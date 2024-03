Udine vince il recupero contro Latina

Benacquista Assicurazioni Latina – Apu Old Wild West Udine 72-81 (18-25, 14-19, 16-13, 24-24)

Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 19 (6/8, 2/5), Salvatore Parrillo 19 (1/2, 5/8), Gabriele Romeo 15 (4/8, 1/2), Jacopo Borra 10 (4/7, 0/0), Demario Mayfield 5 (0/6, 1/2), Lorenzo Zangheri 3 (0/0, 1/1), Samuele Moretti 1 (0/2, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/1), Kenneth Viglianisi 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Ivan Alipiev, Jacopo Borra 8) – Assist: 15 (Gabriele Romeo 6)

Apu Old Wild West Udine: Marcos Delia 18 (9/9, 0/0), Iris Ikangi 16 (2/3, 4/6), Jason Clark 10 (3/5, 1/5), Diego Monaldi 10 (0/2, 3/9), Mirza Alibegovic 7 (2/5, 0/3), Matteo Da ros 5 (1/2, 1/2), Lorenzo Caroti 5 (1/1, 1/5), Raphael Gaspardo 5 (1/1, 1/4), Quirino De laurentiis 5 (1/3, 1/2), Gianmarco Arletti 0 (0/0, 0/0), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 6 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Marcos Delia 7) – Assist: 15 (Matteo Da ros, Lorenzo Caroti 4)

Vittoria anche nel turno infrasettimanale per l’Apu Old Wild West Udine. I bianconeri espugnano il Palasport Cisterna di Latina con il risultato di 72-81 nel recupero della seconda giornata della Fase a orologio. MVP della partita Marcos Delia, autore di una prestazione da 18 punti (9/9 al tiro da due), 7 rimbalzi e 2 assist, per una valutazione complessiva di 28. Questo il quintetto scelto da Vertemati per l’inizio della gara: Caroti, Clark, Ikangi, Da Ros, Delia.

Comincia con il turbo la gara per i bianconeri: il canestro di Delia apre le danze, poi arrivano 5 punti consecutivi di Clark e un altro canestro del centro argentino (0-9). Il parziale di Udine è interrotto da due canestri Romeo che valgono il -6. Si alzano le percentuali al tiro con due canestri da tre di Ikangi e il primo di Parrillo (8-17). Ancora dall’arco Parrillo riduce lo svantaggio, ma Gaspardo segna la quarta tripla di Udine del quarto per il +9. De Laurentiis si sblocca e con 5 punti consecutivi porta in doppia cifra di vantaggio Udine (13-25). Latina trova una reazione nel finale di quarto con la coppia Parrillo-Mayfield portandosi sul -7. Borra alimenta il parziale di 7-0 dei padroni di casa e Latina si riporta a contatto con la tripla di Parrillo per il 23-25. Ecco Delia che torna a segnare: con due canestri di fila (23-29) innesca un parziale di 2-11 che porta anche la firma di Da Ros e Ikangi. La schiacciata di Borra scuote Latina: Alipiev si sblocca al tiro (30-38), ma Alibegovic completa un gioco da tre (fallo di Zangheri) e l’Apu si porta avanti all’intervallo sul +12 punti sul risultato di 32-44.

Nel terzo quarto continua l’ottima prestazione balistica di Delia (7/7 da due) e Ikangi segna la terza tripla di serata (32-49). Reazione di Latina: con un parziale di 9-0, alimentato dai canestri di Zangheri e Parrillo, i padroni di casa rientrano sul -8. Alibegovic frena la rimonta degli avversari (2/2, fallo di Alipiev). Borra prima, Parrillo poi fissano il punteggio sul 46-51 e costringono coach Vertemati al timeout. Monaldi trova i primi punti della sua serata con una tripla importantissima: il fallo tecnico fischiato a coach Sacco regala un altro punto a Udine (46-55) e l’Apu chiude il quarto a +9 grazie al canestro di Caroti dopo i liberi di Romeo. La tripla di Alipiev apre l’ultimo quarto (51-57): il gioco da tre del giocatore bulgaro vale il -5, ma ecco di nuovo accendersi Monaldi dall’arco. Parrillo torna a muovere la retina dall’arco, ma è pronta la replica di Caroti (59-69). Non si arrendono i padroni di casa che trovano ancora energie in Borra, ma Udine si riporta in doppia cifra di vantaggio con la terza tripla di capitan Monaldi (63-74). Latina rimane aggrappata alla gara con Romeo e Alipiev rientrando sul -8. A due minuti dal termine arrivano le sfuriate di Clark e Ikangi per il +12: Alipiev accorcia il gap tra le due squadra, ma è l’Apu a conquistare la vittoria.

UFF.STAMPA APU UDINE