Verona in emergenza, Vigevano piazza il colpo grosso

Tezenis Verona-Elachem Vigevano 75-84 (21-11; 34-41; 55-64)

Vigevano piazza il colpo sul parquet di una Verona in grave emergenza fisica. Nulla tolgono le condizioni della Tezenis alla prestazione della squadra di Pansa, solida in difesa e a rimbalzo, trascinata da Wideman (20) nella rimonta dopo un brutto primo quarto e da Bertetti (21) nel finale di gara. Verona, che recupera Vittorio Bartoli, deve però rinunciare a Stefanelli (schiena) con Esposito a impiego limitato e Murphy a referto ma non utilizzabile.

Rossi e Udom da fuori si scambiano i primi canestri della partita. È Verona ad accelerare subito con la difesa e altre due triple di Udom e Gajic per il celere 1⁰1-4. Pansa è costretto al timeout e corregge la rotta grazie a un paio di lampi di Battistini e Strautmanis. Ma il coach ospite non ha risposte contro la vena da fuori dei padroni di casa che trovano fiducia in un super Gajic: per l’ala di Verona 12 punti personali con 3/3 da tre e +10 (21-11) Tezenis a fine primo quarto.

A inizio secondo periodo si sblocca Wideman: 5 punti di fila del lungo americano fanno risalire Vigevano a -5 (16-21) con sospensione immediata chiamata da Ramagli. Bertetti infila anche la tripla rimettendo definitivamente in gara la Elachem. Esposito e DeVoe tentano di mettersi in gara ma il solito Wideman pareggia la contesa (24-24). Vittorio Bartoli e DeVoe scavano un mini break di 5-0. Fuoco di paglia perché Wideman è scatenato, rintuzza e firma da solo il 9-0 che vale il sorpasso Vigevano (34-30) a 3′ dall’intervallo lungo. Entra in partita anche Smith, Gazzotti prova a reggere ma Vigevano completa un tonante 30-13 (18 di Wideman) nel quarto per il +7 (41-34) dopo 20′.

Buon impatto fisico di Udom e DeVoe a inizio terzo quarto: break 6-0 e Verona torna a -1 (40-41). I bollori di casa vengono spenti da Peroni con la tripla dall’angolo. DeVoe prende ritmo dalla lunga distanza. Tuttavia è Vigevano a dare una nuova accelerata sull’asse Battistini-Peroni per il nuovo +9 (52-43). Verona perde anche Gajic (caviglia), cala l’intensità difensiva e colleziona errori e palle perse: Bertetti e Peroni imperversano dal perimetro e firmano il +16 (62-46). La Tezenis prova a reagire, innesca Esposito e chiude il terzo quarto con un break di 9-2: Vigevano sopra di 9 (64-55) al penultimo riposo.

Vigevano tiene basso il ritmo all’alba del quarto decisivo e di affida alle iniziative di Smith chefirma il nuovo+13 (70-57). La nuova reazione d’orgoglio veronese firmata da Massone, Udomed Esposito: 8-0 per il -5 (65-70). A gelare il pubblico stavolta ci pensa Bertetti: due triple in fila ed Elachem di nuovo in volo (76-65). Verona prova nel finale la nuova rimonta disperata ma la Elachem si conferma solida, mantiene la freddezza e con il solito Bertetti consolida la vittoria dalla lunetta.

Tabellini.

Verona: Penna 5, DeVoe 12, Udom 15, Gajic 12, Gazzotti 4, Esposito 9, Massone 3, V. Bartoli 7, S. Bartoli 3. All.: Ramagli

Vigevano: Rossi 5, Smith 12, Peroni 10, Leardini 5, Wideman 20, Bertetti 21, Strautmanis 3, Battistini 8. All.: Pansa.