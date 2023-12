Verona prima domina poi trema: alla fine Orzinuovi va ko con onore

Tezenis Verona – Agribertocchi Orzinuovi 86-80 (16-12; 48-28; 65-49).

Verona domina il secondo quarto, va avanti di 20 punti, subisce la rimonta quasi leggendaria di Orzinuovi (trascinata da Alessandrini) e si salva poi in un finale convulso. La squadra di Ramagli gioca una gara a due facce ma porta a casa due punti importanti in classifica. Decisivo un otiimo Stefanelli da 18 punti dalla panchina. Coach Zanchi si consola con una grande reazione scaturita da una buona attitudine difensiva nel secondo tempo.

Impiega due minuti Verona per sbloccare il punteggio con Udom. Tezenis che fa la voce grossa a rimbalzo offensivo sfruttando la taglia fisica di Esposito e Murphy vicino a canestro. Orzinuovi subisce un break iniziale di 8-0 coronato dalla schiacciata di Udom. Gli ospiti si sbloccano con Bertini e Zugno e cavalcano la fisicità di Basile compilando un contro parziale di 7-0. Peraltro Verona si ridesta subito con due triple di Stefanelli che entra bene dalla panchina. La Agribertocchi è invece ispirata ancora da un ottimo Bertini che piazza il canestro pesante dall’angolo per far rimanere a galla i suoi: 16-12 a fine primo quarto.

Secondo periodo che si apre con la prima tripla della gara di Esposito e un 5-0 di break cesellato da DeVoe per il +9 (21-12) locale. Verona prende ritmo, stringe la difesa e cura la transizione: la tripla di DeVoe fissa il +16 (30-14). Orzinuovi ha un sussulto con un 8-2 firmato da Basile e da capitan Gasparin per rintuzzare sul -10 (22-32). Tuttavia i tiri liberi di Penna e la tripla di Udom permettono alla Tezenis di scappare e veleggiare con solidità sul +20 (48-28) dopo i primi 20′.

Orzinuovi approccia bene la ripresa delle operazioni: Leonzio produce un 5-0 e Verona resta oltre 3′ senza segnare. A sbloccare la squadra di casa ci pensa DeVoe ma la Tezenis compila solo un canestro nei primi 5’09” per un break ospite di 10-2 (8 di Leonzio). A dare impulso ai gialloblù ci pensa capitan Penna che mena le danze in difesa e ispira Udom e Stefanelli a mantenere Verona a +16 (57-41). È ancora Stefanelli a confermare la propria ispirazione e piazzare il canestro all’ultimo secondo per il 65-49 a fine terzo periodo.

Orzinuovi vuole provarci. Alessandrini la piazza da tre per il -13 (54-67) all’alba del quarto periodo. Bartoli ed Esposito rispondono presenti e cercano di trascinare fuori dalla serata difficile Murphy che torna a farsi sentire dalla media. Ma due triple di Bertini e Alessandrini rianimano l’Agribertocchi che risale a -9 (64-73). La rimonta non si ferma: Verona si schianta contro la difesa, e i “soliti noti” Alesandrini e Bertini insistono addirittura per il -3 (73-76) a 2’ dalla sirena conclusiva. DeVoe cerca di frenare dalla lunetta l’improvvisa mareggiata di Orzinuovi che non molla con super Alessandrini per il -1 (77-78). Ci vuole una prodezza di Stefanelli (canestro e fallo da posizione delfilata) a trascinare fuori dalle sabbie mobili la Tezenis per il +4 (81-77). Ma un recupero e tripla di Leonzio fa tornare tutto in discussione sul -1 (80-81). Nel finale i liberi di Esposito e un paio di ingenuità di Zugno consegnano la vittoria a Verona.

Tabellini:

Verona: Penna 10, DeVoe 13, Udom 18, Esposito 7, Murphy 6, Stefanelli 18, Bartoli 6, Gajic, Gazzotti 6. All.: Ramagli

Orzinuovi: Zugno 4, Leonzio 18, Bertini 14, Donzelli 2, Basile 21, Gasparin 6, Trapani 2, Brown, Alessandrini 13. All.: Zanchi.