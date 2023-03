Tutto facile per Pistoia, a Chieti si passa senza patemi

Caffè Mokambo Chieti – Giorgio Tesi Group Pistoia 59-76 (20-19, 6-22, 15-22, 18-13)

Caffè Mokambo Chieti: Michele Serpilli 17 (5/6, 2/7), Martino Mastellari 12 (0/2, 4/9), Darryl Jackson 8 (1/1, 2/5), Andrea Ancellotti 7 (3/5, 0/0), Terrence Roderick 6 (1/3, 1/5), Elhadji Thioune 5 (2/4, 0/0), Saverio Bartoli 4 (1/4, 0/1), Thomas Reale 0 (0/1, 0/0), Matteo Pichierri 0 (0/0, 0/0), Miroslav Gjorgjevikj 0 (0/0, 0/0), Simone Gelormini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 13 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (Terrence Roderick 6) – Assist: 14 (Terrence Roderick, Saverio Bartoli 5)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Jordon Varnado 24 (8/10, 2/5), Lorenzo Saccaggi 16 (1/4, 4/6), Daniele Magro 12 (6/9, 0/0), Zach Copeland 11 (2/3, 2/6), Gianluca Della rosa 6 (0/1, 2/5), Carl Wheatle 4 (2/6, 0/2), Matteo Pollone 3 (0/1, 1/4), Gabriele Benetti 0 (0/1, 0/2), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/4), Mattia Farinon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 9 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Daniele Magro 8) – Assist: 15 (Carl Wheatle 6)

Le velleità di vittoria dei teatini durano solo dieci minuti, una solida Pistoia si impone al PalaTricalle. Per gli abruzzesi il miglior realizzatore è Serpilli (17 punti), per i toscani spiccano i 24 punti di Varnado.

L’avvio di gioco vede una Mokambo brava a realizzare in transizione e a portarsi subito sul 5-0. Pistoia è lesta però a rispondere e così, dopo 1 minuto e mezzo di gioco, il parziale è di 5-4.

La gara vede gli attacchi prevalere sulle difese e così, dopo 3 minuti di gara, il parziale è di 9-9.

La Mokambo prova a scappare, Pistoia risponde colpo su colpo: al giro di boa del primo parziale, il risultato è di 14-12.

Chieti sfrutta il gioco in campo aperto e, grazie alla gita in lunetta di Serpilli, si porta sul 17-14 a 03:46 da fine quarto.

La difese aumentano di intensità, è Saccaggi a cronometro fermo a sbloccare l’incontro a 01:35 dal primo mini intervallo (17-16).

Serpilli scalda le mani da oltre l’arco, Saccaggi è bravissimo a rispondere: al decimo minuto di gioco, il parziale è di 20-19.

L’avvio di gara, dopo il canestro dalla media di Varnado e la schiacciata di Ancellotti, vede le polveri bagnate da parte di entrambe le squadre: dopo 2 minuti e mezzo di quarto, il parziale è di 22-21.

Varnado si mette in proprio e, dopo due canestri di gran talento, coach Rajola chiama timeout a 06:46 dalla pausa lunga (22-25).

La Mokambo perde la via del canestro, Magro detta legge sotto le plance e così, a 05:30 dall’intervallo lungo, Pistoia tocca il massimo vantaggio (22-29).

Chieti accorcia con Ancellotti ma Wheatle rimette Pistoia a distanza di sicurezza, con coach Rajola che chiama nuovamente timeout a 03:37 dalla pausa lunga (24-31). Una fiammata di Copeland concede agli ospiti di scollinare la doppia cifra di vantaggio a 02:06 da fine quarto (25-37).

La Mokambo continua a tirare con percentuali deficitarie, i toscani sono bravi ad allungare e così, al ventesimo, il parziale è di 26-41.

Pistoia continua col piede pigiato sull’acceleratore, Jackson prova ad accorciare ma Varnado non fa sconti: dopo 3 minuti di gioco il parziale è di 29-48.

Chieti sembra essere completamente fuori partita, Pistoia continua a far male in transizione e così, a 03:53 da fine quarto, un imbestialito coach Rajola è costretto a chiedere il minuto di sospensione (32-54).

Pistoia riesce a dare spettacolo con tiri dall’alto coefficiente di difficoltà, i teatini continuano ad avere difficoltà in fase offensiva e così, al trentesimo, il parziale è di 41-63.

La Mokambo stringe le maglie in fase difensiva e prova ad accorciare con l’ex di giornata Mastellari (49-66 dopo 4 minuti di gioco).

La Giorgio Tesi Group però non è dello stesso avviso e, con un paio di giocate da stropicciarsi gli occhi di Varnado, si riporta sopra i 20 punti di vantaggio a 5 minuti dal termine della contesa (49-71).

Gli ultimi 5 minuti sono di pura accademia: alla sirena finale, il parziale è di 59-76.

Uff. Stampa Chieti Basket 1974