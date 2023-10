Udine allunga nella ripresa, Cento è sconfitta

Continua la striscia di vittorie dell’Apu Old Wild West Udine! La squadra allenata da coach Vertemati ha la meglio nella sesta giornata del Girone Rosso contro Sella Cento. Il risultato finale è di 80-93 alla Baltur Arena. Mvp bianconero Iris Ikangi, autore di 15 punti (3/6 da due e 3/4 da tre) e 20 di valutazione complessiva in 20 minuti di gioco. In avvio della prima frazione l’Apu si presenta in campo con il quintetto formato da: Monaldi, Clark, Alibegovic, Gaspardo, Delia.

Cominciano subito aggressivi i bianconeri: la tripla Monaldi e la schiacciata in contropiede di Gaspardo aprono la gara sul risultato di 0-5. La reazione di Cento è immediata: Sabin e Toscano innescano un parziale di 10-0 che riporta i padroni di casa in vantaggio. Entra subito in partita Da Ros per l’Apu (10-7): Monaldi impatta con la seconda tripla della gara e Da Ros segna dall’arco il nuovo vantaggio Apu (10-13). La tripla dall’angolo di Ikangi costringe coach Mecacci al timeout: sul risultato di 17 a 18 Palumbo firma il sorpasso, ma dall’altra parte replica subito Arletti (2/2, fallo di Palumbo). I padroni di casa trovano punti ancora dalla lunetta (Palumbo 1/2 e Bruttini 2/2), ma Ikangi fissa la parità sulla sirena (22-22). L’Apu rimane aggrappata alla gara con Monaldi (26-25). Archie e Mussini portano a +5 Cento (30-25): sale in cattedra Clark per i bianconeri, con 4 punti (34-29), ma Mussini continua a punire la difesa di Udine. Con 5 punti di fila Alibegovic riporta a contatto Udine (36-34). Ikangi replica ad Archie e Udine rimane sul -2: il sorpasso arriva prima con Caroti (41-40), e in seguito con Ikangi per il 42-44 all’intervallo lungo.

È ancora il numero 35 bianconero a segnare per Udine: 5 punti consecutivi permettono ai bianconeri di aumentare il proprio vantaggio (44-49). La tripla di Monaldi costringe coach Mecacci al timeout sul -8. Gaspardo torna a muovere a retina alimentando il parziale di 2-10 di Udine: Palumbo dall’arco sblocca l’attacco di Cento, ma Gaspardo e Arletti fissano il massimo vantaggio sul +13 (47-60). Con 4 punti consecutivi Delia trascina l’Apu sul +15. Sabin accorcia il divario (53-66), ma arriva subito la schiacciata di Areltti per il nuovo +15. Sabin torna a segnare dall’arco per Cento e lo fa ben due volte (61-73). Da Ros accende l’attacco di Udine: Caroti e Clark segnano dall’arco e lanciano l’Apu sul 63-81. Sabin e Palumbo sono gli ultimi ad arrendersi: Bruttini sigla il -11 frutto di un parziale di 7-0. Alibegovic segna la prima tripla della sua gara (70-84). Al canestro di Sabin dall’arco ne segue uno di Da Ros per il nuovo +17. Nel finale incrementano il proprio tabellino Caroti e Mussini.

SELLA CENTO – APU OLD WILD WEST UDINE 80-93

(22-22 ; 42-44 ; 53-69)

SELLA CENTO: Mussini 16, Bruttini 6, Sabin 20, Kuuba 2, Palumbo 14, Bucciol n.e., Toscano 7, Archie 5, Moreno 2, Benvenuti 8. All. Stefano Mecacci

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato, Clark 12, Alibegovic 8, Caroti 16, Arletti 8, Gaspardo 6, Delia 4, Da Ros 12, Monaldi 12, Ikangi 15. All. Adriano Vertemati

Arbitri: Maschio, Dionisi, Ferretti

Uscito per cinque falli: Da Ros.

UFF.STAMPA APU UDINE