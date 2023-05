QF G2 – Treviglio reagisce con autorità e sconfigge Rimini

Dopo lo schiaffo preso in gara 1, Treviglio reagisce e domina gara 2 sconfiggendo Rimini sul parquet di casa con il punteggio finale di 86-63. Una vittoria meritata quella conquistata dai ragazzi allenati da Alessandro Finelli che 48 ore dopo la brutta prova della prima sfida reagiscono con autorità aggredendo i romagnoli sin dalla palla a due e incanalando la contesa dal primo quarto, trascinata a turno dalle invenzioni di Giuri e Clark e sostenuta da una prova difensiva di gran livello di tutto il roster; da parte sua Rimini ha forse pagato lo sforzo d’intensità di gara 1 non riuscendo più a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio e a mettere in crisi la difesa bianco blu com’era successo sabato scorso, dalla sua però ha il vantaggio del fattore campo che ora la porterà a contendere il passaggio del turno alla Gruppo Mascio con due sfide consecutive in terra romagnola.

I quintetti in campo

Coach Finelli (privo dell’acciaccato Cerella) schiera il quintetto formato da Giuri in regia, Clark e Marini sugli esterni, Lombardi e Marcius sotto canestro; dall’altra parte coach Ferrari manda in campo per la palla a due Tassinari in regia, Johnson e Anumba sugli esterni, Masciadri e l’ex D’Almeida sotto canestro.

Primo quarto

È il prodotto del vivaio bianco blu il più attivo degli ospiti in apertura di match con 3 punti, Treviglio però sembra essere entrata in campo con il piede giusto e prende il comando nel punteggio con la tripla di Clark, il piazzato dalla media distanza di Giuri e il gancio mandato a segno da Marcius. Anumba e Johnson mantengono a contatto Rimini dopo la tripla di Marini ma è ancora il numero 22 in canotta biancorossa a colpire con una conclusione dalla lunga distanza che riporta avanti gli ospiti dopo 4’ di gioco. Reazione trevigliese con la tripla di Clark e il contropiede finalizzato da Giuri, Rimini risponde con Anumba in penetrazione ma il momento è tutto dei bianco blu che allungano con il jump di Marini e la tripla di Giuri che portano i padroni di casa a +7. Coach Ferrari chiama time out a 1’45’’ dal termine del periodo ma la musica non cambia, il play della Gruppo Mascio va nuovamente a segno dalla lunga distanza (10 punti per lui nei primi 10’ di gioco) e il neo entrato Bruttini da il suo contributo con un 2/2 dalla lunetta che da ai suoi la doppia cifra di vantaggio, dall’altra parte Rimini appare un’altra squadra rispetto a quella vista in gara 1 e chiude il primo periodo sotto di 12 lunghezze (25-13).

Secondo quarto

Scarponi apre il secondo quarto dalla media distanza, la risposta di Treviglio però è quella di una squadra che non vuole ripetere il copione di gara 1 e in poco più di 2’ piazza un 8-0 costruito dai 5 punti di Sacchetti e la tripla frontale di Vitali che spinge i suoi sul +18 e porta coach Ferrari a chiamare un minuto di sospensione. Masciadri guida la reazione dei romagnoli con 4 punti approfittando di un paio di azioni offensive imprecise della Blu Basket che mantiene comunque un buon margine con il 3/3 ai liberi di capitan Sacchetti, il mattatore di gara 1 Tassinari contribuisce al buon momento dei suoi con 4 punti ma Treviglio vuole stroncare subito questo tentativo di rientro e risponde con la tripla di Clark e la penetrazione vincente di Giuri. Fase equilibrata del match nella quale i 4 punti di Lombardi rispondono alla tripla di Scarponi e al canestro da sotto di D’Almeida, altra bomba per Rimini con Johnson mentre per Treviglio l’uomo in più è ancora il centro con la canotta numero 1 che porta il suo score a quota 7 grazie a un gioco da 3 punti. Nel finale nuovo allungo della Gruppo Mascio con 5 punti di Vitali e l’1/2 ai liberi di Sacchetti (9 per lui nel secondo periodo) che portano il vantaggio dei trevigliesi oltre le 20 lunghezze, per Rimini arriva il solo 1/2 dalla lunetta di Johnson e le due squadre vanno negli spogliatoi sul 54-32 per i padroni di casa.

Terzo quarto

Si torna sul parquet con il nuovo allungo della Blu Basket che in meno di 2’ infila un parziale di 7-0 costruito con 4 punti di Marcius e la tripla frontale di Clark che fanno volare i padroni di casa sul +29 e spingono coach Ferrari a chiamare subito un time out. La schiacciata di Marini porta il break trevigliese a quota 9, Rimini batte un colpo con il 2/2 ai liberi di Tassinari e la tripla di Johnson ma Treviglio non accenna a rallentare e porta il vantaggio a 30 lunghezze con il 2/2 dalla lunetta di Marini e il contropiede vincente di Clark, elementi cui aggiunge una difesa molto aggressiva che rende molto difficoltosa la manovra offensiva dei romagnoli. Nuovo time out chiamato da Ferrari ma i suoi giocatori sembrano soffrire oltremodo l’intensità dei padroni di casa e una rotazione troppo corta rispetto agli avversari (oltre ai 4 falli ciascuno per Landi e Masciadri con ancora un quarto e mezzo da giocare) e faticano a trovare la via del canestro, Lombardi aggiunge 4 punti al suo bottino portando i bianco blu sul +34 prima che la tripla di Tassinari e l’appoggio al tabellone di Anumba mettano una pausa alle folate dei trevigliesi. Fase finale del quarto con diversi errori al tiro da entrambe le parti e il punteggio che si muove con i soli 1/2 ai liberi di Bedetti, Abati Touré e Bruttini, il capitano di Rimini manda a segno una conclusione da dietro l’arco e chiude il terzo parziale sul 73-46 a favore dei padroni di casa.

Ultimo quarto

Una magia in penetrazione di Giuri apre il quarto periodo per Treviglio che torna a +29 con altri 2 punti di Sacchetti, per i romagnoli il più attivo è Johnson che viaggia a velocità doppia rispetto ai suoi compagni di squadra (più volte motivo di nervosismo per l’esterno statunitense) e porta il suo contributo a livello di punteggio con un gioco da 3 punti. Fase di gioco nella quale la Blu Basket costruisce buone azioni offensive senza però riuscire a bucare la retina fino al 2/2 ai liberi di Clark che risponde al 2/2 di Landi, a metà quarto Treviglio sul +28 abbassa il ritmo di gioco e coach Finelli inizia a dare minuti ai giocatori in panchina in vista degli ultimi minuti. Rimini va a segno nuovamente con Johnson e con Scarponi, la Blu Basket invece trova 2 punti da sotto con Bruttini prima che la tripla frontale di Maspero con poco più di 3’ sul cronometro metta in ghiaccio la vittoria trevigliese. Nel finale spazio per i giovani Corona e Resmini da una parte e Morandotti dall’altra, Rimini ritocca il proprio punteggio provando a rendere meno amaro il divario, per Treviglio invece è la schiacciata di Abati Touré a firmare la vittoria della Blu Basket che riporta la serie sull’1-1 con il punteggio finale di 86-63.

I migliori in campo

Decisive per la vittoria di Treviglio le prestazioni di Clark (16 punti, 4 rimbalzi, 4 assist e 4/5 dalla lunga distanza), Sacchetti (11 punti e 6 assist), Giuri (14 punti, 3 assist e 2/3 da dietro l’arco) e Marini (9 punti, 8 rimbalzi e 6 assist), in doppia cifra anche Lombardi (11 punti e 3 rimbalzi).

A Rimini non bastano le buone prove di Johnson (19 punti) e Scarponi (9 punti e 3 assist), oltre alla doppia cifra di Tassinari (10 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, ben limitato dalla difesa trevigliese dopo la super prova di gara 1).

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio 86-63 RivieraBanca Rimini (parziali: 25-13, 54-32, 73-46)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 11, Clark 16, Bruttini 5, Vitali 8, Corona, Marini 9, Sacchetti 11, Abati Toure 3, Giuri 14, Maspero 3, Marcius 6, Resmini. All. Finelli

Rivierabanca Rimini: Tassinari 10, Anumba 6, Baldisserri n.e., Scarponi 9, Masciadri 4, D’Almeida 7, Bedetti 6, Johnson 19, Morandotti, Landi 2. All. Ferrari

Statistiche – Treviglio: 18/38 da 2, 11/22 da 3, 29/60 totale, 17/22 ai liberi; Rimini: 18/34 da 2, 6/20 da 3, 24/54 totale, 9/18 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Daniele Alfio Foti, Mattia Eugenio Martellosio e Nicolò Bertuccioli.