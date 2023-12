Una cinica Forlì batte in volata Orzinuovi

Al PalaBertocchi di Orzinuovi l’Unieuro Forlì insegue, sempre a contatto, e agguanta il sorpasso decisivo a 29” dalla sirena. Vittoria cinica che giunge grazie alla difesa del secondo tempo. In doppia cifra Allen (21), Pollone (10) e Zampini (10).

Primo tempo equilibrato al PalaBertocchi di Orzinuovi. Dopo un primo quarto segnato dal botta e risposta tra le due formazioni, nella seconda metà di primo tempo l’Unieuro Forlì risponde negli ultimi 3 minuti al primo tentativo di fuga orceano. Se da un lato Basile spinge i padroni di casa sul +8, dall’altro Allen guida i biancorossi al recupero e, nell’ultimo giro di lancette, Luca Pollone può sganciare la bomba del 39-38. L’ottimo assist di Zampini consente quindi a Pascolo di segnare il 41-40, mentre Donzelli chiude i primi 20′ di gioco sul 43-40.

Nel secondo tempo si alza l’intensità difensiva e si abbassa il punteggio. Il terzo quarto è appannaggio dei padroni di casa, che chiudono avanti 58-51 grazie ai canestri di Zugno. La risposta romagnola è affidata, in apertura di ultimo quarto, al canestro di Zampini e alla tripla di Cinciarini del 60-56. Due triple in fila di Leonzio riconsegnano però il +8 ai lombardi a 6’34” dalla sirena. La difesa biancorossa sale quindi in cattedra all’altezza della boa di metà ultimo quarto e sono ben 3 le palle recuperate, ma a 4’07” il punteggio è fermo sul 66-61. A 3’40” Pollone muove il punteggio in contropiede e a 3’10” dalla sirena, Cinciarini centra il libero del 66-63. L’Unieuro continua a difendere in modo arcigno, ma a 1’39” Bertini segna la tripla del 69-64 e Valentini è costretto ad uscire per infortunio. Con 99” sul cronometro coach Martino chiama time out. Al ritorno in campo Allen segna e subisce fallo e, sul libero sbagliato, Johnson firma il 69-68. Arrivo in volata al PalaBertocchi, segnato soprattutto dalle grandi difese di Pollone, mentre in attacco Leonzio e Allen si rispondono a vicenda da due punti e Forlì, da rimbalzo difensivo, lucra, in transizione, due liberi per Cinciarini. Il capitano non trema e a 29” i biancorossi sono avanti 71-72. L’ultima azione è firmata dalla straordinaria difesa romagnola, che non lascia speranza agli orceani. Forlì è ancora prima in classifica.

Agribertocchi Orzinuovi – Unieuro Forlì 71-72 (21-22; 22-18; 15-11; 13-21)

Agribertocchi Orzinuovi: Zugno 14, Bertini 7, Donzelli 5, Basile 15, Brown 10, Gasparin, Leonzio 20, Trapani, Alessandrini, Zilli, Bergo, Frigerio. All.: Andrea Zanchi. Ass.: Matteo Mattioli e Nicola Scrigna.

Unieuro Forlì: Valentini 3, Allen 21, Pollone 10, Johnson 6, Zilli 6, Zampini 10, Cinciarini 8, Radonjic, Pascolo 6, Tassone 2. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.

