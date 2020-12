Una vittoria decisa: Latina batte la Lux Chieti di coach Sorgentone

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket vince meritatamente una gara difficile e al tempo stesso molto importante con la Lux Chieti, grazie a un’ottima prova del collettivo. Una Benacquista che per 35 minuti ha mandato in scena una prestazione di squadra di alto livello, una circolazione di palla in grado di coinvolgere ogni giocatore sceso sul parquet, un’intesa di grande effetto capace di produrre bellissime giocate.