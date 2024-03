Udine supera la Juvi Cremona

Apu Old Wild West Udine – Ferraroni Juvi Cremona 86-68 (16-18, 26-12, 22-21, 22-17)

Apu Old Wild West Udine: Quirino De laurentiis 14 (3/5, 0/0), Raphael Gaspardo 13 (6/9, 0/3), Jason Clark 12 (1/3, 1/1), Mirza Alibegovic 11 (1/5, 3/5), Lorenzo Caroti 10 (2/2, 2/4), Iris Ikangi 9 (2/3, 1/1), Gianmarco Arletti 7 (1/1, 1/1), Diego Monaldi 5 (1/2, 1/5), Marcos Delia 3 (1/2, 0/0), Matteo Da ros 2 (1/2, 0/1), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 28 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Quirino De laurentiis 7) – Assist: 25 (Matteo Da ros 6)

Ferraroni Juvi Cremona: Vincent Shahid 16 (4/7, 1/7), Tekele Cotton 16 (6/8, 0/3), Lorenzo Tortu 15 (2/6, 3/4), Luca Vincini 6 (3/6, 0/0), Bernardo Musso 6 (0/0, 2/5), Antonino Sabatino 5 (1/2, 1/3), Cosimo Costi 2 (1/2, 0/1), Daniele Magro 2 (1/2, 0/0), Gabriele Benetti 0 (0/2, 0/0), Marco Timperi 0 (0/3, 0/0), Francesco Grassi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 – Rimbalzi: 25 7 + 18 (Lorenzo Tortu 7) – Assist: 11 (Vincent Shahid, Tekele Cotton 3)

Ancora Udine, ancora una vittoria. Nella quinta giornata della fase ad orologio, con ancora una partita da recuperare per i bianconeri, la squadra di coach Vertemati conquista, al Pala Carnera, la quarta vittoria consecutiva, sconfiggendo la Ferraroni Juvi Cremona per 86-68 . Mvp bianconero Lorenzo Caroti autore di una prestazione da punti 10 (2/2 da 2 e 2/4 da tre) condita da 3 rimbalzi e 5 assist in oltre 26 minuti di gioco per una valutazione complessiva di 15. L’Apu si presenta in campo con il quintetto formato da: Caroti, Alibegovic, Arletti, Gaspardo e Delia.

È Raphael Gaspardo a muovere il tabellino per i bianconeri, realizzando a gioco fermo uno su due tentativi. Cotton schiaccia al ferro per il momentaneo sorpasso Juvi Cremona, ma Udine è brava a rispondere aprendo un parziale di 7 punti firmato dalla tripla di Caroti ed i canestri di Gaspardo e Arletti (8-2). Contro parziale della squadra ospite, Shahid e Cotton si mettono in proprio e realizzando 8 punti che permettono a Cremona di riconquistare il vantaggio (8-10). Delia a gioco fermo fa 1/2, si sblocca anche Magro con il canestro da sotto le plance per il +3 Juvi. Entrano per Udine Ikangi, Da Ros e De Laurentiis, ma il canestro di Costi nell’azione successiva costringe coach Vertemati al time out (9-14). Entrano anche Monaldi e Clark completando il primo giro di rotazioni, De Laurentiis subisce fallo per due azioni consecutive e dalla lunetta fa 3/4, impeccabile Clark che sempre a gioco fermo fa 2/2 a completare la rimonta bianconera (14-14). Nel finale, De Laurentiis firma ancora due punti personali poi Musso realizza la tripla del controsorpasso e Tortù a gioco fermo fa 1/2 con il canestro che pone fine alla prima frazione di gioco sul punteggio di 16-18 per gli ospiti. È la tripla di Musso ad aprire il secondo tempo, Alibegovic segna da 2, ma Cotton risponde immediatamente tenendo Udine ancorata al -5. Vanno a segno anche Gaspardo ed Ikangi, ma ancora una volta sono bravi gli ospiti a respingere le offensive avversarie (23-28). Si accende allora Lorenzo Caroti che mette a segno 4 punti consecutivi riportando Udine sul -1 e costringendo Coach Bechi al time out. Alibegovic serve una preziosissima palla ad Ikangi che firma il sorpasso friulano, il numero 5 bianconero mette a segno nell’azione successiva la tripla che assieme alla schiacciata a due mani di Gaspardo costringono Cremona al time out infiammando il Carnera (34-28). Udine tenta la fuga, Alibegovic mette a segno ancora una tripla, Ikangi da sotto realizza il +11, ma Shahid a gioco fermo fa 2/2 ed interrompe il periodo di magra degli ospiti. L’ultimo canestro del quarto è però di Caroti che allo scadere sigla la tripla del +12 con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 42-30.

In apertura della terza frazione è Arletti a muovere il tabellino per Udine, a gioco fermo (2/2, fallo di Costi) e con la tripla del +17. Tortù segna per gli ospiti, rispondendo al canestro di Gaspardo (49-33). Ancora Tortù che con due bombe consecutive costringe coach Vertemati al time out (49-38). Cotton segna da 2, Alibegovic con una tripla e Delia da sotto le plance mettono a segno i canestri che sembrano ridare abbrivio agli udinesi, ma Tortù e Vincini non sono d’accordo e rispondo con la stessa medaglia ai canestri precedentemente realizzati. È ora di Capitan Monaldi che a digiuno sino a questo momento firma una importantissima tripla riportando Udine sulla doppia cifra di vantaggio (59-49). Vanno a segno per Udine Clark e Da Ros, Shahid per Cremona, con il quarto che si conclude sul punteggi di 64-51. Un sontuoso gioco a due fra Monaldi e Clark si conclude con il canestro che apre l’ultima frazione, mentre in diretta parte l’applauso di tutto il Carnera alla notizia annunciata della vittoria della Coppa Italia da parte delle nostre Woman Apu sul campo di Roseto. A Udine intanto, Clark mette a segno la tripla del +20 ad 8′ dalla fine. Cremona non vuole tirare i remi in barca, apre un parziale di 6 punti, ma un fallo antisportivo fischiato a Cotton ed il canestro di De Laurentiis interrompono il parziale ospite. A tre minuti dalla fine, sul punteggio di 79-63, trova spazio anche il giovane Marchiaro che alla prima azione serve un cioccolatino per la schiacciata a due mani di De Laurentiis. Sul finale Udine controlla e gestisce il risultato, vincendo per 86-68 e portando a casa la quarta vittoria consecutiva su quattro in questa fase ad orologio.

UFF.STAMPA APU UDINE