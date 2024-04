Trieste corsara a Rieti

La Sebastiani cede il passo in casa con Trieste per 87-92 ma, in virtù della sconfitta di Torino, mantiene comunque il terzo posto in vista dei Playoff. Gara difficile per la RSR che soffre la fisicità di Trieste e la precisione dei friulani dall’arco. Per la Sebastiani in doppia cifra Johnson (26), Hogue, Petrovic, Nobile e Italiano. Avversario anche da definire tra Rimini e Cividale.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La sblocca Menalo con due liberi, 0-2. Risponde Hogue con due punti, 2-2. Vildera inchioda a canestro, 2-4. Altri due per Vildera, 2-6. Il #14 di Trieste ancora da sotto, Johnson per Rieti, 4-8. Two & One di Hogue, 7-8. Ruzzier da fuori, 7-11. Reyes si libera e segna da tre, 7-14. Poom lotta e segna due punti, 9-14. 2/2 per Italiano dai 5.8, 11-14. Spanghero con un appoggio dolce dolce, 13-14. Filloy spara dall’angolo, 13-17. Bossi imita il compagno e Trieste chiude il primo un quarto avanti di 7 sul 13-20.

Altra tripla per Trieste, ancora con Filloy, 13-23. Risponde Petrovic da fuori, 16-23. 1/2 per Vildera ai liberi, 16-24. Due liberi a segno invece per Petrovic, 18-24. Due facili per Vildera, 18-26. Preciso Hogue dalla linea della carità, 20-26. Ferreo da fuori, 20-29. Ottimo uso del piede perno da parte di Raucci che ne mette due, 22-29. DeAngeli con due punti, Petrovic ribatte, 24-31. Ruzzier ancora da fuori, Trieste sta mantenendo percentuali quasi perfette dall’arco, 24-34. Nobile spara da tre, 27-34. Trieste non sbaglia quasi mai da fuori, 27-37. 1/2 di Spanghero dai 5.8, 28-37. Brooks penetra facilmente e ne mette due, 28-39. Copia e incolla di Johnson, 30-39. Cinque punti di Trieste e bomba di Italiano, il secondo quarto termina 33-44.

SECONDO TEMPO

Reyes con due punti fortunosi, 33-46. Nobile fa canestro e di prende il fallo, libero segnato, 36-46. Ad Italiano risponde Ferrero, ma l’ultima parola è di Nobile che ne mette altri tre, 42-49. Ruzzier in penetrazione, 42-51. Preciso Italiano ai liberi, 44-51. Johnson spara dai 6.75, 47-51. Reyes si libera e va a inchiodare, 47-53. Johnson non sbaglia i liberi, 49-53. Nobile spara ancora da fuori, 52-53. Filloy replica, 52-56. Petrovic fa esplodere il PalaSojourner dalla punta ma Ruzzier non ci sta e punisce dall’arco ma è da due, 55-58. Due liberi segnati da Trieste, 55-60. Hogue fa 1/2 ai liberi, 56-60. DeAngeli da sotto non sbaglia, 56-62. 50 % ai liberi per Vildera, 56-63. Termina così il terzo periodo.

Filloy spara ancora da fuori, 56-66. DeAngeli con due punti, 56-68. Bossi per altri tre punti triestini, 56-71. Hogue ne appoggia due e cerca di scuotere i suoi, 58-71. 1/2 per Trieste ai liberi, 58-72. Filloy ne segna due, 58-74. Ruzzier colpisce ancora dall’arco, 58-77. DeAngeli segna due liberi, 58-79. Canestro di Hogue, 60-79. Brooks da lontanissimo, 60-82. Hogue ancora da sotto, 62-82. Johnson fa una gran giocata e fa canestro più fallo segnando il libero, 65-82. Trieste ancora con due liberi, Johnson da tre, 68-84. Trieste ne segna altri tre e Johnson replica due volte, 74-87. 1/2 di Raucci ai liberi, 75-87. Altra bomba di Johnson, 78-87. Ruzzier non sbaglia i liberi, 78-89. Due liberi di Johnson, 80-89. Due punti per parte, 84-91. Un libero per Trieste e bomba di Piccin, termina 87-92.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs PALLACANESTRO TRIESTE 87-92 (parziali: 13-20; 20-24; 23-19; 31-29).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto, Sanguinetti, Petrovic 12, Piccin 3, Hogue 16, Johnson 26, Raucci 3, Poom 2, Italiano 10, Nobile 12, Spanghero 3.

Coach: Alessandro Rossi.

PALLACANESTRO TRIESTE: Bossi 7, Filloy 17, Reyes 9, DeAngeli 12, Ruzzier 24, Campogrande, Vildera 10, Ferreo 6, Menalo 5, Brooks 5.

Coach: Jamion Christian

NOTE: Al 36′ Vildera uscito per 5 falli, Al 38′ Nobile uscito per 5 falli, al 39′ Reyes uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR