Verona piazza la rimonta, Udine è battuta

La Tezenis Verona rincorre, sorpassa e vince la sfida contro Udine. Un secondo tempo da incorniciare per i ragazzi di coach Ramagli che dal -8 dell’intervallo lungo (-14 nel corso del primo tempo) allungano il passo arrivando conquistare la gara. 77-69 il punteggio finale, 51 i punti messi a segno dai gialloblù con Penna top scorer e autore di 17 punti, altri quattro giocatori in doppia cifra.

Tezenis ancora in emergenza, senza Gazzotti fermato per una distrazione al soleo, inizia il match con Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Inizio a due velocità per la Tezenis Verona che fatica in attacco e Udine prova il primo allungo (4-8). Dalla difesa i gialloblù costruiscono un rapido recupero, trovando punti con Esposito e Murphy. Esposito ruba palla e lancia Udom in contropiede con la Tezenis che torna avanti sul 10-8. La gara si fa equilibrata con le due squadre che corrono sul filo dell’equilibrio. Clark riporta avanti Udine con una tripla fissando il punteggio sul 12-14.

Clark apre il secondo quarto, portando Udine sul +6 in meno di un minuto (12-18). La Tezenis mette 4 punti consecutivi, due liberi e una schiacciata, con Devoe (16-20) e Vertemati che ferma il gioco. Verona fatica a trovare la via del canestro, Udine ne approfitta e tocca il +10 con la tripla di Caroti che vale 16-26. Gli ospiti mantengono il vantaggio, Verona rimane sul-10 con le triple di Udom e Penna, l’ultimo canestro è di Stefanelli che chiude il primo tempo sul 26-34.

Verona apre il secondo tempo con la tripla di Penna, subito pareggiata da quella di Monaldi (29-37). La Tezenis trova la strada del canestro con regolarità e in soli tre minuti recupera tutto lo svantaggio. Il gioco da tre punti di Esposito conferma la situazione di parità (39-39), poi Penna buca la retina con la tripla del 42-39. La difesa continua a fare la differenza, Udine mette insieme solamente 5 punti in metà quarto, e con Udom la Tezenis raggiunge il +6 (45-39. E’ una gara che aumenta sempre più di intensità, Udine recupera ma Verona tiene il minimo vantaggio con i liberi di Stefanelli (54-52). Sulla sirena che chiude il terzo periodo, parità sul 55-55.

Verona prova a scappare ancora, Devoe mette 4 punti in apertura di ultimo quarto. Verona difende forte, Massone corre e appoggia il 61-55. Udine tenta il rientro, il gioco da quattro punti di Devoe rilancia la Tezenis che va sul +7 (65-58). Due possessi non concretizzati per Verona e Udine torna sotto, ci pensano Alibegovic e Da Ros (65-63). In un finale punto a punto, Penna si inventa il canestro del 71-67 e subito dopo quello del 73-67. Verona vola verso la vittoria, si chiude sul 77-69.

Tezenis Verona – Old Wild West Udine 77-69

Tezenis Verona: Mbacke ne, Stefanelli 9, Morati ne, Gajic, Devoe 15, Esposito 11, Murphy 11, Massone 2, Penna 17, Udom 10, Bartoli 2. All. Ramagli

Old Wild West Udine: Vedovato, Clark 14, Alibegovic 6, Caroti 8, Arletti 8, Gaspardo 3, Delia 6, Da Ros 6, Monaldi 13, Ikangi 5. All. Vertemati

