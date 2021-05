La Bertram Tortona si aggiudica il big match con la Ge. Vi. Napoli, priva di Mayo e Lombardi, dopo una gara combattuta, molto fisica e soprattutto che da bene la dimensione di quanto saranno avvincenti i play off di questa stagione di serie A2.

Ultima gara di andata del girone bianco e la Betram Tortona incontra, dopo un brutto stop infra settimanale con Forlì, la corazzata partenopea Ge. Vi Napoli. La squadra di coach Ramondino ha ben giocato nella prima gara con Scafati, mentre ha un pò pagato nella gara con Forlì. Da parte sua Napoli è a quota due gare vinte su due giocate e si attesta tra le migliori compagini di A2 della stagione. La gara Tortona – Napoli si attesta come una delle gare più avvincenti della giornata odierna di questa, discutibile, fase ad orologio. Napoli però oggi senza Lombardi e Mayo non saranno a disposizione di coach Pino Sacripanti.

Primo Periodo: Tortona parte con Mascolo, Sanders, Cannon, Severni e Fabi, mentre Napoli schiera, Parks, Monaldi, Marini, Zerini, Sandri. Tortona parte a zona e subito mette in difficoltà Napoli, 5 a 0 per i bianconeri, a firma di Mascolo e Severini. Napoli paga le assenze di Mayo e Lombardi , mentre Tortona pare in perfetto trend iniziale e conduce il gioco per 7 a 0, quando sul cronometro mancano 6.24 da giocare. Continua la confusione offensiva di Napoli contro la zona di coach Ramondino e Tortona sigla il massimo vantaggio di 9 a 0 dopo 5 minuti di gioco. I primi due punti Napoli li sigla Marini per il 9 – 2; Monaldi prende la bomba che riporta Napoli sul 9 a 5 dando segni di vita per i partenopei. Tortona sbaglia due soluzioni dalla lunga con Fabi ma Napoli non sfrutta ed il punteggio rimane sempre a favore dei padroni di casa, quando mancano 2.36 da giocare. Cannon realizza dal pitturato ma subito dopo prende tecnico, realizzato dalla lunetta da Parks per l’11 a 6 in favore dei bianconeri. Napoli patisce la difesa a zona di Tortona ed i padrini di casa consolidano il vantaggio sul 16 a 8. Il primo quarto si chiude sul 18 a 8 per Tortona con la squadra di Ramondino che sembra più attiva sotto il profilo difensivo, mentre Napoli fatica ad attaccare la zona Tortonese;

Secondo Periodo: Primi due possessi favorevoli agli ospiti che accorciano la distanza dai padroni di casa sul 18 a 12. Tortona però risponde subito con D’Ercole che guadagna due liberi che valgono il 19 a 12 per la Bertram. L’inerzia pare tutta a favore di Tortona e Sacripanti è costretto a chiamare time out per fermare la Bertram in vantaggio sul 21 a 12 quando mancano 7 minuti all’intervallo. Tortona mantiene il proprio vantaggio, mentre Napoli fatica a trovare soluzioni offensive. Due buone giocate di Marini permettono, ai ragazzi di Sacripanti, di tornare a meno cinque punti di distanza sul 23 – 18 per la Bertram. Napoli tenta di avvicinarsi a Tortona , ma i padroni di casa non cedono centimetri agli avversari e, colpo dopo colpo, mantengono il punteggio sul 26 a 21 con 3.30 da giocare. Monaldi prova la soluzione da lontano per ridurre lo svantaggio ma il ferro respinge l’offensiva partenopea e Tortona è implacabile nel macinare gioco e si porta, dalla lunetta, sul 28 a 21 con 2.30 sul cronometro. Due buone giocate, una di Marini e una di Iannuzzi, regalano agli ospiti il meno tre punti 28 a 25 e coach Ramondino chiama time out per rompere il ritmo degli avversari. Al ritorno in campo Tortona fatica a concretizzare in attacco, ma Napoli fa tutto ed il contrario di tutto e la Bertram continua a condurre per 30 a 25. Sul finale di quarto Napoli perde la “maniglia” della gara, due azioni scellerate e Tortona, con 14 secondi sul tabellone, si guadagna il 32 a 25. Il secondo periodo si chiude sul 32 a 25 per la Betram Tortona.

TERZO PERIODO: Apre le danze Monaldi che porta Napoli sul meno cinque punti, ma subito Tortona risponde con Cannon per il 34 a 27. Napoli rimane attaccata alla partita mentre Tortona continua a condurre la gara. Mascolo mette la prima tripla di Tortona e porta la Bertram sul + 8 (39 a 31). Napoli è a trazione Monaldi che mette 7 punti in fila ma Tortona è sul pezzo, risponde all’offensiva partenopea e mantiene saldo il proprio vantaggio sul 45 a 37 quando il cronometro segna 5 minuti al termine del terzo periodo. Tortona mette la marcia e con l’offensiva di Fabi e Mascolo vola sul 50 a 37. Coach Sacripantideve fermare il ritmo di Tortona e chiama time out. Al rientro in campo la musica non cambia, Tortona in controllo e vola sul +12 (52 a 40). Napoli alza molto il livello difensivo ma Tortona continua a mantenere il buon vantaggio (53 a 41) , respingendo l’offensiva dei ragazzi di Sacripanti. In un momento di difficoltà offensiva per Tortona, Sanders ci mette la toppa con una bomba con fallo che valgono quattro punti per i bianconeri per il 59 a 43 allo scadere del terzo periodo di gioco.

QUARTO PERIODO: Si apre con Klacar che, di tabella, mette una bomba centrale, ma la suonata non cambia e Tortona continua a condurre la gara sul 62 a 48. Tortona sembra in controllo della gara e con Tavernelli guadagna tre liberi , sul 64 a 50, che paiono dare il via ai titoli di coda della gara, quando mancano sei minuti da giocare. Tavernelli fa tre su tre e la Bertram si trova sul + 17 (67 a 50); Tavernelli è in momento “on fire”, mette la bomba e porta la Betram sul + 20 ( 70 a 50);Tortona è in controllo della gara, le due compagini provano tante soluzioni che , vedremo sicuramente nella post season dei play off. Il cronometro corre, Tortona guida saldamente la gara sul 72 a 53. Sul finale Tortona va sul morbido, Napoli cede l’onore delle armi ai padroni di casa. Con 2.34 da giocare Tortona conduce per 76 a 55. Ultimi minuti di gioco sono validi solo ai fini delle statistiche, Tortona ha saldamente la gara in mano e vince la sua seconda gara, su tre disputate, in questa fase ad orologio. Sopratutto Tortona infligge la prima sconfitta alla super favorita Ge. Vi Napoli. La Bertam Tortona batte la Ge. Vi Napoli per 83 a 62;

BERTRAM TORTONA – GE.VI. NAPOLI: 83 -62

BERTRAM TORTONA: Tavernelli 11, Mascolo 16, Fabi 10, Gazzotti 4, Morgillo, Sanders 15, D’Ercole 1, Ambrosin 2, Cannon 15, Severini 9, Sackey, All. Ramondino;

GE. VI NAPOLI: Iannuzzi 7, Monaldi 12, Parks 8, Marini 16, Klacar 3, Uglietti 4, Zerini 7, Mayo, Sandri 5, Lombardi, All. Sacripanti.