Trapani cade a Chiusi

San Giobbe Basket Chiusi – 2B Control Trapani 83-78

Parziali: (28-20; 11-15; 22-21; 22-22)

Umana Chiusi: Luca Possamai 22 (9/12, 0/0), Riccardo Bolpin 18 (5/7, 2/5), Iris Ikangi 15 (2/6, 3/5), Lester Medford 9 (1/4, 1/7), Uzodinma Utomi 8 (2/5, 1/3), Matteo Martini 6 (3/4, 0/1), Daniel Donzelli 3 (1/2, 0/1), Davide Raucci 2 (1/2, 0/3), Davide Bozzetto 0 (0/0, 0/1), Emilio Cavalloro 0 (0/0, 0/0), Carlo Porfilio 0 (0/0, 0/0), Marco Braccagni 0 (0/0, 0/0)

2B Control Trapani: Federico Massone 29 (5/12, 5/8), Gabriele Romeo 19 (4/9, 3/6), Andrea Renzi 10 (2/7, 2/4), Steven Davis 8 (3/4, 0/2), Marco Mollura 7 (1/4, 1/3), Vincenzo Guaiana 5 (0/2, 1/3), Kiryl Tsetserukou 0 (0/4, 0/0), Giovanni Minore 0 (0/0, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0), Martin Kovachev 0 (0/0, 0/0)

CRONACA

1°Quarto: Trapani parte con Romeo, Massone, Mollura, Davis e Tsetserokou. Chiusi inizia con un 5-0 firmato da Possamai e Bolpin. Romeo segna da 3. Segna Raucci. Triple di Massone e Medford (10-6). Trapani è un po’ svagata e Chiusi scappa sul 15-6 dopo una tripla di Utomi che costringe Parente al timeout. Possamai inchioda il 18-6. Guaiana segna cinque punti di fila. Possamai da due e Romeo con una tripla per il 20-14. Medford e Massone segnano quattro punti a testa consecutivi. Ikangi e Massone botta e risposta. Possamai ancora da sotto. Guaiana sbaglia l’ultimo tiro e il quarto finisce sul 28-20

2°Quarto: Subito Mollura per Trapani. Risponde Martini. Donzelli segna un solo libero dopo un antisportivo a Romeo. Ikangi fa 2/2 ai liberi. Romeo segna ancora da tre (33-25). Martini segna quattro punti fila ma Romeo tiene a galla i suoi. Davis fa 2/2 ai liberi. Tripla di Mollura e coach Bassi chiama timeout sul 37-32. Massone ancora da lontano per il -2 (37-35). Trapani sbaglia un paio di attacchi per il pari e Possamai segna il +4. A vuoto gli ultimi attacchi di entrambe le squadre e si va al riposo lungo sul 39-35

3°Quarto: I primi due punti del quarto sono di Davis. Chiusi piazza un break di 8-0 con Possamai protagonista e coach Parente è costretto al timeout (47-37). Davis accorcia con una schiacciata. Romeo accorcia ancora dalla media. Massone ricuce ancora con una bomba. Bolpin, Possamai e Utomi ridanno respiro a Chiusi (53-44). Massone segna dalla media. Due liberi di Mollura e Trapani resta a contatto (55-48). Bolpin segna in contropiede. Renzi segna cinque punti di fila e Trapani si avvicina di nuovo (57-53). Bolpin segna da tre. Gli risponde Massone. Un libero di Bolpin fissa il punteggio sul 61-56

4°Quarto: Renzi apre con un long-two. Bolpin e Ikangi con due bombe staccano ancora Chiusi. Massone fa 2/2 ai liberi. Ikangi e Massone botta e risposta da tre. Davis inchioda il -5 e coach Bassi chiama timeout (70-65). Donzelli segna da sotto. Renzi da tre accorcia. Fallo antisportivo a Medford e Trapani arriva a -3 dopo un canestro di Romeo (74-71). Romeo segna il -2. Possamai riporta a +5 i suoi (78-73). Una tripla fortunata di Ikangi consegna il +8 a Chiusi. Massone accorcia da tre. Medford si infortuna dopo uno scontro fortuito con Davis. Nel finale la girandola dei liberi serve a fissare il punteggio sul 83-78

