Udine non si ferma più e travolge Nardò

Settima meraviglia consecutiva al PalaCarnera per l’Apu Old Wilde West Udine che in occasione dell’ultima gara della regular season vince e convince contro HDL Nardò. Ancora assente Raphael Gaspardo, che nel pre-partita è stato premiato come MVP Eurizon del mese di febbraio (10.2 punti e 4.8 rimbalzi per lui nelle 4 gare disputate) e all’ultimo escluso anche Marco Cusin. L’MVP del match invece è Francesco Pellegrino, autore di una prestazione da 12 punti, 12 rimbalzi, 6 assist per un totale di 29 di valutazione in 30’22” di gioco. Il prossimo appuntamento è già domenica prossima (2 aprile) al PalaCarnera per la prima giornata del Girone Blu. Prossimo appuntamento domenica 2 aprile sempre al PalaCarnera per il primo confronto della Fase a orologio (palla a due alle 18.00).

Coach Carlo Finetti schiera nel quintetto Monaldi, Briscoe, Gentile, Esposito e Pellegrino. Parte subito forte Udine con Esposito che sigla al primo possesso il 2-0, ma pareggia dall’altro lato del campo Buscicchio e Donda firma il sorpasso (2-4). Ancora lo stesso Esposito ritrova la via del canestro subendo fallo da Zugno, ma l’ala bianconera non è precisa dalla lunetta (4-4). Il numero 66 ospite si fa perdonare con 2 punti, ai quali seguono in rapida successione una tripla di Baccassino e una di Zugno che costringono coach Finetti al time-out a 5’32” dalla prima sirena (4-12). Reagisce l’Old Wild West con un parziale di 7-3 (11-15) condotto dal trio Gentile-Briscoe-Monaldi; per Nardò Donda trova due punti, ma il numero 5 bianconero realizza 6 punti in fila e Pellegrino segna il -3 (19-22) all’ottavo minuto, dopo che Latorre e Donda avevano provato a respingere i friulani. Al 10′ Briscoe porta i suoi sul -1 (21-22) e pochi istanti dopo trova anche il sorpasso. Latorre chiude il primo quarto con il ventiquattresimo punto ospite (23-24). È ancora lo stesso Latorre ad aprire il secondo periodo, ma risponde bene Bertetti da tre punti (26-26) e Pellegrino riporta avanti Udine: Nobile rafforza con una tripla il vantaggio (31-26) ma Zugno e un incontenibile Latorre ristabiliscono il quasi-equilibrio (31-30) al tredicesimo minuto. Torna a segnare l’Apu con Palumbo (33-30) e a 4’54” coach Gennaro Di Carlo usa il suo primo time-out. I primi a trovare la via del canestro sono gli udinesi: Gentile firma due punti, poi riprende il botta-risposta tra le due squadre e a 2’15” dall’intervallo Palumbo ha a disposizione 2 liberi (fallo di Buscicchio) di cui ne realizza uno (40-38). Con un minuto e 20 secondi da giocare Donda fa 2/2 ai liberi (fallo di Monaldi) e riagguanta la parità. Esposito e Gentile con un mini-break di 4-0 chiudono il primo tempo (46-42).

Zugno con il suo secondo fallo manda in lunetta Bertetti (2/2) che poco dopo trova la tripla del +9 (massimo vantaggio sul 51-42). Coach Di Carlo chiama time-out a 7’43”, ma è ancora Udine a trovare il fondo della retina con Pellegrino (53-42). Nardò ristabilisce la singola cifra di svantaggio con la tripla di Baccassino, tuttavia Pellegrino non ci sta e schiaccia per il +10 (55-45) a 6’20” dalla fine del terzo quarto. Lo stesso numero 29 e il capitano friulano firmano il nuovo massimo vantaggio sul 59-45 (+14): Briscoe torna a segnare dall’arco rispondendo alla giocata da 2 punti di Baccassino (62-47). Gli ospiti con orgoglio trovano un parziale di 4-8 e Monaldi assieme ad Antonutti replicano con un 7-2 che pone fine al terzo quarto (73-57). Palumbo inizia l’ultima frazione con la prima tripla della sua gara (76-57) e Buscicchio risponde con la stessa moneta (76-60). Si sblocca anche Fantoma con un 1/2 ai liberi (fallo di Donda); Antonutti realizza dall’arco dopo la tripla di Baccassino (80-63), ma non finisce qui perché Palumbo torna a segnare dai “sei e settantacinque” per il +20 targato Old Wild West (83-63) a 7 minuti dal termine: time-out sponda Nardò. Un Palumbo in formato “on fire” continua a infilarsi nella difesa pugliese (85-63). Zugno e Baccassino provano a ridurre le distanze, ma capitan Antonutti e Fantoma ristabiliscono il gap: 92-70. Latorre muove il punteggio ospite per due volte dall’arco (92-77). Poi Fantoma e l’esordiente Zomero puniscono gli avversari nello stesso modo (da tre), coadiuvati da Antonutti (da due) e l’Apu raggiunge quota 100. Nell’ultimo minuto, prima Fantoma, poi Zugno e infine Pellegrino stabiliscono il punteggio finale: al PalaCarnera finisce 104-83.

APU OLD WILD WEST – HDL NARDO’ 104-83

(23-24, 46-42, 73-57)

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 12 punti, Palumbo 13, Antonutti 18, Briscoe 13, Bertetti 8, Fantoma 8, Zomero 3, Esposito 8, Nobile 3, Pellegrino 12, Monaldi 6. All. Carlo Finetti.

HDL NARDO’: Parravicini ne, Smith ne, Poletti ne, Baccassino 13, Baldasso ne, La Torre 26, Buscicchio 7, Stojanovic ne, Antonaci 0, Zugno 23, Donda 14. All. Gennaro Di Carlo.

Arbitri: Attard, Mottola, Ugolini.

Uscito per cinque falli: nessuno.

