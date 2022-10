Tutto facile per Chieti, crolla Ravenna

Caffè Mokambo Chieti – OraSì Ravenna 81-59 (11-17, 26-10, 19-13, 25-19)

Caffè Mokambo Chieti: Darryl Jackson 18 (2/5, 4/6), Josip Vrankic 18 (3/7, 3/4), Andrea Ancellotti 16 (6/11, 1/2), Michele Serpilli 11 (4/7, 1/2), Denis Alibegovic 9 (1/6, 2/4), Saverio Bartoli 6 (2/6, 0/1), Thomas Reale 3 (0/3, 1/2), Martino Mastellari 0 (0/5, 0/1), Ilia Boev 0 (0/1, 0/0), Riccardo Febbo 0 (0/1, 0/0), Matteo Pichierri 0 (0/0, 0/0), Miroslav Gjorgjevikj 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 47 12 + 35 (Andrea Ancellotti 12) – Assist: 22 (Saverio Bartoli 7)

OraSì Ravenna: Wendell Lewis 23 (9/20, 0/0), Kendall Anthony 11 (3/9, 1/3), Federico Bonacini 7 (1/7, 1/3), Bernardo Musso 6 (2/11, 0/1), Vittorio Bartoli 5 (2/4, 0/0), Danilo Petrovic 3 (1/6, 0/1), Pietro Bocconcelli 3 (0/0, 1/2), Nicola Giordano 1 (0/1, 0/0), Ivan Onojaife 0 (0/0, 0/0), Nicola Giovannelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 – Rimbalzi: 38 11 + 27 (Wendell Lewis 15) – Assist: 9 (Kendall Anthony, Bernardo Musso, Danilo Petrovic, Pietro Bocconcelli 2)

Esordio da sogno per la truppa di coach Rajola al PalaTricalle Sandro Leombroni. Eccezionale prova corale per Jackson e soci, con ben 4 uomini in doppia cifra. A Ravenna non bastano i 23 di un indemoniato Lewis.

L’avvio di gara vede gli attacchi prevalere sulle difese, con entrambe le squadre che

cercano il lungo sotto canestro (6-7 al giro di boa).

La compagine ospite è attenta in fase difensiva e, in un amen, grazie alle bombe di Anthony e Bonacini, costringe coach Rajola a chiamare il minuto di sospensione (6- 13 a 04:15 da fine periodo).

L’Orasì si porta per due volte sul +9 con Lewis ma Bartoli prima e la bomba di Reale poi, rendono il passivo meno pesante alla fine dei primi 10’ di gioco (11-17).

La seconda frazione vede Chieti ben attenta in difesa e, grazie a Serpilli e alla bomba di Jackson, si riporta ad un solo punto di distacco, costringendo coach Lotesoriere al timeout dopo poco meno di 2 minuti di gioco (16-17).

L’atleta a stelle e strisce della Mokambo è on fire e in poco più di due minuti realizza 10 punti di fila, portando Chieti sul 23-19 a 06:20 dalla pausa lunga.

I biancorossi continuano a fare la voce grossa in difesa e, dopo un gran canestro di Vrankic, coach Lotesoriere chiama un altro minuto di sospensione (27-20, 04:32 all’intervallo lungo).

Anthony e soci provano a giocare la palla sotto, Lewis risponde presente e questa volta è coach Rajola a chiamare timeout (30-26 a 02:56 da fine periodo).

Chieti continua a proporre il suo buon gioco, Ravenna riesce a realizzare con il solo Lewis ed i teatini, grazie all’1/2 dalla lunetta di Ancellotti, si portano alla pausa lunga sul

+10 (37-27).

La Mokambo continua con il piede sull’acceleratore pigiato, costringendo coach Lotesoriere al minuto di sospensione dopo poco più di 2’ di gioco (41-27).

Chieti tocca anche il +19 ma Ravenna, trascinata dal solito Lewis e da uno straripante Bartoli, si riporta sul -15 a 3 minuti dall’ultimo mini intervallo (50-35), con coach Rajola che chiama timeout.

L’Orasì prova a rientrare ma Chieti non abbassa la guardia e, al trentesimo, il punteggio è di 56-40.

Chieti trova in Alibegovic un nuovo, brillante terminale offensivo e uno sconsolato coach Lotesoriere è costretto a chiamare timeout dopo poco più di 1 minuto dalla ripresa del gioco (65-42).

Ravenna prova a ricucire con Musso (67-50 dopo poco più di 3’ di gioco) ma i canestri di Serpilli e Ancellotti portano i ravennati ad un nuovo minuto di sospensione a 05:50 dal termine della gara (71-50).

Gli ultimi minuti di gioco sono pura accademia, con Ravenna che prova fievolmente a ricucire il gap e Chieti che è brava a rispondere colpo su colpo: al quarantesimo il risultato è di 81-59.

