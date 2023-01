Una Mantova aggressiva non fa sconti a San Severo

A San Severo arriva Mantova, in cerca di conferme dopo la bella prestazione contro Nardò. I pugliesi invece vengono da 4 sconfitte consecutive e sentono la pressione del fondo classifica.

I padroni di casa partono molto carichi e concentrati, soprattutto in difesa. A metà frazione il punteggio è 10-5, con Mantova che rimane a galla con dei canestro di rapina. Gli ospiti però agguantano la parità a 10 in due minuti con Criconia e Ross. L’agonismo cresce e Miles regala agli ospiti il 16-18 del primo quarto con un tiro da 9 metri.

Mantova prende le misure e prova a scappare nelle prime battute della seconda frazione sul 19-26. San Severo si innervosisce con i direttori di gara e arriva anche il fallo tecnico a Daniel. Il nervosismo si estende anche a Mantova, con un antisportivo a Ross. Nella confusione generale però, gli ospiti continuano a tenere saldo il comando anche all’intervallo lungo sul 31-35.

Il metro arbitrale diventa più severo e l’agonismo ritorna nei ranghi. Ross però rimedia un tecnico che, sommato all’antisportivo precedente, gli costa l’espulsione dalla gara. Il match è in equilibrio con Mantova a condurre sempre per pochi punti. I problemi di falli di Daniel aiutano gli avversari a dominare sotto canestro: 49-55 il finale del terzo quarto.

San Severo resiste 2 minuti, ma poi subisce l’intensità ospite, che consente di andare sul 54-64. Daniel, forse l’unico a tenere a galla i pugliesi, perde la testa su un contatto con Iannuzzi e prende un antisportivo. A 3 minuti dal termine è ancora Mantova a condurre sul 58-66. Due triple di Fabi portano il punteggio sul 64-66. Gli ospiti non perdono però la lucidità e portano a casa l’incontro per 68-76.

Allianz Pazienza San Severo – Staff Mantova 68-76 (16-18, 15-17, 18-20, 19-21)

Allianz Pazienza San Severo: Edward lee Daniel 18 (6/9, 0/0), Agustin Fabi 17 (0/1, 5/7), Nik Raivio 13 (4/7, 0/3), Antonino Sabatino 7 (2/3, 1/6), Matteo Bogliardi 5 (1/1, 1/4), Lorenzo Tortu 4 (0/3, 1/2), Goce Petrusevski 2 (0/2, 0/3), Keller cedric Ly-lee 2 (1/1, 0/0), Ion Lupusor 0 (0/0, 0/3), Simone Minutello 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 37 12 + 25 (Edward lee Daniel 10) – Assist: 18 (Antonino Sabatino 6)

Staff Mantova: Anthony Miles 19 (4/10, 3/6), Giovanni Veronesi 17 (3/5, 2/4), Antonio Iannuzzi 12 (3/7, 0/0), Laquinton Ross 10 (5/6, 0/1), Riccardo Cortese 9 (1/3, 1/4), Alessandro Morgillo 4 (2/4, 0/0), Andrea Calzavara 3 (1/3, 0/1), Martino Criconia 2 (0/0, 0/3), Giga Janelidze 0 (0/1, 0/0), Lazar Vukobrat 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 29 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Antonio Iannuzzi 14) – Assist: 6 (Anthony Miles 2)