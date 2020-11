Udine vince contro Treviglio in un finale di fuoco

L’APU Udine vince dopo una bellissima partita sul Basket Treviglio per 86-80. Attimi di gran basket alternati da momenti concitati. Fino a metà del terzo quarto Udine sembrava avesse salda nelle sue mani la partita. I lombardi arrancavano e soprattutto in difesa latitavano. Poi però complici delle incertezze in difesa dei friulani, miste a delle ottime realizzazioni da lontano di Treviglio, il match si è riacceso e si è concluso nel fuoco di una botta e risposta che ha contraddistinto l’ultima frazione di gioco. Dominique Johnosn di Udine ha saputo mordere la partita nel momento giusto e per questo si è guadagnato il titolo di MVP, con 22 punti personali e 8 assist.

CRONACA DELLA PARTITA

L’APU schiera nel suo starting five Johnson, Mobio, Foulland, Giuri e Capitan Antonutti. La BCC Treviglio risponde con Sarto, Borra, Nikolic, Pepe e Frazier.

Le marcature si aprono con i primi possessi di Udine, che fruttano vari tiri liberi messi a segno da Capitan Antonutti, il quale in più occasioni si butta dentro realizzando anche un gioco da tre punti. Sardo e Johnson segnano una tripla a testa (7-3). Nella prima metà di quarto Udine fa valere la sua fisicità e costringe più volte Treviglio al tiro dalla media e lunga distanza, ma in difesa i friulani sono disattenti e molte volte concedono delle conclusioni gratuite, tanto che Boniciolli è costretto a chiamare timeout per mettere ordine alla retroguardia. Treviglio, dal canto suo, mantiene una buona media al tiro e anche su seconda opportunità segna mantenendosi in corsa con le conclusioni di Pepe e Nikolic. Il pareggio sul 17 pari è raggiunto da Frazier, che a due minuti e mezzo dal termine segna da tre. Udine reagisce con un break di 6-0 con due triple segnate in un amen: la prima arriva dopo un’ottima azione corale in cui Italiano apre per Johnson che realizza, la seconda vede Deangeli protagonista (23-17); coach Cagnardi chiama minuto. Con una tiro da tre di Giuri, a fine del primo quarto, Udine raggiunge il massimo vantaggio di +10 (29-19), ma D’Almeida segna allo scadere dopo una rimessa offensiva con due secondi sul cronometro. Parziale sul 29-21.

Nel secondo quarto Treviglio ha un vistoso deficit difensivo. Udine attacca bene il canestro e crea quella superiorità sufficiente a farla volare sul +14. Contribuiscono a ciò le triple di Giuri e Nobile, poi è decisivo lo strapotere di Pellegrino a centro area che realizza un ottimo canestro mentre è marcato alacremente da tre giocatori. Pepe fa una magia e convalida un gioco da quattro punti (39-29), dopo un elegante gancio volo messo a segno da Borra. Udine continua a chiudere bene l’area e in attacco Giuri produce un ottimo playmaking che mette in ritmo la squadra. Treviglio, per questo motivo, continua a tirare da fuori per sbilanciare la difesa di Udine un po’ insofferente quando c’è da premere fuori area. Complice un momento di grazia di Pepe e Sarto, all’ottavo minuto di gioco lo score da tre degli ospiti è di 9/17, un’efficacia che tiene in corsa Treviglio sul 45-44, dopo 9 punti consecutivi dei lombardi. All’APU serve una reazione dopo questo parziale aperto: ci pensano Deangeli e Johnson che segnano due importanti triple; poi l’americano fa un coast-to-coast e porta il punteggio sul 53-46.

Rientrati dagli spogliatoi, Pepe continua ad essere un cecchino e raggiunge subito il ventello personale. Una schiacciata di Borra in contropiede porta Treviglio sul -2. I chili sotto canestro di Udine continuano a farsi sentire, lo dimostrano le conclusioni di Foulland e Antonutti; Udine poi si riallontana con una tripla di Johnson: 60-53. L’APU gioca bene di squadra ma fallisce le conclusioni che costruisce, anche Treviglio cincischia in attacco. L’APU si sblocca con un meraviglioso gioco a due sull’asse Nobile-Pellegrino (62-55). Dall’altro lato, Pepe continua ad essere la minaccia #1 e anche ai tiri liberi continua ad essere precisissimo. Borra diventa il nuovo faro di Treviglio, che in difesa diventa compattissima. Il centro dei lombardi si destreggia nel pitturato e impatta sul -1. I primo vantaggio degli ospiti arriva poco dopo con Fraser che realizza dalla media (62-63); poi Pepe puntella con altri tiri liberi. Il nuovo pareggio è raggiunto su un gioco convalidato da tre punti di Foulland. Il batti e ribatti continua: Sarto segna da due, poi Italiano fa 1/2 ai liberi: 66 -67.

L’ultimo quarto inizia con Johnson che si mette in proprio con azioni personali ma litiga col ferro. L’APU rimette il naso avanti sul 68-67 con i tiri liberi di Giuri, dopo che il regista di Udine subisce un fallo antisportivo. Dopo una conclusione fortunosa di Frazier viene raggiunto un nuovo pareggio a quota 69. Treviglio chiama time-out e al rientro dal time-out imposta un buon attacco, ma in questo caso è Pellegrino a dire “NO” con una sonora stoppatona il cui eco ancora rimbomba al Pala Carnera. La partita è appassionante, Nikolic si vuole prendere la squadra in spalla e segna. Poi Pellegrino di pura rabbia realizza da sotto misura e subito dopo Johnson taglia l’area portando il risultato sul 73-71. Si segna una tripla a testa, una per la guardia americana di Udine che si ripete e l’altra per Nikolic (76-74). Johnson continua ad essere caldo e spara un altro tiro da distanza siderale, nel momento in cui è più importante essere decisivi. Nikolic come un gladiatore non rinuncia alla disfida e fa riavvicinare i lombardi sul 79-76. Deangeli però non ci sta e convalida su seconda opportunità: 81-76. Le squadre sono entrambe in bonus. Giuri fa 2/2 ai liberi, ma la partita è ancora lunga. Sarto realizza in elevazione, poi Taddeo ne mette altri due: 83-80, con 30 secondi ancora da giocare. Italiano è freddissimo e dalla linea della carità fa due su due: 86-80. Pepe fallisce il tiro dell’ultima speranza dopo la rimessa offensiva conseguente al time-out chiamato da Treviglio. Udine poi temporeggia e la sirena suona. APU vittoriosa alla prima di campionato!