Prima sconfitta nella seconda fase per la BCC Treviglio che viene superata al “PalaAvenali” dall’Atlante Roma per 68-57. In un gara dal punteggio basso è l’ultimo periodo dei capitolini a fare la differenza contro una Blu Basket imprecisa al tiro. Olasewere (20) e Romeo (15) i migliori per l’Atlante, per Treviglio 17 punti di Nikolic e 15 di Frazier.

IL MATCH

BCC senza Lupusor, rimasto precauzionalmente a Treviglio, ma con Frazier, Pepe, Sarto, Nikolic e Borra dal primo minuto. Atlante, ancora priva di Gallinat e Bucarelli, con Romeo, Viglianisi, Staffieri, Olasewere e Magro.

Equilibrio con Romeo e Frazier sugli scudi in avvio, Olasewere risponde a Borra: 10-11 a metà primo quarto. Cinque in fila di Nikolic valgono il primo allungo BCC, l’EBK replica con Viglianisi e Magro, ma un tripla in transizione di Reati tieni avanti la Blu (14-19). Dopo il timeout di Pilot è Staffieri a chiudere la prima frazione sul 16-19.

Treviglio inizia male con quattro palle perse in fila in attacco, i due canestri di Cepic costringono Zambelli allo stop e valgono il vantaggio per Roma (20-19). Nikolic e Frazier rompono il digiuno ma Fanti impatta a quota 24. Sul finale un coast to coast di Romeo, dopo i canestri di Frazier e Staffieri permette a Roma di andare avanti prima dell’intervallo: 29-27.

Inizio di terzo quarto confuso e con tanti errori ambo i lati, Olasewere per il +4 Atlante , Sarto dalla lunetta muove il tabellino della BCC ma é una tripla di Romeo ad allungare a due possessi il gap tra le due squadre (38-32). Ancora Olasewere risponde a Nikolic, Borra e Reati realizzano in sequenza e il match resta in equilibrio anche dopo i liberi di Viglianisi e Ancellotti (43-41).

Treviglio continua a faticare in attacco, Roma prova l’allungo con Fanti, Olasewere e Viglianisi (49-42), la Bcc sbaglia facili appoggi sotto canestro e dopo i due punti di Romeo è Zambelli ad interrompere il gioco sul 51-42. Antisportivo a Frazier e tecnico alla panchina di Roma, stessa sorte poco dopo anche per la panchina trevigliese. Interruzioni e poco gioco favoriscono l’EBK che conserva il vantaggio (54-44). Reati e Frazier riducono le distanze, ancora Olasewere però per il + 7 capitolino (58-51). Frazier e Fanti realizzano dalla distanza ma sono Magro ed Olasewere a mettere a segno i canestri decisivi con Roma che scappa via nel finale. Vince l’Eurobasket per 68-57.

Atlante Eurobasket Roma – BCC Treviglio 68-57 (16-19, 13-8, 14-14, 25-16)

Atlante Eurobasket Roma: Jamal Olasewere 20 (6/14, 0/1), Gabriele Romeo 15 (6/8, 1/4), Kenneth Viglianisi 9 (2/2, 0/2), Eugenio Fanti 9 (3/8, 1/1), Daniele Magro 6 (3/8, 0/0), Janko Cepic 4 (2/2, 0/5), Valerio Staffieri 3 (0/3, 1/4), Alexander Cicchetti 2 (1/4, 0/2), Federico Bischetti 0 (0/1, 0/0), Andrea Antonaci 0 (0/0, 0/0), Roberto Gallinat 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 43 13 + 30 (Eugenio Fanti 11) – Assist: 16 (Eugenio Fanti 5)

BCC Treviglio: Mitja Nikolic 19 (5/10, 3/7), J.j. Frazier 15 (6/11, 0/5), Davide Reati 9 (2/4, 1/5), Alvise Sarto 4 (1/2, 0/4), Jacopo Borra 4 (2/4, 0/0), Simone Pepe 3 (0/2, 1/6), Andrea Ancellotti 2 (0/1, 0/0), Matteo Bogliardi 1 (0/3, 0/0), Soma Abati toure 0 (0/0, 0/0), Luca Manenti 0 (0/0, 0/0), Davide Corini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Jacopo Borra 11) – Assist: 10 (Alvise Sarto 5)

FONTE: Uff. Stampa Blu Basket Treviglio