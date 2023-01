Una super Cividale sbanca il Paladozza e batte la Fortitudo Bologna

Una partita dal grande equilibrio vede Cividale imporsi al Paldozza 75-72 contro la Fortitudo Bologna. Un super Rota da 24 punti regala una vittoria importantissima alla squadra di Pillastrini. La Fortitudo, sempre in partita, recupera lo svantaggio nel finale ma non riesce a portare a casa il match: Devis, Cucci e Aradori i migliori.

Partita di equilibrio nella prima parte di gara con Cividale avanti 35-32 grazie al canestro allo scadere di Rota. Nel primi quarto di gara, il risultato ha visto la squadra di Pillastrini avanti 12-15 con un Dell’Agnello bravo a tenere in piedi la sua squadra e a chiudere in vantaggio.

La Fortitudo ha in Aradori il suo marcatore migliore, con Cucci e Panni che lo inseguono. Un punteggio basso, equilibrato e frutto di tanta imprecisione da parte delle due squadre al tiro, sia dall’arco che dalla lunetta: 2/9 da tre per la Effe e 6/23 da tre per Cividale.

Ancora equilibrio nel terzo quarto con 50-55 in favore di Cividale, ma con un Rota ancora caldo da tre e un Devis che tiene a galla la Fortitudo. Nel finale però Cividale tenta l’allungo decisivo con i colpi di Dell’Agnello e le triple di Rota e Cassese. La Fortitudo però resta in partita e recupera sino al -3 finale che vede Cividale trionfare 72-75. Pesano sicuramente, per la squadra di Dalmonte, le ultime azioni di gioco che non hanno prodotto punti per tentare l’allaccio finale.

MVP BASKETINSIDE: Eugenio Rota

Fortitudo Flats Service Bologna: Biordi 0, Thornton 5, Barbante 4, Panni 7, Davis 19, Fantinelli 6, Italiano 0, Cucci 16, Bonfiglioli 0, Natalini NE, Niang 0, Aradori 15

UEB Cividale: Miani 9, Cassese 6, Rota 24, Mouaha 5, Battistini 5, Barel 0, Clarke 0, Pepper 3 Micalich 0, Nikolic 9, Dell’Agnello 14