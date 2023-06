By

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver esercitato la clausola di uscita dal contratto con l’atleta Matteo Da Ros.

Pallacanestro Cantù ringrazia Matteo per l’impegno e la professionalità dimostrate nelle ultime due stagioni, in cui ha rivestito anche il ruolo di capitano della squadra, e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’