Udine non passa, il big match è di Forlì

Unieuro Forlì – Apu Old Wild West Udine 87-84 (17-22, 18-19, 18-19, 23-16, 11-8)

Unieuro Forlì: Xavier Johnson 23 (3/8, 3/4), Daniele Cinciarini 23 (7/10, 1/5), Kadeem Allen 15 (7/14, 0/2), Davide Pascolo 8 (3/5, 0/2), Fabio Valentini 6 (0/2, 2/6), Federico Zampini 5 (2/5, 0/3), Todor Radonjic 5 (1/1, 1/2), Giacomo Zilli 2 (1/2, 0/0), Luca Pollone 0 (0/1, 0/1), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 – Rimbalzi: 38 13 + 25 (Xavier Johnson 13) – Assist: 10 (Federico Zampini 3)

Apu Old Wild West Udine: Jason Clark 21 (7/11, 1/4), Matteo Da ros 16 (5/6, 1/2), Mirza Alibegovic 13 (5/10, 1/4), Lorenzo Caroti 10 (0/1, 2/7), Raphael Gaspardo 10 (3/6, 0/0), Diego Monaldi 9 (1/2, 2/7), Marcos Delia 3 (1/3, 0/0), Iris Ikangi 2 (1/1, 0/1), Gianmarco Arletti 0 (0/1, 0/0), Jacopo Vedovato 0 (0/0, 0/0), Michele Zomero 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Matteo Da ros, Raphael Gaspardo 8) – Assist: 10 (Jason Clark , Lorenzo Caroti 4)

L’Unieuro Forlì s’impone all’overtime sulla APU Udine e conquista il secondo posto in classifica in solitaria. La rimonta biancorossa è strepitosa e matura, nel finale, grazie a 3 ottime azioni difensive e ad una conduzione del supplementare da manuale. Ciliegina sulla torta, i 22 punti di capitan Cinciarini.

Primo tempo a strappi. Gli ospiti raggiungono il +10, sul 9-19 nel corso del primo quarto, ma l’Unieuro Forlì pulisce il gioco in attacco e, nella seconda parte, con l’ingresso di Pascolo, ricuce fino al 17-22 firmato dalla lunetta da Johnson. Con l’americano già in odore di doppia cifra, nel secondo quarto è capitan Cinciarini a segnare i canestri più significativi. Sono 8 i punti segnati dal capitano biancorosso e Forlì sfiora addirittura il sorpasso sul 29-30, raggiunto grazie all’and-one di Xavier Johnson. Pascolo e uno slalom di Cinciarini, limitano il nuovo tentativo di fuga ospite sul finire di secondo quarto ed il primo tempo si conclude sul 35-41.

In apertura di secondo tempo l’Unieuro di coach Martino si riavvicina 39-41 con Allen e Pascolo, ma Alibegovic firma il break del 39-48, grazie soprattutto ai rimbalzi difensivi bianconeri. A 96” dalla fine del terzo quarto, una magia in slalom di Allen e la tripla di Cinciarini consentono a Forlì di accorciare dal -11 sul 51-57. Allen, da sotto, scrive il 53-60 di fine terzo quarto, dopo la tripla di Caroti. A 7’13” dalla sirena finale, due bombe di Radonjic e Johnson, dopo il 2+1 di Cinciarini, segnano il 62-63 e l’Unieuro Arena diventa una bolgia. Tocca a Valentini, dall’arco, segnare il 69-67. A 4’44”, a cronometro fermo, Johnson imbuca il libero del 70-70. A 3’23” Allen deve abbandonare il campo per 5 falli. Il finale di partita è intensissimo e con 4 punti di Gaspardo, a 2’45” dal gong, Udine scatta sul 70-76. Con due ottime difese ed il 19° punto di Cinciarini, i biancorossi accorciano nuovamente sul 73-76 e, con il libero per fallo tecnico segnato ancora dal capitano, Forlì si trova sul 74-76 a 1’23” dalla fine. La schiacciata di Johnson vale il 76 pari. Forlì annulla tutti i tentativi finali di Udine e si gioca la vittoria a 2” dalla fine, ma la tripla di Zampini incoccia sul ferro e il match va ai supplementari.

Zampini apre l’overtime con la penetrazione che vale il sorpasso romagnolo, mentre Valentini risponde alla tripla di Caroti per l’82-80. A 2’29”, il quinto fallo di Ikangi manda in lunetta Johnson che non trema e porta i biancorossi sull’ 83-81. Tocca quindi a Zampini, ancora a cronometro fermo, a segnare il libero del +1, 84-83. Udine ha due palle per tentare il sorpasso negli ultimi 40” di match, ma la difesa di casa le cancella entrambe e, a 9” dalla sirena finale, il capitano, Daniele Cinciarini, segna il liberi che valgono il +3, 86-83. Il fallo sulla di Zampini, sulla transizione ospite, ferma il cronometro a 4” dalla sirena e la panchina ospite si fa fischiare fallo tecnico. Cinciarini non sbaglia e con il suo 22° punto chiude in trionfo la partita.

