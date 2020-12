Una grintosa San Severo sconfigge nel finale Ferrara

L’inizio di partita è molto giocato sulla difesa da ambo le parti, il che solitamente va nella direzione della squadra di casa di coach Lardo, abituata a domare i ritmi della partita e serrare le maglie difensive. Le prime azioni di marca ospite sono a firma di Fantoni che contribuisce a portare Ferrara sul 6-7 dopo 4 minuti di gioco. Il resto del periodo è condotto da San Severo che passa avanti e chiude in vantaggio il primo tempo sul 17-16.

Seconda frazione che vede San Severo riempirsi di falli (saranno ben 4 di squadra dopo 2 minuti). Hasbrouck e Fantoni portano in vantaggio Ferarra sul 17-23, costringendo coach Lardo a fermare l’inerzia e chiamare timeout. Jones e Ikangi riescono a far reagire la squadra ma a metà quarto è sempre Ferrara a condurre sul 23-27. Ogide con una tripla e Jones in contropiede accorciano lo scarto sul 28-29 con 3 minuti a separarli dall’intervallo lungo; stavolta è coach Leka a volerci parlare su. Peric piedi per terra dalla punta sigla la tripla ma i padroni di casa passano in testa subito dopo sul 33-32 con una tripla in transizione di Jones. La frazione però termina col vantaggio ospite per 33-35.

Il terzo quarto parte molto contratto e fisico, senza canestri per i primi 2 minuti di gioco. San Severo la spunta con dei guizzi da parte delle individualità e torna a condurre (39-37 a metà frazione). La tripla di Ikangi rimpingua il bottino, ma i padroni di casa sono in bonus e Ferrara riesce ad andare spesso in lunetta, a compensare parzialmente le sue nette difficoltà offensive. Il contropiede di Antelli fissa il 46-41 che spinge coach Leka a chiamare timeout a 2 minuti dal termine del terzo parziale. Gli ospiti continuano a restare imbrigliati nelle maglie pugliesi e terminano in svantaggio 50-43.

Ferrara parte decisamente più aggressiva nel quarto finale riagguantando il pareggio sul 52 pari dopo 2 minuti. Hasbrouck suona la carica per i suoi, mettendo in crisi la difesa sanseverese, siglando una tripla importantissima a cui risponde subito dopo Contento per San Severo con 6 minuti e mezzo ancora da giocare (57-55). Fantoni e Baldassarre incanalano il gioco e guidano Ferrara al 59-62. 2 minuti ancora da giocare e il punteggio è sul 65 pari e tale rimane fino a 50 secondi dal termine, con palla in mano a San Severo. Jones sigla il vantaggio a cui non riesce a rispondere Ferrara che è costretta a chiamare timeout con 14 secondi ancora da disputare (68-65). Hasbrouck non trova il canestro del pareggio e San Severo porta a casa la vittoria: 70-66 il punteggio finale.

Una reazione quanto mai sperata dall’ambiente dauno dopo un inizio di campionato avaro di soddisfazioni. Ferrara ha disputato una partita sicuramente di sostanza mettendo in mostra i suoi punti di forza, anche se la vicinanza dall’ultimo incontro contro Napoli potrebbe averle tolto lucidità offensiva.