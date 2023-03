Una GTG Pistoia mai doma vince all’OT 86-78 contro la Fortitudo Bologna

By

La venticinquesima giornata del Girone Rosso di Regular Season vede scontrarsi al PalaCarrara la GTG Pistoia vs la Fortitudo Bologna.

Con un organico rinnovato che porterà nuova energia tra le file della squadra bolognese, i padroni di casa dovranno stare particolarmente attenti ad arginarne la forza offensiva non concedendo loro canestri facili. Nel girone di andata, al PalaDozza, i ragazzi di coach Brienza non han saputo sfruttare al meglio le proprie potenzialità, stavolta ci saranno meno pressioni su di loro dato che il match “decisivo” sarà quello contro il recupero con la Benedetto XIV Cento, sempre tra le mura amiche, mercoledì 22 marzo p.v.

Starting five GTG Pistoia: Saccaggi, Copeland, Varnado, Wheatle e Magro.

Starting five Fortitudo Bologna: Thorton, Aradori, Cucci, Candussi e Fantinelli.

All’inizio del primo quarto Aradori con i suoi 5 punti riesce a tener testa ai padroni di casa, le due squadre si stanno ancora testando con giocate equilibrate e buone percentuali nei rimbalzi difensivi, il punteggio a 4′:03″ è infatti 11-12. Il primo periodo si conclude 16-18: la squadra di Brienza si mostra un po’ troppo fallosa e non riesce a mostrare fluidità nel gioco. Aradori ha già un parziale di 7 punti a referto.

Nel secondo quarto una bella giocata in transizione da parte di capitan Della Rosa che si conclude con un tiro da tre punti, portano biancorossi momentaneamente in vantaggio 21-20 a 7′:07″. Subito dopo coach Brienza chiama timeout su 21-24. Partita che si caratterizza dai ritmi lenti fino adesso. La Fortitudo sembra ormai abbia messo la freccia ed un fallo tecnico a Magro portano la squadra di Dalmonte ad un gap di +7 punti. Successivamente dopo diversi mismatch si va alla pausa lunga con un fallo tecnico a Saccaggi, a meno di 2 secondi dal termine, con punteggio 30-40.

Nel terzo periodo il gioco imposto dai biancoblu si fa ancora più palese e le numerose imprecisioni della Giorgio Tesi fanno sì che il divario parziale nel punteggio a 3′:36 sia ancora +10. La panchina pistoiese chiama nuovamente timeout a 2′:37″ su 44-53. Copeland sul filo della sirena segna una tripla che accorcia le distanze 53-59.

Nell’ultimo periodo la tripla di Aradori che ne sancisce il ventello a 8′:’39” porta il match a 55-62. Fallo tecnico sia a Panni che a Della Rosa, ma la GTG ha disposizione un libero e Pollone trova la retina del 58-62. I biancorossi sembra abbiano suonato la carica, Copeland non molla un cm, difende allo stremo ed ii quarto fallo di Candussi mandano nuovamente Pollone in lunetta, ma senza esito positivo. Copeland accorcia le distanze a -2 punti. Aradori segna un’altra pesante tripla, ma Copeland si fa trovar pronto per il 62-65 a 4′:49″. E’ di Varnado la tripla del pareggio a 4′:47″. Brienza chiama timeout su punteggio 65-70 a 3′:43″. Si va OT con punteggio 72-72.

OT: il pareggio viene subito sbloccato da Copeland con altri 2 punti a referto, un ulteriore fallo di Bologna permette a Varnado di andare in lunetta, + 4 per i biancorossi. Entrambe le squadre vogliono portare a casa la vittoria: 78-78 ed i ritmi si fanno più intensi. A niente servono i 31 punti di Aradori, una GTG Pistoia giocando una partita di cuore strappa la vittoria con punteggio finale 86-78.

GTG PISTOIA

0 Benetti 8; 2 Della Rosa 9; 5 Copeland 20; 8 Farinon n.e.; 13 Cemmi n.e.; 14 Metsla n.e.; 15 Saccaggi 9; 18 Magro 8; 19 Allinei n.e.; 20 Pollone 1; 23 Varnado 22; 24 Wheatle 9. Coach: N. Brienza

FORTITUDO BOLOGNA

3 Thorton 4; 4 Aradori 31; 8 Natalini n.e.; 10 Barbante 6; 11 Panni 6; 20 Candussi 13; 21 Fantinelli 8; 23 Niang n.e,; 31 Italiano 1; 32 Cucci 9. Coach: L. Dalmonte

PARZIALI: (16-18) – (14-22) – (23-19)

MVP: Varnado con 22 punti a referto.

Terna abitrale: A. Dionisi, A. Morassutti e A. Cassinadri.