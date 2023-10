Udine non sbaglia e fa sua la sfida contro Cividale

Primo Derby del campionato per la truppa di coach Vertemati, secondo, considerando quello disputato in Supercoppa che ha visto Udine imporsi sui ducali con protagonisti assenti da entrambi le parti (Gaspardo e Berti) . Il Carnera risponde presente con il primo sold out stagionale, l’Apu anche, battendo nuovamente Cividale e confermandosi così nelle posizioni alta della classifica del girone rosso. Mvp bianconero Lorenzo Caroti , autore di 20 punti (6/10 da tre, 2/2 dalla lunetta) e 26 di valutazione complessiva. In avvio della prima frazione l’Apu si presenta in campo con il quintetto formato da: Caroti, Clark, Alibegovic, Da Ros e Delia.

Bastano meno di 24 secondi per sbloccare il tabellino dell’Apu Old Wild West Udine, la palla recuperata da Gaspardo in difesa lancia il contropiede offensivo di Alibegovic che si arresta tira e realizza tre punti. Dell’Agnello suona la carica ducale con due canestri da sotto, Caroti risponde dai 6,75 per il controsorpasso bianconero (6-4). Si iscrivono a referto Redivo e Delia, poi Caroti mette altre due triple a referto portando Udine sul +6 a sei minuti dal termine (14-8). Berti e Dell’Agnello continuano a fare la voce grossa sotto le plance udinesi e mettono a referto quattro punti. Delia fa 1/2 a gioco fermo (fallo di Berti) e si concede anche una schiacciata prima di lasciare il campo per Vedovato. Entrano in successone Da Ros, Ikangi, Arletti e Monaldi, con il Capitano che concretizza subito dall’arco il +9 (22-13). Sul finale, Arletti riceve libero da Vedovato che schiaccia a canestro, stoppa Furin nell’azione successiva ed accende il Carnera. Il canestro di Bartoli pone fine alla prima frazione di gioco (24-15). Furin si carica Cividale sulle spalle, ne mette 6 (2/2 da due, 2/2 dalla lunetta, fallo di Da Ros) e risponde alle triple di Arletti e Clark (30-21). La panchina di Cividale subisce un fallo tecnico, Alibegovic dalla lunetta segna e l’azione successiva Gaspardo realizza la tripla del +13 (34-21). La tripla di Rota sblocca Cividale dall’arco, vanno poi a segno Miani, Alibegovic, Delia, Redivo e lo stesso Rota, con i ducali che portano lo svantaggio sotto la doppia cifra (40-31). Delia mette tre punti a referto e diventa il primo bianconero a superare la doppia cifra (1/1 da due, 1/2 dalla lunetta). Sul finale Dell’Agnello e Berti rispondono alla tripla di Caroti con le squadre che vanno a riposo sul punteggio di 46-35.

Al rientro dagli spogliatoi Redivo è il primo a trovare il canestro dalla lunga distanza, ma Alibegovic è pronto a rispondere con lo step back dalla media. Delia schiaccia nel traffico il nuovo +10, poi tre punti consecutivi di Dell’Agnello rimettono Cividale in scia prima della quinta bomba di un Caroti on fire da dietro l’arco. Rota segna e subisce il fallo, costringendo coach Vertemati al timeout sul parziale di 53-47. Un libero di Dell’Agnello firma il -4 per la Gesteco, ma ci pensa Iris Ikangi con due triple consecutive a rilanciare l’attacco bianconero. Rota e Redivo tengono in partita Cividale, mentre capitan Monaldi colpisce ancora da tre punti per il 62-54 a 2’24” dalla fine del terzo quarto. Da Ros si fa sentire a rimbalzo e Monaldi riporta il vantaggio di Udine in doppia cifra. Una tripla dal palleggio da distanza siderale ancora di Monaldi fissa il parziale del terzo periodo sul 67-56. In apertura della quarta frazione Miani realizza da sotto su assist di dell’Agnello. Alibegovic a sangue freddo colpisce piedi a terra da tre. Udine, carica di falli si complica la situazione spendendone due nel primissimo minuto, Miani completa il gioco da tre punti (2+ 1/1, fallo di Alibegovic), ma rispondono colpo su colpo i bianconeri dai 6,75 con le triple di Clark e Capitan Monaldi costringendo Cividale al time out sul massimo vantaggio udinese (+15, 76-61). La situazione falli peggiora per l’Apu, entra in regime di bonus con il tecnico fischiato a Delia ai danni di Dell’Agnello, lo stesso ducale successivamente innesca una serie di 7 punti consecutivi costringendo coach Vertemati al time out sul punteggio di 76-68 a 6′ dalla fine. Alza allora la pressione Udine, Da Ros, Ikangi e Delia anellano 6 punti di fila dal campo (82-68), Rota segna, subisce fallo e realizza il tiro libero supplementare a 3′ dalla fine, nell’azione successiva mette anche la tripla del -8 preparano il pubblico ad un finale al cardiopalma (82-74). Caroti mette la sesta tripla della serata, Rota e Redivo ne mettono quattro, ma ancora una volta arriva la tripla di Alibegovic ad infrangere le speranze di Cividale a meno di un minuto dal termine (88-78). I liberi messi a segno da Redivo e Caroti mettono la firma sulla vittoria bianconera, che davanti al Carnera delle grandi occasioni rispondono presenti battendo i ducali per 90-80.

APU OLD WILD WEST UDINE – UEB GESTECO CIVIDALE 90-80

(24-15, 46-35, 67-56)

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato , Clark 8, Alibegovic 16, Caroti 20, Arletti 5, Gaspardo 3, Delia 14, Dabo NE, Da Ros 2, Agostini NE, Zomero NE, Monaldi 14, Ikangi 8. All. Adriano Vertemati

UEB GESTECO CIVIDALE: Marangon, Redivo 21, Miani 9, Mastellari, Rota 17, Furin 6, Bartoli 2, Balderas NE, D’Onofrio NE, Berti 6, Isotta, Dell’Agnello 19. All. Stefano Pillastrini

Arbitri: Caforio, Tirozzi, Maschietto

Uscito per cinque falli: nessuno

UFF.STAMPA APU UDINE