Udine rientra da Chiusi con altri due punti

Terza vittoria su altrettante gare disputate per l’Apu Old Wild West Udine che questa sera ha superato Umana Chiusi all’Estra Forum per 71-86 confermando il primo posto nel Girone Rosso di Serie A2 2022-2023. Mvp bianconero Keshun Sherrill, autore di 19 punti e 29 di valutazione complessiva. Prossimo appuntamento sabato al PalaCarnera per la sfida con Tramec Cento (palla a due alle 20.00).

Ancora senza Isaiah Briscoe, coach Matteo Boniciolli manda in campo il quintetto formato da: Sherrill, Nobile, Mian, Gaspardo e Cusin. Dopo un minuto di gioco Gaspardo rompe il ghiaccio (0-2) e dopo ulteriori due minuti Cusin fa 2/2 dalla lunetta (fallo di Van Eyck) e porta a 4 i punti di vantaggio dei friulani (1-5). A metà periodo si sblocca Sherrill: 7 punti in 50 secondi per il playmaker della North Carolina che consente all’Old Wild West di portarsi per la prima volta sul +8 (4-12). Nei minuti successivi i bianconeri mantengono il vantaggio e chiudono il primo periodo sul +7 (10-17), grazie al canestro di Mussini (che subisce anche fallo da Raffaelli e trasforma il libero aggiuntivo). In avvio di secondo quarto Esposito realizza 4 punti in sequenza che consentono agli uomini di Boniciolli di salire a +11 (10-21), con l’Umana costretta a inseguire. Con il passare dei minuti Martini & compagni acquistano maggiore fiducia e riducono il gap in meno di due minuti (18-21), infliggendo un parziale di 8-0 agli ospiti. Gaspardo tampona dall’arco (18-24), ma a 4 minuti e 20 secondi dall’intervallo lungo i senesi tornano in partita (23-24). Proprio nel momento di maggior difficoltà, l’Apu riprende le distanze dagli avversari: 14-0 il parziale, nel quale pesano le triple di Sherrill e Mussini (23-38). Nel finale Chiusi accorcia e chiude a -10 (28-38).

In avvio di terza frazione, il team di Giovanni Battista Bassi conquista qualche punticino grazie alla tripla di Bolpin (31-43), ma l’Apu dà l’impressione di poter controllare l’incontro. A metà periodo sono 17 i punti che separano le due formazioni (37-54) e, successivamente, alla tripla di Raffaelli (40-54), risponde immediatamente Antonutti (40-57). Palumbo dalla lunetta (fallo di Raffaelli) non sbaglia e i bianconeri si portano sul +18 (45-63) a meno di due minuti dalla terza sirena. Si va all’ultimo periodo sul punteggio di 51-66 a favore del team di Boniciolli. Raffaelli apre il quarto periodo con una tripla (54-66), l’Apu mantiene il distacco, ma con il passare dei minuti il ritmo cala favorendo il rientro dei padroni di casa. Donzelli firma il 56-70 e dopo poco più di tre minuti di gioco Bozzetto realizza quattro punti, dimezzando le distanze (62-70). La tripla di Mussini a metà periodo appare provvidenziale (62-73) e ancora più decisive risultano le bombe messe a segno dal numero 4 bianconero a 3 minuti dalla fine che consentono all’Old Wild West di allontanare nuovamente i senesi (65-79). A un minuto e 27 secondi dalla fine del match arriva anche il primo punto di Nobile dalla lunetta (fallo di Bozzetto, 69-84). Gaspardo, servito da Sherrill, incrementa il bottino bianconero (69-86). All’Estra Forum finisce 71-86.

UMANA CHIUSI – APU OLD WILD WEST UDINE 71-86

(10-17, 28-38, 51-66)

UMANA CHIUSI: Candotto, Van Eyck 3 punti, Medford 18, Bolpin 9, Braccagni ne, Porfilio, Martini 8, Donzelli 4, Bozzetto 14, Raffaelli 14, Lazzeri ne, Possamai 1. All. Giovanni Battista Bassi.

APU OLD WILD WEST UDINE: Mussini 20 punti, Palumbo 4, Mian 3, Antonutti 15, Gaspardo 8, Cusin 6, Fantoma, Esposito 10, Nobile 1, Pellegrino, Sherrill 19. All. Matteo Boniciolli.

Arbitri: Gagliardi, Costa, Grazia.

Uscito per cinque falli: nessuno.

UFF. STAMPA APU UDINE