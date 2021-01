Una buona Ravenna coglie il successo contro Latina

L’OraSì Ravenna torna a vincere e ottiene il primo successo del 2021 superando Latina al Pala Costa (95-76).

Una buona prova per i ragazzi di coach Cancellieri che hanno approcciato nella maniera giusta, giocando con attenzione in difesa e trovando fiducia anche nel tiro da fuori. Molto buona la circolazione di palla, con 27 assist totali di squadra. Simioni chiude con 19 punti, Givens con 22.

La partita

OraSì in campo con Denegri, James, Oxilia, Givens, Simioni. Ritmi alti in avvio, una rubata per parte e le triple di James e Simioni portano avanti Ravenna (8-5). Baldasso in evidenza per Latina, ma l’OraSì gioca di squadra, Givens è subito presente a rimbalzo anche se commette due falli in pochi minuti. Entrano Maspero e Cinciarini, Denegri mantiene il vantaggio dall’arco (21-16) e il primo quarto si chiude sul 23-23 con la tripla di Raucci sulla sirena.

Ancora James apre i giochi nel secondo periodo, poi Raucci e Benetti firmano il primo sorpasso ospite costringendo coach Cancellieri al timeout (25-30). I liberi di Chiumenti e due canestri di Oxilia riportano avanti l’OraSì a metà tempo (31-30) e questa volta è Gramenzi a chiamare la sospensione. La gara vive sempre sull’equilibrio, rientra Givens che ne mette 5 per il nuovo vantaggio OraSì (39-36), poi il botta e risposta dalla distanza Benetti-Simioni per il 44-41 a metà gara.

Ravenna colpisce dall’arco con Givens, Simioni e Cinciarini e si stringe in difesa, raggiungendo a metà tempo la doppia cifra di vantaggio (57-47). Latina ricuce (60-54) ma non si avvicinerà più, ricacciata indietro dall’aggressività difensiva e dalla tripla di Venuto che vale il 70-60 all’ultimo intervallo.

Ravenna resta solida dietro ed è letale da tre con Venuto e Givens, poi Chiumenti firma il massimo vantaggio giallorosso (78-60). Simioni mette la quinta tripla di giornata e si fa sentire anche nella sua area prima di uscire per falli, Givens è immarcabile, Cinciarini concretizza una bella azione corale (89-70). L’OraSì mantiene alta l’attenzione nei minuti finali e porta a casa con merito la partita. Nell’ultimo minuto dentro anche Vavoli e il giovanissimo Laghi. Finisce 95-76.

Il commento

Coach Massimo Cancellieri: “Una vittoria che è frutto del lavoro, che serviva ai ragazzi per prendere fiducia. Da quando abbiamo ricominciato ad allenarci tutti insieme abbiamo fatto dei passi avanti, oggi la differenza non l’hanno fatta le percentuali da tre, ma l’approccio, come abbiamo difeso e come abbiamo attaccato. Voglio sottolineare l’eccellente lavoro di Oxilia, Denegri e Simioni, che questa sera hanno giocato molto bene. Sono orgoglioso perché nonostante la durezza del lavoro, la pressione che gli metto e le sconfitte, i tre ’98 hanno fatto una prestazione del genere”.

Il tabellino

OraSì Ravenna-Benacquista Latina 95-76 (23-23, 44-41, 70-60)

OraSì Ravenna: Cinciarini 13, Chiumenti 4, James 9, Denegri 11, Vavoli, Venuto 6, Maspero 3, Oxilia 8, Simioni 19, Buscaroli NE, Givens 22, Laghi. All.: Cancellieri. Assistenti: Savignani, Taccetti.

Benacquista Latina: Benetti 13, Lewis 8, Hajrovic NE, Piccone, Passera 4, Mouaha 4, Baldasso 15, Bisconti, Raucci 18, Gilbeck 10. All.: Gramenzi. Assistenti: Di Manno, Di Francesco.

Arbitri: Chersicla, Barbiero, Pazzaglia.

FONTE: Ufficio Stampa e Comunicazione Basket Ravenna Piero Manetti