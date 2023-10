Unieuro Forlì vince in rimonta il derby romagnolo con Rimini

In una Unieuro Arena da 3.710 presenti La Pallacanestro 2.015 Forlì rincorre per 3 tempi, poi porta la partita al supplementare, dove sprinta inesorabilmente, sospinta dai suoi americani e da un pubblico in formato playoff.

Il primo tempo premia Rimini, più precisa al tiro, all’interno di un match molto fisico per i primi 20′ di gioco. All’altezza di metà del secondo quarto, 5 punti di Anumba mandano avanti gli ospiti sul 18-30, ma Forlì è pronta a rispondere. Negli ultimi minuti di primo tempo infatti, un canestro di Zampini e la tripla di Pollone, a 1’11” dall’intervallo lungo, fanno esultare l’Unieuro Arena e riportano Forlì sotto la doppia cifra di svantaggio, sul 27-36. Un paio di ottime difese ed il canestro di Allen scrivono il 29-36, poi ritoccato dal libero di fine primo tempo di Tomassini.

Nel secondo tempo l’Unieuro continua sull’abbrivio di fine secondo quarto e, figli di una difesa granitica, arrivano i canestri di Zampini e Johnson che riportano Forlì a contatto, col 35-37 segnato dall’arco da Xavier Johnson. Il contro break di Rimini trova ancora pronta Forlì e a 2’00” dalla fine del terzo quarto, la schiacciata di Johnson, la tripla di Pollone ed il tap in di Allen portano Forlì sul 45-48. L’aggancio arriva a 5’21” dalla fine della partita. Dopo una sfuriata di Cinciarini, 5 punti di fila, le maglie strette della difesa forlivese lanciano il contropiede che culmina nella schiacciata di Johnson che impatta la partita a quota 55 punti. Il primo vantaggio di marca Unieuro è firmato da Zampini, che completa il viaggio in lunetta a 4’40” dalla sirena, dopo l’ennesimo contropiede forlivese. Di Johnson, a 3’23” dalla fine, la tripla che vale il 61-57 per l’Unieuro e mette la partita sul filo dell’equilibrio. Le squadre entrano nell’ultimo minutodi gioco sul 61 pari. Alla penetrazione di Allen risponde il tiro in sospensione di Tassinari e, a 35” dalla sirena, le squadre sono ancora in perfetta parità ed il match va ai supplementari.

Allen e Johnson spingono subito Forlì al mini break di 4-0 che costringe coach Ferrari al time out. L’Unieuro è in fiducia e con due liberi di Johnson, il contropiede di Cinciarini e due liberi di Pollone, a 2’54” dalla fine i padroni di casa volano sul 73-64. Il tempo scorre e per Rimini non c’è più niente da fare. Johnson scrive il massimo vantaggio sul 75-64 e l’Unieuro Arena può fare festa.

Unieuro Forlì – RBR Rimini 76-68 d1ts (11-17; 18-20; 16-15; 18-11; 13-5)

Unieuro Forlì: Valentini 3, Allen 14, Pollone 8, Johnson 20, Zilli 4, Cinciarini 13, Pascolo, Zampini 10, Radonjic 4, Tassone, Munari, Zilio. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.

RBR Rimini: Grande 12, Marks 17, Scarponi, Johnson 17, Simioni 5, Tassinari 6, Tomassini 5, Masciadri, Anumba 6, Mulazzani, Sirri, Adamu. All.: Mattia Ferrari. Ass.: Mauro Zambelli e Larry Middleton.

