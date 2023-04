Una Pistoia mai doma festeggia supera la Vanoli: prima vittoria tra le mura amiche nella fase ad orologio

Anticipo domenicale del Girone Giallo serie A2, quest’oggi al PalaCarrara alle ore 17:00 che vede scontrarsi nella quinta giornata della fase ad orologio Giorgio Tesi Group Vs Vanoli Basket Cremona. I padroni di casa sono alla ricerca della vittoria tra le mura amiche, reduci dai due punti conquistati domenica scorsa a Cantù. Per farlo la squadra pistoiese dovrà arginare il roster profondo ed intercambiabile di Cremona, con pivot polivalenti come Pacher ed Eboua pericolosi sia nelle schiacciate che nei tiri da tre punti e la “punta di diamante” della Vanoli, ex Udine, l’esterno Lacey cecchino nei tiri da lunga distanza. Pistoia quindi potrebbe trovare la vittoria, secondo l’assistant coach Angella, non ripetendo gli errori commessi all’andata limitando il potenziale offensivo degli avversari – che ricordiamo ha un roster costruito per risalire in A1 – e, soprattutto impedendo maggiormente i secondi tiri concessi ed il numero delle palle perse.

Il primo quarto vede la GTG protagonista pressochè indiscussa alla retina grazie soprattutto ai due americani Varnado e Copeland, con entrambi sette punti a referto, Cremona sembra dover ancora calibrare il gioco. Il periodo termina 21-16. Nel secondo periodo invece è la Vanoli ad ingranare la quinta, recuperando lo svantaggio grazie a Lacey con 10 punti di cui una tripla e Caroti con 9 punti e 2 assist. Si va lla pausa lunga, con un gap punto a punto, in parità 37-37. Terzo quarto costantemente equilibrato, con un super Caroti con ben 3 tiri da 3 a referto e 14 punti, mentre per la squadra toscana al momento il vessillo dei migliori lo ha Varnado con 18 punti. Grazie a quest’ultimo il periodo si conclude a favore del Pistoia Basket 56-52. nell’ultimo periodo per la Vanoli è sempre Caroti che grazie ad una tripla dopo quasi tre minuti di gioco porta il punteggio 58-58, Benedetti si è acceso, grazie ad una stoppata ed ad un rimbalzo difensivo prima, ed ad un fallo subito poi, va in lunetta e porta la squadra di coach Brienza nuovamente in momentaneo vantaggio. Saccaggi a 6′:32″ riporta il punteggio a 64-66. I biancorossi comunque non sembrano domi e con i due punti realizzati dall’area di Magro ed il fallo da lui subito di Eboua, coach Cavina chiama time out. Il PistoiaBasket sembra aver fatto quadrato, la schiacciata di Wheatle permette un parziale di +4 ad 1′:20″ al termine del match. La panchina di Cremona chiama nuovamente time out sul 69-65. Il fallo di Pacher III nei confronti di Saccaggi permette a quest’ultimo di andare in lunetta e segnare entrambi i due tiri liberi che suggellano il 71-65 a 45″ dal suono della sirena. Di nuovo un rimbalzo difensivo di Magro e la retina trovata del 73-65. Time out Cremona. Stavolta è Caroti ad andar in lunetta per il fallo subito da Saccaggi, mettendoli tutti a referto (23 punti). Time out Pistoia su 73-68 ad un secondo dalla fine del match.

Starting five PISTOIA: Saccaggi, Copeland, Varnado, Wheatle e Magro.

Starting five CREMONA: Piccoli, Pecchia, Pacher III, Caroti ed Eboua.

PISTOIA BASKET 2000:

VANOLI BASKET CREMONA:

Arbitri: Vita M. – Miniati G. L. – Martellosio M. E.

Parziali: (21-16) – (16-21) – (19-15) – (17-16);

MVP: Varnado con 18 punti a referto, 5/7 2pt e 2 stoppate