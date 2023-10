Umana Chiusi batte Cento e si aggiudica la prima vittoria del campionato

Primo squillo per l’Umana San Giobbe che interrompe la striscia negativa e si aggiudica i due punti contro Cento. Partita sporca, punteggio basso e percentuali rasoterra. I Bulls si aggrappano a tutto quello che hanno, pur dovendo far fronte alle assenze di Spear, Martini e quella ormai nota di Stefanini. Ceron al debutto è una calamita di falli, Tilghman più libero di creare ne beneficia. L’equilibrio è sovrano fino alla parte finale, la San Giobbe opera il sorpasso con due triple consecutive di Chapelli e si appoggia su un Tilghman versione super. Cento, non riesce a trovare la via della retina, l’Umana blinda il risultato e festeggia la prima vittoria del campionato.

Umana San Giobbe Basket – Sella Cento 57-53 (9-10; 16-15; 13-17; 19-11)

San Giobbe: Tilghman 17, Brinza, Ceron 5, Lorenzoni, Zani, Dellosto 6, Chapelli 8, Martini, Bozzetto 6, Jerkovic 7, Raffaelli 6, Possamai 2; Capo All. Bassi, Primo Ass. Zanco, Secondo Ass. Civinini

Cento: Mussini 12, Bruttini 4, Sabin 3, Kuubba 2, Palumbo 5, Bucciol, Toscano, Archie 12, Moreno 5, Benvenuti 10; Capo All. Mecacci, Primo Ass. Cotti

Arbitri Radaelli, Capurro, Praticò

