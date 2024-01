Trieste torna a vincere nel recupero, superata Chiusi

L’Umana San Giobbe Chiusi arriva al PalaTrieste per il recupero della seconda giornata di ritorno, rinviata a suo tempo. La gara di andata al PalaPania ha visto Trieste vincere con il punteggio di 76-65 ed oggi i biancorossi hanno bisogno di vincere, per dare un tangibile segno di riscossa dopo le ultime sconfitte nei derby con Udine e Cividale. Per i padroni di casa sempre assente Reyes, con Ruzzier in panchina per onor di firma, mentre nelle fila degli ospiti troviamo i triestini Nicolò Dellosto e Matteo Visintin.

Starting five Trieste: Filloy, Ferrero, Brooks, Deangeli, Candussi

Starting five Chiusi: Visintin, Tilghmann, Jerkovic, Dellosto, Possamai

Palla a due tra Candussi e Possamai e si comincia, con il primo tocco che favorisce gli ospiti, il cui primo attacco porta Visintin ad aprire le marcature. La risposta di Trieste passa dalle mani di Filloy che prima sbaglia il tiro, poi recupera e rilancia l’azione, che si conclude però con fallo in attacco di Candussi. Chiusi raddoppia il vantaggio con Dellosto, dall’altro lato del parquet il rimbalzo di Candussi dopo l’errore di Deangeli da fuori manda il n°13 in maglia rossa in lunetta, ma nessuno dei due tiri liberi va a segno. I toscani tornano in area e Possamai non si fa pregare per arrivare fino in fondo. Trieste sbaglia ancora e Dellosto ne approfitta siglando l’8-0 che costringe coach Christian a fermare il cronometro. L’uscita dal time-out non è delle migliori, ma ci pensa poco dopo Candussi finalmente a togliere lo zero dal tabellone; lo stesso Candussi stoppa Possamai, ma nulla può sulla successiva entrata vincente di Visintin. Candussi lotta con grinta nel pitturato e recupera palloni importanti, uno di questi arriva a Filloy che timbra il cartellino dai 6 e 75, presto imitato da Dellosto sul fronte avverso. Il n°5 in maglia rossa ferma fallosamente Dellosto e dalla linea della carità arrivano altri 2 punti per Chiusi. L’entrata vincente di Brooks riporta lo svantaggio di Trieste sotto le 10 lunghezze, si torna dall’altro lato del parquet e Ferrero manda in lunetta Tilghman, che compie percorso netto portando il punteggio sul 5-17 a metà tempo. Il tentativo di recupero dei biancorossi viene infranto da Jerkovic che ha vita facile sotto le plance, il capovolgimento di fronte porta al tiro da tre Bossi, ma il ferro dice di no, stessa sorte più tardi per Filloy. Ci vuole una magia di Brooks per esaltare il pubblico, per Chiusi non si ferma Jerkovic, che segna dai 6 e 75. Brooks lo imita immediatamente e dà la scossa ai suoi. Trieste può godere di un nuovo possesso (fallo in attacco di Tilghman) e l’occasione è ghiotta per Vildera, che dalla media si iscrive a referto e porta il punteggio sul 14-22. Lo stesso Vildera si ripete poco dopo, servito da Brooks e Trieste rosicchia altri due punti ad una Chiusi con le polveri in questo frangente bagnate. Il tentativo da tre di Stefanini viene fermato fallosamente da Bossi: 2/3 dalla lunetta e toscani a +8. Inizia l’ultimo minuto con Brooks che si mette in proprio e segna in lay-up, gli ospiti non replicano e l’ultima azione porta Vildera a segnare gli ultimi due punti del quarto, che si chiude sul 20-24.

La seconda frazione inizia con Trieste in attacco, ma non arrivano punti. Gli ospiti vogliono riprendere il ritmo di inizio gara, ma la difesa triestina chiude bene. Filloy lancia Vildera, che continua a produrre fatturato. Dall’altra parte Dellosto tiene i suoi davanti con una bella entrata, mentre sul fronte opposto nascono due occasioni dalla lunetta per Deangeli, di cui una sfruttata. Trieste a -3. L’Umana prova ad alzare il ritmo, ma i padroni di casa fanno lo stesso: Filloy tenta la tripla e subisce fallo da Ceron. Tre tiri liberi per lui: dentro il primo, dentro il secondo, dentro il terzo e gara impattata a quota 26 dopo due minuti. Tilghman cerca e trova gloria dalla media, la doppia replica di Trieste non ha successo e Ceron vola a canestro dall’altra parte, imitato da Dellosto nell’azione successiva. Nuova fuga per gli ospiti? Filloy non è d’accordo e colpisce da fuori. Nell’azione successiva è Campogrande a fare lo stesso ed è ancora parità, sul 32-32. Ceron si iscrive alla gara del tiro da tre punti e rimette gli ospiti davanti, i biancorossi non demordono e mettono Bossi in condizione di colpire anch’egli dall’arco. La circolazione di palla è realmente alta e la gara diviene realmente interessante e godibile. Dellosto ferma con troppa irruenza Candussi e lo manda in lunetta, ma nessuno dei due tiri liberi va a segno. Ci riprova più tardi Deangeli, con un’entrata veemente che dà a Trieste il primo vantaggio dell’incontro a 3’ dalla sirena. Dopo l’errore degli ospiti Brooks rincara la dose da fuori e porta il punteggio sul 40-35. Trieste ora gioca con grande grinta e consapevolezza, riuscendo a tenere gli avversari lontano dal canestro. Deangeli si esalta e colpisce dall’angolo, certificando il buon momento dei biancorossi, che premono sull’acceleratore e aggiungono altri tre punti con Brooks. I toscani appaiono irretiti e continuano a subire le iniziative dei padroni di casa, che allungano ulteriormente a gioco fermo con i tiri liberi di Deangeli per fallo di Dellosto: 2/2 e parziale di 13-0, chiuso poco dopo dalla tripla di Raffaelli, cui Campogrande non riesce a replicare e le squadre vanno al riposo lungo sul 48-38.

Trieste riprende il gioco da dove aveva finito, anche in questo caso la tripla di Campogrande non arriva fino in fondo. Replica Dellosto da sotto, rimettendo i suoi in corsa. Dall’altro lato Candussi vince il confronto con Possamai siglando in semigancio; Possmai impara la lezione e replica alla stessa maniera dall’altro lato. Jerkovic-Candussi-Dellosto e la partita è più intensa che mai. Va in lunetta capitan Deangeli (fallo di Dellosto): 2/2 e punteggio 54-46 dopo 2 minuti e mezzo. Chiusi vuole avvicinarsi ulteriormente, ma trova l’opposizione dei padroni di casa, con Candussi impegnatissimo sotto le plance che guadagna un’altra gita in lunetta: percorso netto e nuovo vantaggio di 10 lunghezze per Trieste. La replica dell’Umana con Jerkovic da fuori tiene gli ospiti in scia, ci pensa subito dopo Deangeli, sempre dall’arco. Quest’ultimo commette fallo nell’azione successiva su Tilghman, che segna ugualmente, trasformando poi l’and-one. Brooks rimette le cose a posto infilando dai 6 e 75. Chiusi replica con una bella entrata ancora di Tilghman, ma è ancora uno splendido Brooks a segnare da tre. A metà quarto il punteggio è 65-54. Non si segna per qualche azione, fino al canestro da fuori di Ferrero, ben imbeccato da Bossi. La reazione dei toscani ha le fattezze di Stefanini, che dalla punta infila la tripla del -11, seguito da Visintin che infila da sotto canestro dopo un rimbalzo offensivo. Bossi fa tutto da solo e arriva al tabellone, Vildera gli dà una mano e segna in tap-in. I toscani non mollano di un centimetro e continuano a colpire da fuori con Jerkovic, ma Bossi non è da meno e ci mette la firma. Il canestro di Visintin dà il via all’ultimo minuto del quarto, in cui arrivano da Stefanini gli ultimi punti, con squadre a riposo sul 73-65.

Partita ancora aperta all’inizio degli ultimi 10’, con ospiti decisi a rimontare presto. Il primo attacco però non è fruttuoso, Bossi invece segna subito dai 6 e 75 rimettendo i suoi a +11. Accelera ulteriormente Trieste, che impone agli avversari un ritmo molto elevato. Chiusi accetta la sfida, ottenendo due tiri liberi per Chapelli, fermato fallosamente da Filloy, ma non arrivano punti. Qualche errore da ambo i lati, prima dell’entrata vincente di Bossi, che subisce contemporaneamente fallo da Bozzetto e trasforma l’and-one che dopo poco più di 2 minuti vale il 79-65. Sul fronte opposto Tilghman si incarica di portare fieno in cascina, Candussi fa altrettanto per Trieste, poco prima di vedere ancora Tilghman segnare dalla media. La rubata di Filloy lancia il contropiede: errore di Bossi da fuori, ma c’è Deangeli pronto a ribadire da sotto. Bozzetto infila dalla media e aggiorna il punteggio, si torna dall’altro lato del parquet per assistere all’entrata di Candussi, che segna e subisce fallo da Dellosto (il quinto) e va in lunetta, ma non segna il libero aggiuntivo. Si passa la metà quarto quando Candussi, ottimamente assistito da Bossi, segna il punto n°87 per Trieste. Matteo Visintin si carica sulle spalle l’attacco ospite ed infila dalla punta, Deangeli non è da meno e sono altri tre punti per il capitano. Visintin non si lascia impressionare e replica con un altro canestro dai 6 e 75, che non si pensi la gara sia terminata. Brooks riprende a segnare arrivando fino in fondo, mentre per Chiusi è Raffaelli a segnare. Con 3 minuti ancora da giocare il punteggio è 92-78. Il contropiede toscano viene concluso abilmente da Possamai, che schiaccia con forza; la replica triestina è di Ferrero, che segna l’ennesima tripla a favore dei padroni di casa. Il canestro di Jerkovic è il segnale che i toscani non hanno ancora mollato, ma c’è Vildera che segna ancora. Chapelli replica dall’arco, seguito a ruota da Raffaelli, sempre da fuori. Inizia l’ultimo giro di lancette con Trieste avanti di 9 lunghezze, che diventano subito 10 con uno dei due liberi di Bossi. Visintin semina il panico in area triestina, ma non segna; ci riprova con successo più tardi, ed è l’ultimo canestro del match, che Trieste porta meritatamente a casa con il punteggio finale di 98.

PALLACANESTRO TRIESTE – UMANA CHIUSI 98-90

Pallacanestro Trieste: Obljubech, Bossi 13, Filloy 9, Rolli, Deangeli 18, Ruzzier ne, Camporeale ne, Campogrande 3, Candussi 14, Vildera 12, Ferrero 6, Brooks 23. Allenatore: J. Christian. Assistenti: M. Carretto, F. Nanni, N. Schlitzer.

Umana Chiusi: Tilghmann 13, Ceron 5, Dellosto 17, Visintin 15, Chapelli 3, Stefanini 7, Bozzetto 2, Jerkovic 14, Raffaelli 8, Jonats, Possamai 6. Allenatore: G. Bassi. Assistenti: N. Zanco, L. Civinini.

Parziali: 20-24 /28-14 / 25-27 / 25-25

Progressivi: 20-24 / 48-38 / 73-65 / 98-90

Arbitri: E. Boscolo Nale, N. Bertuccioli, N. Pellicani

UFF.STAMPA PALL.TRIESTE