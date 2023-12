Udine travolge Cento

By

Il 2023 dell’Apu Old Wild West Udine si chiude con il sorriso. La formazione allenata da Coach Adriano Vertemati mantiene inviolato il PalaCarnera (9-0 nella stagione 2023-2024) e vince la sua 4a partita consecutiva con il risultato di 82-61 contro Sella Cento. Mvp bianconero Iris Ikangi autore di 12 punti (3/4 da due e 2/5 da 3) con 7 rimbalzi, 2 palle recuperate, 1 stoppata e 17 di valutazione complessiva in 19 minuti di gioco. L’Apu si presenta in campo con il quintetto formato da: Monaldi, Clark, Alibegovic, Gaspardo e Delia.

Grande inizio offensivo di Cento che, grazie ad un Mitchell da 7 punti, allunga fino al +7 ad inizio partita (3-10). I bianconeri però rimangono aggrappati alla partita con le triple di Clark e le grandi giocate di Da Ros, agguantando prima il pareggio e poi il sorpasso fino al +5 grazie alla bomba finale di Ikangi (21-16). Nel secondo quarto la squadra bianco-rossa accorcia il divario fino al -1 (27-26) ma i bianconeri guidati dalle grandi prestazioni dalla linea dei tre punti di capitan Monaldi e Clark (4 su 4) allungano il vantaggio fino al 42-33 che chiude la seconda frazione.

Nel terzo quarto i bianconeri allungano sulla squadra emiliana grazie al trio Da Ros-Ikangi-Gaspardo che infiammano il PalaCarnera con assist fantascientifici, schiacciate e tiri da 3 punti fino al +21 finale (62-41). Nell’ultima frazione, l’APU Old Wild West Udine consolida il vantaggio guidata da un Matteo Da Ros da sogno e una prestazione corale di livello assoluto, regalando la decima vittoria casalinga stagionale al pubblico bianconero (82-61).

APU OLD WILD WEST UDINE – SELLA CENTO 82-61

(21-16, 42-33, 62-41)

SELLA CENTO: Mitchell 16, Mussini 7, Bruttini 5, Delfino, Kuuba, Palumbo 11, Toscano 2, Archie 12, Moreno 2, Ladurner 6. All. Matteo Mecacci

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato, Clark 16, Alibegovic 7, Caroti 7, Gaspardo 9, Delia 8, Da Ros 4, Herdic, Agostini, Monaldi 19, Ikangi 12. All. Adriano Vertemati

Arbitri: Ursi, Perocco, Roiaz

Uscito per cinque falli: nessuno

UFF.STAMPA APU UDINE