Ambrosin che vale il 18 a 17 in apertura di secondo periodo. Dopo le difficoltà iniziali, la Bertram prende le misure alla Uniero e con un’altra bomba (Severini) si porta sul momentaneo +4 (21 a 17); Forli, da parte sua, pare in un momento di difficoltà, come se il meccanismo si fosse inceppato, e Tortona subito ne approfitta piazzando un parziale di 8 a 0 che vale il 23 a 17 quando il cronometra segna 6.37 da giocare. Sul parziale di 10 a 0 per la Bertram Tortona (26 a 17) coach Dell’Agnello non ci sta e chiede time out per parlarne con i suoi ragazzi. Al rientro in campo la suonata non cambia, l’inerzia è tutta per la Bertram che piazza un break ulteriore di 6 a 0 portandosi sul 31 a 17. Forli pare paralizzata, Tortona invece ora è in fiducia, corre e tira con facilità, mentre per Forlì va tutto storto, tanto che dopo sette minuti di gioco la squadra di Dell’Agnello non ha segato neanche un punto. UIl rpimo canestro di Forlì arriva dopo otto minuti di gioco con una tripla di Bolpin per il 32 a 20 in favore della Bertram. Il rpimo tempo ha vistro una partita a due facce, prima Tortona in difficoltà e Forli più in scioltezza, nel secondo periodo la Bertram inverte il trend, piazza un break di 22 a 7 e, all’intervallo, la Bertram Tortona conduce per 37 a 24, con un ottimo 6 su 15 dalla lunga distanza.

Terzo Periodo: Rodriguez apre le marcature per il 37 a 26, Tortona trova buone soluzioni ma poca è la fortuna e la Uniero si porta a meno 9 punti (37 a 28); Forlì mette un mini parziale di 7 a 0 e si riporta a meno sei punti dalla Bertram sul 37 a 31 dopo due minuti e mezzo di gioco. Bolpin mette la ciliegina per i suoi siglando il break di 10 a 0, per il 37 a 34 e coach Ramondino chiama time out per sbloccare i suoi ragazzi. Partita bella da vedere, difese fisiche ed attacchi che, a corrente alternata, hanno fatto vedere grosse fiammate offensive. Con 6.46 da giocare, la Bertram Tortona conduce per 37 a 34, dopo aver subito un break di inizio terzo periodo di 10 a 0. Fabi sblocca l’attacco della Bertram con una bomba dall’angolo per il 40 a 34. ma pronta è la risposta di Forli che si riporta a tre punti di distanza. La fisicità della difesa di Forlì fa perdere lucidità offensiva alla Bertram e la squadra di Dell’agnello sfrutta le difficoltà bianconere sorpassando la Bertram sul 40 a 42, dopo aver piazzato un parziale di 20 a 5. Nei momenti di difficoltà Tortona si affida a Fabi che mette un’altra bomba per il nuovo sorpasso di Tortona (45 a 44) quando mancano due minuti al termine del secondo periodo. Il terzo periodo si chiude con la Bertram in vantaggio per 49 a 45, malgrado il parziale di 20 a 10 per la Uniero nel terzo periodo.

QUARTO Periodo: Inizia subito lo scontro tra Cannon e Landi sotto le plance con ottime giocate, molto fisiche, ma Tortona mantiene il proprio vantaggio sul 51 a 48 dopo un minuto di gioco. Tortona fatica a trovare la via del canestro con i propri esterni, complice una difesa molto dura della Unieuro, ma i bianconeri tengono altrettanto forte le proprie maglie difensive ed i ragazzi di Dell’Agnello non riescono a recuperare alcun punto ai bianconeri. Quarto periodo di grande equilibrio in campo tra le due squadre, le difese salgono prepotentemente in cattedra ed il livello di gioco fa respirare ampiamente il clima dei play off. Sanders sente l’odore del sangue, mette due triple che regalano il 57 a 48 alla Bertram. Le due bombe di Sanders arrivano in momenti di estrema difficoltà offensiva della Bertram, ma l’Usa di Ramondino ci mette due pezze di lusso. Forlì prova ad alzare l’intesità difensiva e con due ottime giocate di Landi si porta a meno 6 punti di distanza (58 – 52) quando mancano 3.17 al termine della gara. Tortona però perde una brutta palla a metà campo e Forli si porta sul meno 4 (58 a 54) quando mancano 2.29 da giocare. Forlì ha la palla del sorpasso ma sciupa dalla lunga distanza e Fabi, di esperienza, guadagna due liberi che fanno rifiatare Tortona. sul 59 a 55 con 1.45 da giocare. a 50 secoondi da termine Tortona conduce 50 a 48, Mascolo però forza la soluzione e Forlì gioca in attacco su Landi. Il Lungo della Uniero però eccede di fisicità, sfondamento e Tortona, con 15 secondi sul cronometro ha il possesso per chiudere la gara. Ultimi secondi di gara, girandola di tiri liberi per i bonus, ma la Bertram rimane in vantaggio per 61 a 60, quando mancano 7 secondi alla sirena, con Mascolo in lunetta. Il Play Tortonese fa 1 su 2 e Forlì attacca con sette secondi sul cronometro ed il punteggio sul 62 a 60 per i padrini di casa. Con due secondi sul cronometro Landi impatta la gara a quota 62. E’ Overtime!

Overtime: Sanders apre le marcature con la sua terza tripla di serata che vale il 65 a 62 per la Bertarm, nella prima azione di questo tempo supplementare. Forlì si affida a Landi che guadagna un fallo che lo porta in lunetta per il 65 a 64. Mascolo, dopo alti e bassi, mette una bomba determinante che porta Tortona sul 68 a 64. Ma Forlì risponde, sempre con Landi che mette la bomba del 68 a 67. Cannon subito risponde e Tortona rimane in vantaggio sul 70 a 67. Mascolo mette il turbo, segna cinque punti a fila che valgono il 72 a 67 per Tortona quando manca 1.52 al termine. Giacchetti mette la bomba che vale la parità per Forlì a quota 72, ma la risposta di Tortona passa dalle mani di D’Ercole che mette la tripla del 75 a 72. Tortona ha la meglio su Forlì con il risultato finale di 80 a 76.

BERTRAM TORTONA – UNIEURO FORLI: 80 – 76

BERTRAM TORTONA: Mascolo 16, Severini 6, Fabi 14, Ambrosin 5, Cannon 12, Sanders , Gazzotti 3, D’Ercole 8, Gazzotto , Morgillo; All. Ramondino

UNIEURO FORLI: Roderick 4, Landi 23, Rush 5, Giacchetti 10, Bolpin 8, Bruttini 2, Natali 8, Campori Rodriguez 16 All. Dell’Agnello.