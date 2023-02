Una Udine in piena emergenza cade a Chieti

Le pesanti assenze e un canestro molto contestato nel finale condannano l’Apu Old Wild West Udine proprio all’ultimo secondo. I bianconeri, infatti, escono sconfitti per 70-69 dal PalaTricalle Leombroni al cospetto di una Caffè Mokambo Chieti in gran salute. Non sono bastati i 25 punti realizzati da Alessandro Gentile per battere gli abruzzesi, né i 17 di Monaldi (5/8 nei tiri da 3). Prossimo appuntamento domenica alle 18.00 (diretta su LNP Pass) al PalaCarnera per il derby contro Ueb Gesteco Cividale (per il quale è già stato annunciato il sold out a meno di ventiquattro ore dall’apertura della prevendita).

Ancora assenti Keshun Sherrill e Marco Cusin, rimasti a Udine, coach Carlo Finetti deve rinunciare all’ultimo anche a Isaiah Briscoe, colpito da uno stato influenzale proprio a poche ore dal match. Ecco, dunque, il quintetto di partenza: Monaldi, Nobile, Gentile, Gaspardo e Pellegrino. Proprio quest’ultimo mette a segno i primi quattro dell’incontro (0-4) e Gentile aumenta ulteriormente il divario, trasformando i due liberi concessi per fallo di Thioune (0-6). Dopo quasi tre minuti di gioco si sblocca Caffè Mokambo grazie alla tripla di Jackson (3-6). L’Old Wild West continua a mettere pressione agli abruzzesi e a metà periodo si ritrova sul +10 con la tripla di Monaldi e il canestro di Gentile (5-15). Lo stesso numero 5 bianconero un minuto più tardi va a segno dall’arco per il +13 friulano (5-18). Negli ultimi centottanta secondi la formazione di Stefano Rajola accorcia con Ancellotti e Roderick (13-20), mentre Ancellotti chiude la prima frazione sul 15-20. I padroni di casa mantengono aperto il parziale in avvio di secondo periodo grazie alla tripla di Roderick e al canestro di Mastellari che annullano lo svantaggio (20-20). Esposito riporta subito avanti gli uomini di Finetti (20-23) e sul ribaltamento di fronte Jackson non sbaglia (22-23). L’Apu Udine sbaglia troppo in attacco, consentendo a Chieti di prendere fiducia. Così arriva il primo vantaggio casalingo con Roderick (24-23). I teatini continuano ad aggredire la difesa bianconera, costringendo spesso gli ospiti ai falli. Reale fa 2/2 dalla lunetta (fallo di Monaldi, 26-23), mentre Jackson tra il sesto e il settimo minuto mette a segno due triple consecutive dall’angolo portando a 9 le lunghezze di distacco (32-23). Nel finale di quarto si rivede (finalmente) l’Old Wild West: arrivano i primi punti di Gaspardo (32-25), mentre Monaldi e Gentile riaprono il match (32-29). A 13 secondi dall’intervallo lungo Ancellotti, con un pizzico di fortuna, trova il canestro del +5 (4/4 nei tiri da due), chiudendo il primo tempo sul 34-29.

In avvio di terzo quarto Gaspardo accorcia (34-31), ma Serpilli risponde dall’arco per il nuovo +6 degli uomini di Stefano Rajola (37-31). Gentile accorcia subito (37-33), ma la Caffè Mokambo torna immediatamente sul +6 con Ancellotti (39-33). A metà periodo la tripla di Bartoli vale il +7 degli abruzzesi (44-37), che viene ribadito due minuti e 30 secondi più tardi da Serpilli (48-41). Nell’ultimo minuto prima Monaldi e poi Antonutti allo scadere colpiscono dall’arco per il -1 (50-49) con il quale si va all’ultimo periodo. Chieti non sbaglia il primo possesso con Mastellari che mette a segno la tripla del +4 (53-49). Un minuto dopo è Jackson a riportare l’Apu Udine a -7 (56-49). Dopo due minuti si sbloccano i ragazzi di coach Finetti con Monaldi (56-52). Si continua a lottare, i bianconeri soffrono le rotazioni corte ma a metà periodo Gentile riaccende le speranze di rimonta con il suo ventunesimo punto (59-56). Proprio nel momento migliore, però, i bianconeri subiscono i due possessi successivi dei teatini. Prima Ancellotti e poi Serpilli concretizzano azioni da showtime (63-56). Gentile frena il momento positivo degli avversari (63-58), poi Gaspardo spreca dalla lunetta (0/2, fallo di Serpilli). Non sbaglia, invece, un minuto dopo Nobile che fa 3/3 a gioco fermo (fallo di Jackson, 63-61). A 2 minuti e 10 secondi dalla fine del match Bartoli prova a chiudere l’incontro (65-61), ma l’Old Wild West non ci sta: Monaldi in un minuto realizza due triple impossibili consentendo ai friulani di riportarsi avanti dopo più di due quarti (65-67) a 35 secondi dalla fine. Finale al cardiopalma: quando il cronometro dice che mancano solo 22 secondi Jackson fa esplodere il PalaTricalle Leombroni con la tripla del nuovo +1 biancorosso (68-67), ma a un secondo dal termine Gentile realizza il 68-69. La partita sembra finita, invece, allo scadere Chieti realizza il 70-69 con Roderick, canestro molto contestato dall’Apu in quanto convalidato dopo una stoppata all’apparenza regolare. Davvero un finale amarissimo.

CAFFE’ MOKAMBO CHIETI – APU OLD WILD WEST UDINE 70-69

(15-20, 34-29, 50-49)

CAFFE’ MOKAMBO CHIETI: Gelormini ne, Mastellari 5, Reale 2, Gjorgjevikj ne, Bartoli 9, Pichierri ne, Thioune, Jackson 19, Serpilli 13, Roderick 7, Ancellotti 15. All. Stefano Rajola.

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 25 punti, Palumbo, Antonutti 5, Gaspardo 6, Fantoma, Zomero, Esposito 5, Nobile 3, Pellegrino 8, Monaldi 17. All. Carlo Finetti.

Arbitri: Maschio, Bertuccioli, Ugolini.

Uscito per cinque falli: nessuno.