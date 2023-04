Udine viaggia a forza otto e inizia la Fase a orologio battendo Assigeco Piacenza

Prosegue la striscia di successi interni dell’Apu Old Wild West Udine che questa sera ha superato per 90-80 l’Assigeco Piacenza nella prima gara del Girone Blu della Fase a orologio di Serie A2 2022-2023. Nonostante un avvio decisamente sottotono, i friulani sono riusciti ad avere la meglio grazie a una grande reazione avuta negli ultimi dieci minuti (32-12). Mvp per i padroni di casa Marco Cusin, autore di 11 punti e con una valutazione complessiva di 19.

Coach Carlo Finetti recupera il centro friulano (assente contro HDL Nardò per problemi familiari) e lo inserisce nel quintetto di partenza assieme a Monaldi, Briscoe, Gentile, ed Esposito. Ancora out Raphael Gaspardo, assente da inizio marzo a causa di fascite plantare. L’avvio di gara è un assolo rossoblu: 0-11 il parziale inflitto dagli ospiti iin due minuti e 29 secondi di gioco. La tripla di Monaldi interrompe la cavalcata degli emiliani (3-11) e Briscoe accorcia dalla lunetta (fallo di Skeens, 5-11), ma la sensazione è che l’Apu Udine fatichi oltremisura a contenere gli avversari. A 3 minuti e 33 secondi dalla prima sirena sono 12 i punti di vantaggio del team di Stefano Salieri (7-19). Nel finale i bianconeri reagiscono trovando in Esposito in gran spolvero: prima mette a schiacciata del 12-19, poi va a segno dall’area subendo il fallo di Soviero e realizzando il tiro libero aggiuntivo (15-21). Con i liberi trasformati da Palumbo (2/2, fallo di Soviero) si chiude la prima frazione sul punteggio di 17-22. sec fallo di Soviero su Palumbo 2/2 17-22. In apertura di secondo quarto Gentile firma i primi due punti riduce ulteriormente il distacco (19-22), ma l’Assigeco sul possesso successivo torna sul +6 grazie alla tripla di Portannese (19-25). A metà periodo Pellegrino conquista il rimbalzo offensivo sulla conclusione corta di Briscoe e riduce a 4 punti lo svantaggio (29-33), ma sugli sviluppi Finetti viene sanzionato con un fallo tecnico per proteste nei confronti della terna arbitrale e Cesana realizza dalla lunetta (29-34). A poco meno di cinque minuti dall’intervallo lungo Briscoe si sblocca dall’arco per il -2 friulano (32-34), mentre due minuti più tardi Monaldi realizza la seconda tripla della serata consentendo all’Old Wild West portarsi sul -1 (37-36). A 2 minuti e 45 secondi dalla fine del secondo quarto Briscoe ruba palla a Miaschi e in contropiede firma la schiacciata che vale il primo vantaggio friulano (39-38). Nel finale la formazione di Salieri ritrova la brillantezza dei primi minuti e con il canestro di Cesana sulla sirena chiude il primo tempo sul 42-48.

Il terzo periodo si apre con un parziale di 4-0 a favore dell’Apu Udine (44-48), che però non riesce a completare la rimonta. Assigeco torna sul +6 dopo tre minuti di gioco con Pascolo (48-54). I friulani commettono troppi errori in attacco e in difesa continuano a soffrire le iniziative dei piacentini: 12-0 il parziale degli ospiti che con le triple di Querci, Miaschi e Cesana creano un solco portandosi sul +15 (48-63). Briscoe dalla lunetta interrompe il buon momento degli uomini di Salieri trasformando i liberi concessi per fallo di Soviero (50-63) a poco più di tre minuti dalla terza sirena. Lo stesso numero 13 bianconero riapre il match firmando la tripla del 55-64. Piacenza continua a spingere con Cesana e Briscoe allo scadere realizza il canestro del -10 (58-68). In avvio di ultimo quarto la guardia Usa classe ’96 mette a segno il diciottesimo punto personale (60-68), mentre Monaldi va a segno due volte dall’arco e Cusin fa la voce grossa sotto canestro annullando il gap (68-68) dopo due minuti di gioco. Anche nei possessi successivi l’Apu si affida a Monaldi (73-73) e Cusin, che a metà periodo riporta avanti i bianconeri (75-73). Trenta secondi dopo Briscoe subisce fallo da Skeens: 1/2 dalla lunetta e per la prima volta l’Apu sul +3 (76-73). Il distacco aumenta a meno di 4 minuti dalla fine del match con lo stesso numero 13 che colpisce dall’angolo facendo esplodere il Carnera (79-73). Totalmente on fire l’asso ex NBA che prova chiudere il match firmando l’81-73. Piacenza sembra aver finito la benzina, ne approfitta Palumbo che mantiene il parziale aperto con un contropiede da manuale (83-73). Gajic e Miaschi nel finale provano a spaventare l’Apu (84-80), ma i bianconeri reggono fino alla fine strappando l’ottavo successo interno consecutivo. Al PalaCarnera finisce 90-80.

APU OLD WILD WEST UDINE – UCC ASSIGECO PIACENZA 90-80

(17-22, 42-48, 58-68)

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 10 punti, Palumbo 6, Antonutti 4, Cusin 11, Briscoe 25, Bertetti 3, Fantoma ne, Dabo ne, Esposito 9, Nobile, Pellegrino 7, Monaldi 15. All. Carlo Finetti.

UCC ASSIGECO PIACENZA: Gajic 8 punti, Miaschi 19, Galmarini, Joksimovic, Pascolo 7, Querci 3, Skeens 6, McGusty 2, Portannese 8, Soviero 1, Gherardini, Cesana 26. All. Stefano Salieri.

Arbitri: Dionisi, Miniati, Di Martino.

Uscito per cinque falli: Galmarini, Palumbo.