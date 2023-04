Trapani riemerge dalle ceneri e ribalta Nardò

Partita pazzesca al Palauriga di Trapani, dove i padroni di casa resuscitano da -24 e superano in volata Nardo con il punteggio di 79-75. Un approccio sbagliato e i meriti degli ospiti mettono spalle al muro i granata, che vanno sotto 11-35 in avvio di secondo quarto. Ma con rabbia e pazienza si riaccendoo e riescono nell’incredibile rimonta, rilanciadosi in chiave Playoff.

Pallacanestro Trapani – HDL Nardò: 79-75 ( 11-26, 34-47, 59-61)

Pallacanestro Trapani: Renzi 8, Romeo 5, Tsetseruokuo 8, Mollura 10, Massone 24, Kovachev 2, Davis 22

HDL Nardò: Smith 19, Baldasso 3, La Torre 18, Stojanovic 17, Zugno 6, Donda 6, Borra 6.

Quarto impegno nella fase ad orologio per la Pallacanestro Trapani, a caccia di un posto playoff, ma soprattutto della prima vittoria dopo 3 sconfitte di fila nel girone bianco. Si torna in casa ospitando il Nardò, che nella gara d’andata travolse ampiamente i granata. Pugliesi decisamte più rapidi a partire dai blocchi, che sotto l’abile regia del play ex NBA Russ Smith, mettono il muso avanti sul 9-4 dopo i primi 3 minuti di gara. La tripla di La Torre lascia gli ospiti avanti 6-15 al 5 minuto di gara, con Trapani che fatica a trovare le misure agli avversari. Coach Parente prova a richiamare i suoi all’ordne, cala l’ex capitano Andrea Renzi, ma l’impatto è molto freddo. La doppia tripla La Torre e Smith portano i leccessi sul 6-22, quando mancano due giri di lancette alla prima sirena. Massone e Davis sono gli unici a portare qualche punto in un primo quarto opaco, che Trapani chiude sotto 11-26.

L’ impianto offensivo dei pugliesi resta solido e dinamico, con Trapani incapace di frenare gli affondi di Smith e Stojanovic, assolutamente domimanti su tutta la linea. 11-35 dopo altri 3 minuti di gioco, per una sonora bordata di fischi meritata del pubblico locale. La Torre e Borra restano dominanti e Parente ha bisogno di un nuovo timeout per raccogliere i cocci. Con un po piu di spirito ed energia Massone e Davis mettono in fila 6 punti, ma il pallino resta ampiamente nelle mani di Nardo, avanti 18-40 al 15′ minuto. Nonostante le numerose crepe in difesa, Trapani riesce a organizzarsi meglio in attacco, trovando punti pesanti anche dai giovani Tsetserukou e Kovacev. Al riposo lungo il margine è ancora ampio per i pugliesi sul 34-47, ma almeno i granata danno segni di vita vincendo il quarto 23-21.

La tripla di Massone porta Trapani a -10 al ritorno in campo, per riaccendere e dare nuova linfa ai granata. Nardò risponde colpo su colpo e tra buone difese e qualche palla persa l’intensità del match sale cosi come la qualita. Trapani prende fiducia e si lascia trasportare dal suo capitano Marco Mollura, che accende il pubblico con una doppia tripla che porta Trapani nuovamente in scia sul 47-52 al minuto 25′. Il timeout di coach Di Carlo è quasi d’obbligo, ma Trapani ha preso il tram giusto e con un gioco da 3 punti di Davis arriva poco dopo al -2 sul 50-52. Nardò tira il fiato, litiga col canestro e Smith paga il lungo minutaggio in campo, mentre la partita tocca per la prima volta il punto di equilbrio sul 53-54 al 27′ minuto. Nardò però reagisce e con Smith e Borra porta a casa un 5-0 preziosissimo in questa fase del match. Il tecnico a Borra porta in dote 3 punti preziosi ai granata, che nell’ultimo minuto di gioco hanno il guizzo giusto di trovare il pareggio a quota 59 cn la tripla di Davis ch esalta tutto il PalaAuruga. Negli ultimi secondi un costrasto dubbio con Mollura non viene sanzionato e Borra chiude due punti comodi sotto canestro per il definitivo 59-61 del terzo periodo.

Ferita ma mai doma Nardò affonda subito i suoi colpi in avvio di ultimo quarto, affidandosi ancora ai suoi uomini migliori. La Torre prima e Smith poi puniscono dalla lunga distanza, allungando nuovamente sul 62-67 al 33′. Trapani prova a produrre un ultimo sforzo, tra energia ed intensità, anche a costo di trascinarsi in falli e bonus liberi immediato. La Torre e Borra fanno pesare la loro altezza sotto canestro, strappando sempre qualcosa di buono per il 64-68 al 35′. Trapani ha ancora benzina in corpo, corre meglio e sa essere finalmente più precisa a canestro. Massone si mette in prorpio e prima firma il -2 e poi la nuova parita a quota 68 al 37′. Nardò si pianta e Trapani ha nelle mani più volte la palla del sorpasso, senza mai riuscirci. 72-72 a due minuti dal termine e dopo lo 0/4 da 3 punti, Andrea Renzi decide di mettere a segno la tripla più importante della serata, portando Trapani avanti per la prima volta nella serata sul 75-72 a 1.25 dalla fine. Il match diventa incandescente, Zugno deraglia contro renzi e Davis dall’altro lato porta Trapani in estasi sul 77-72 a 40 secondi dalla sirena. A crederci è ancora Baldasso, che infila la tripla per tornare sotto 77-75. Davis vorrebbe chiuderla, ma sbaglia frettolosamente da tre, regalando un’ ultima azione a Nardò per rimetterla in piedi. A spezzare i sogni pugliesi ci pensa Massone che con un intercetto alla NFL ruba al volo a metà campo la palla della vittoria e va a segnarei liberi successivi per il la festa granata e la vittoria per 79-75.