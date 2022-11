Una brillante Chieti supera San Severo

By

Caffè Mokambo Chieti – Allianz Pazienza San Severo 99-81 (24-16, 26-21, 22-28, 27-16)

Caffè Mokambo Chieti: Martino Mastellari 22 (7/10, 2/4), Josip Vrankic 20 (4/8, 2/2), Michele Serpilli 15 (2/7, 3/3), Darryl Jackson 14 (4/6, 2/3), Saverio Bartoli 14 (3/4, 1/3), Denis Alibegovic 7 (2/2, 1/2), Andrea Ancellotti 4 (2/4, 0/1), Thomas Reale 3 (1/1, 0/1), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0), Miroslav Gjorgjevikj 0 (0/0, 0/0), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 27 9 + 18 (Michele Serpilli, Andrea Ancellotti 7) – Assist: 18 (Saverio Bartoli 7)

Allianz Pazienza San Severo: Edward lee Daniel 32 (9/17, 1/2), Carren deroyce jr Wilson 17 (7/10, 1/2), Agustin Fabi 15 (0/3, 5/6), Matteo Bogliardi 6 (3/5, 0/4), Antonino Sabatino 5 (1/5, 1/4), Ion Lupusor 4 (2/3, 0/0), Keller cedric Ly-lee 2 (1/3, 0/0), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/1), Janko Cepic 0 (0/0, 0/1), Andrea Arnaldo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 25 12 + 13 (Edward lee Daniel 9) – Assist: 14 (Matteo Bogliardi 5)

Festa grande in casa Mokmabo: dopo un’eccellente prova di squadra, i biancorossi hanno la meglio su una mai doma San Severo.

Agli ospiti non basta una sontuosa prestazione di Daniel (32 punti e 9 rimbalzi). Per i padroni di casa ben 5 uomini in doppia cifra, con Mastellari top scorer (22 punti).

In avvio di gara le difese prevalgono sugli attacchi: dopo 2 minuti, alla bomba di

Mastellari risponde Daniel dalla lunetta (3-2).

La Mokambo è on fire da oltre l’arco e punisce la difesa ospite con Vrankic e Jackson, San Severo prova a sbloccarsi con il duo Daniel-Bogliardi (13-9 al giro di boa del primo periodo).

Chieti colpisce San severo con un paio di tagli in back-door di serie griffati da Jackson, coach Pilot chiama quindi timeout a 04:21 (17-11).

Bogliardi prova a suonare la carica per i suoi ma un Vrankic in formato super (in doppia cifra dopo meno di 8 minuti, fermo a quota 12 a fine quarto), porta Chieti sul +11 (24-13).

Sul finale di frazione, la bomba di Fabi rende il passivo meno pesante, con San Severo che rientra sotto i 10 punti di svantaggio (24-16).

L’avvio di secondo quarto vede Chieti continuare a pigiare sull’acceleratore. San Severo prova ad affidarsi a Ly-Lee e al solito Bogliardi ma un Alibegovic in serata di grazia costringe coach Pilot al secondo timeout a 06:09 dalla pausa lunga (34-20).

Mastellari realizza dalla media ma la bomba di Fabi porta questa volta coach Rajola al minuto di sospensione (36-23 al giro di boa del secondo quarto).

San Severo prova a rientrare con i pick ‘n roll centrali e con l’atletismo di Daniel ma un Serpilli in gran spolvero ed un’ottima prova balistica da oltre l’arco della Mokambo portano Chieti sul massimo vantaggio (48-31 a 2 minuti dalla fine del secondo quarto).

Gli ospiti provano a rientrare con un Daniel che chiude i primi 20 minuti a quota 14 ma la Mokambo si dimostra solida e cinica e, con la schiacciata di Ancellotti, si giunge alla pausa lunga sul 50-37.

La reazione di San Severo è veemente ed è affidata al solito Daniel, capace di raggiungere 20 punti dopo poco più di 22 minuti ma la Mokambo risponde con Jackson e Ancellotti (54-47 dopo poco più di 3 minuti dall’avvio del terzo quarto). Chieti perde fluidità offensiva, San Severo ne approfitta e coach Rajola è costretto a chiamare timeout (56-51 a 05:49 dall’ultimo mini intervallo). Chieti prosegue il suo momento no in fase offensiva, Daniel continua a colpire l’attacco teatino e, con una bomba, riporta il match in parità a 02:44 da fine terzo quarto (62-62).

Nel momento di maggior difficoltà, Bartoli si carica la squadra sulle spalle e, dopo 5 punti consecutivi, è Alibegovic e realizzare con un floater e a costringere coach Pilot al minuto di sospensione (69-62 a 01:17 dall’ultimo mini break).

La Mokambo ritocca la doppia cifra di vantaggio ma Fabi non è dello stesso avviso e, al trentesimo, sigla il nuovo -7 (72-65).

Chieti, trascinata ora da un Mastellari on fire, prova a rimettersi a distanza di sicurezza (80-69 dopo 2 minuti e mezzo di gioco).

Fabi continua ad essere glaciale, Chieti va a segno con Vrankic e coach Pilot

chiama timeout a 06:51 dal termine della contesa (82-71).

San Severo prova a rientrare ma quest’oggi Chieti è solida e risponde colpo su colpo ai timidi tentativi di rimonta dei Neri: a 02:35 dal termine della contesa il risultato è di 95-78.

Sabatino prova a rendere il passivo meno pesante ma, alla sirena finale, il tabellone recita 99-81.

UFF. STAMPA BASKET CHIETI 1974