Una mai doma Rieti espugna il Paladozza e batte la Fortitudo Bologna

La Fortitudo Bologna cade in casa per 70-76 contro un mai doma Rieti, sempre in partita, nonostante un -17, capace di recuperare e chiudere i conti nell’ultimo quarto.

Nel primo tempo la Effe inizia a macinare punti, ma la squadra di coach Rossi ha dato sempre la senza di restare in partita. Dopo il primo quarto chiuso per 22-21, in favore di Bologna, Rieti cerca di reggere l’urto e tra le tante palle perse ed errori banali, un 12-0 di parziale recita un secondo quarto da 44-35 per la Effe.

Nel terzo quarto un altro 13-0 di parziale per Bologna fa pensare ad una fine scontata per la partita, nonostante i 4 falli di Ogden e Hogue, il finale è per la Effe: 60-51.

Nell’ultimo quarto Rieti tira fuori un carattere e una fiducia che portano la squadra di Rossi ad un parziale finale che recita 24-6 per gli ospiti. La Fortitudo fa intravedere carenza di ossigeno e la tripla dell’ex Italiano sul finale spegne i sogni biancoblu. Rieti espugna il Paladozza vincendo per 70-76.

MVP BASKETINSIDE: Jazz Johnson

Flats Service Fortitudo Bologna: Giordano, Braccio ne, Sergio, Aradori 14, Conti ne, Bolpin 6, Panni 11, Kuznetsov ne, Fantinelli 9, Freeman 13, Ogden 17, Morgillo.

Real Sebastiani Rieti: Sarto 9, Sanguinetti, Petrovic 7, Piccin 3, Hogue 16, Ancellotti, Johnson 12, Raucci 7, Poom, Italiano 9, Spanghero 13